Javier Milei en Latam Economic Forum: discurso de baja intensidad, auditorio semivacío y pocos aplausos

Javier Milei cerró este jueves el Latam Economic Forum , el tradicional evento de economía y negocios que reúne cada año a representantes del círculo rojo en Parque Norte. A diferencia de otras rondas, el Presidente apeló a un discurso sobrio y sin grandes sobresaltos, que apenas generó entusiasmo entre los presentes y varios de ellos abandonaron el auditorio antes que terminara la jornada.

El mandatario aprovechó para destacar su modelo económico y el rol central del sector energético como el petróleo y el litio, y defendió, como es habitual en sus intervenciones, la estabilidad macro como una condición necesaria para bajar la inflación y crecer .

Antes de terminar, Milei prometió profundizar su modelo: "Hay que dejar atrás el fantasma que representan las políticas socialistas e intervencionistas. El tren pasa solo una vez y la Argentina ya compró su ticket, la pregunta es si la región nos acompaña".

Javier Milei y un auditorio moderado

Si bien el ánimo del auditorio en este tipo de eventos suele ser regulado, los aplausos de empresarios y economistas no acompañaron del todo el mensaje esperanzador que intentaron expresar desde el escenario, ni ante las palabras del Presidente ni con las del ministro Toto Caputo. De hecho, durante la exposición del titular del Palacio de Hacienda, las pocas respuestas de respaldo llegaron cuando se refirió específicamente a la figura del líder libertario.

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Ciertas frases del funcionario, como “el año que viene va a ser un año electoral absolutamente atípico, porque la economía por primera vez se va a llevar puesta a la política”, fueron mucho menos festejadas que aquellas en las que habló sobre cómo el mundo observa y analiza al jefe de Estado, incluida la administración de Donald Trump.

Los espacios vacíos entre las sillas, y las propias ausencias en el auditorio también dieron cuenta de la sobriedad de la jornada. Apenas comenzó el evento, cerca de las 9.15, los asientos estuvieron ocupados casi en su totalidad, pese a que el salón en general quedó notoriamente grande para el evento: no había personas paradas y hasta el habitual corralito reservado para la prensa acreditada estaba apenas ocupado.

Sin café y medialunas para los funcionarios

Luego de la intervención de Caputo, y mucho antes de que hablara Milei, los moderadores anunciaron desde el escenario que iban a dar un break para comer y tomar algo durante la hora del desayuno. Los invitados se levantaron impacientes de sus lugares y se dirigieron a la entrada del lugar, pero el catering nunca llegó. Un reconocido diputado nacional lo lamentó: "Parece que no hay café", por lo que él y otras personas deambularon por varios minutos entre el lobby, los pasillos de entrada y el salón semivacío.

La comida que había servido apenas se abrieron las puertas se había terminado. Café, agua, algunas medialunas y otros bocados de panadería duraron pocos minutos. Eso incluso cuando, afuera, en el estacionamiento de Parque Norte, había lugar para guardar el auto hasta último momento.

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Pese a todo, el clima del lugar se mantuvo en todo momento en calma. Era evidente que las expectativas y la paciencia estuvieron puestas desde el inicio en lo que sería la presentación de Milei. Es más, pocos de sus funcionarios dijeron presente desde la apertura: los ministros Carlos Presti (Defensa) y Mario Lugones (Salud), el secretario Leonardo Cifelli (Cultura), junto a un puñado de legisladores nacionales, como Virginia Gallardo, Gladys Humenuk, Francisco Paoltroni y Alberto Benegas Lynch.

Toto Caputo también se fue antes

La secretaria general, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llegaron junto a Milei. Caputo no se quedó a escuchar al Presidente, probablemente bajo el pretexto de su agenda en Economía, como ya pasó en reuniones de mesa política en la que también está el ministro coordinador.

Dejando de lado el discurso de Milei, que se podría describir entre sobrio y apegado a su habitual libreto económico con pasajes legislativos, antes que Caputo, quienes despertaron mayor interés del auditorio fueron el referente financiero Claudio Zuchovicki y el rabino anfitrión Tzvi Grunblatt. Ambos fueron quizá los únicos que les sacaron alguna risa o un aplauso efervescente a los integrantes del círculo rojo.

Y eso a pesar de que Caputo dejó una de las frases más resonantes de la jornada: "Por primera vez, la economía se va a llevar puesta a la política en el año electoral", en un claro mensaje de respaldo a las intenciones reeleccionistas del líder de La Libertad Avanza.

A las 13.25 terminó la intervención del jefe de Estado. Las primeras filas reservadas para funcionarios, legisladores y empresarios ligados a la organización se levantaron rápidamente para estrechar la mano y abrazar a Milei, mientras que los que se ubicaron más atrás aprovecharon para encarar la puerta de salida, lejos de la euforia y entusiasmo con su figura de otras épocas.