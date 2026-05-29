Rosario: el salto de Federico Angelini al equipo de Maximiliano Pullaro pone en jaque a su alfil en el Concejo

La concejala de La Libertad Avanza en Rosario Samanta Arias camina por la cuerda floja tras el salto de Federico Angelini a Unidos
La llegada de Federico Angelini al gobierno provincial tras su paso por la administración nacional pone contra las cuerdas a la concejala de Rosario Samanta Arias. Los representantes santafesinos del espacio conducido a nivel nacional por Patricia Bullrich no descartan que Arias sea expulsada del bloque de La Libertad Avanza por orden de Romina Diez.
La salida de Federico Angelini del Ministerio de Seguridad
Como anticipó Letra P, Federico Angelini dejará su cargo de secretario de Intervención Federal en el Ministerio de Seguridad nacional. La salida del funcionario, pactada para el 31 de mayo, obedece a las diferencias que Bullrich, su conductora política, mantiene con Alejandra Monteoliva, quien la sucedió al frente de la cartera.
Angelini
Federico Angelini mantiene buena sintonía con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, desde hace tiempo.
Ya con el pase en su poder, Angelini se ubicará dentro del equipo de Maximiliano Pullaro, cumpliendo tareas dentro del Ministerio de Seguridad.
En el gobierno provincial indican que el funcionario bullrichista se hará cargo de la Secretaría de Gestión Institucional, puesto que ocupaba Virginia Coudanes, hoy vocera de la administración Pullaro.
El funcionario del PRO busca capitalizar la baja en la tasa de homicidios lograda con el Plan Bandera, el operativo de seguridad coordinado entre Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro.
Es por eso que en el gobierno provincial evalúan de qué manera Angelini podrá hacer pie en Rosario desde la gestión.
La salida de Angelini de Nación impacta en Rosario
A principios de 2025, Angelini acompañó la candidatura a concejal de Rosario, por La Libertad Avanza, del conductor de televisión Juan Pedro Aleart.
Tras una aceptable elección en su debut político, los libertarios ingresaron cuatro ediles al legislativo local. En el cuarto puesto de la nómina se ubicaba Samanta Arias, quien tributa para la escudería de Angelini.
Según pudo saber Letra P, en el bullrichismo santafesino no planean sacar los pies del plato y abandonar el bloque de concejales libertarios. De todas maneras, asumen que los movimientos de Angelini pueden despertar una reacción de la conducción libertaria encarnada por Romina Diez.
“Por ahora están fingiendo demencia”, dicen desde el espacio en relación a la situación de Arias. “Quizás cuando se oficialice la llegada de Fede (Angelini) a provincia haya algún movimiento”, completan.
Bullrichistas, no "violetas puros"
En el espacio que una vez fue macrista repiten que "no son violetas” y reafirman su condición de bullrichistas. Según comentan off the record los cercanos a Angelini, pese a que comparten bloque, los libertarios puros le hacen notar esa diferencia a Arias en el Concejo Deliberante.
“Se sabe que la lógica de Arias y Angelini no escapa a la lógica nacional que proponen Bullrich y Santilli, que es tratar de lograr la mayor cantidad de acuerdos posibles en torno al rumbo propuesto por el Presidente”, comenta un alto colaborador del espacio amarillo.
Hoy al bullrichismo santafesino también lo integran la diputada provincial Ximena Sola y el legislador nacional José “Negro” Nuñez, enrolado dentro del bloque de Provincias Unidas en la cámara baja del Congreso.
Angelini contra Diez, una rivalidad con antecedentes