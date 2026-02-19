LA PROTESTA

Encuesta en Córdoba: el paro afectó sólo al 21% en las industrias, pero la conflictividad va en aumento

Un informe de la Unión Industrial registró una baja adhesión general este jueves, pero creció respecto de otras medidas de fuerza de 2025. Todos los datos.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
La mayoría de las industrias de Córdoba no registraron pérdidas por el paro contra la reforma laboral

La mayoría de las industrias de Córdoba no registraron pérdidas por el paro contra la reforma laboral

Según el último informe del Sensor Industrial que elabora e organismo que dirige Luis Macario, realizado sobre una base de 335 respuestas de directivos y dueños de empresas, solo el 21% de las firmas industriales tuvo trabajadores que se sumaron a la medida de fuerza.

El peso del transporte en el paro de Córdoba

El informe destaca que, dentro de ese grupo de empresas con personal adherido, la participación real fue de cuatro de cada diez colaboradores.

Al analizar los motivos que impidieron el normal funcionamiento de las plantas, se observa una paridad entre la voluntad política y las dificultades logísticas. La adhesión tocó el 39%, el 37% expresó dificultades de transporte; mientras que un 17% alegó presión sindical y otro 8%, falta de insumos o decisiones preventivas.

La ubicación de las plantas también jugó un rol decisivo. La proporción de empresas con trabajadores adheridos fue notablemente mayor en la ciudad de Córdoba (24%) que en el interior de la provincia (19%).

Impacto económico del paro contra la reforma laboral

A pesar del ruido político por la reforma laboral, el impacto financiero del paro para el sector fue mayoritariamente nulo, según el informe.

Sensor-industrial-Paro-General-Febrero-2026-UIC

Encuesta de la Unión Industrial de Córdoba

El 68% de las industrias reportó no haber tenido impacto económico. No obstante, un 12% del sector sí manifestó haber sufrido pérdidas calificadas entre moderadas y altas debido a la huelga.

La evolución histórica de la huelga en Córdoba

En cuanto a la evolución histórica de estas medidas, el "paro total" en las fábricas alcanzó este año un 5%, una cifra que supera el 1% registrado en 2025 y el 3% de 2024. Por su parte, el "paro parcial" se ubicó en un 16%, mostrando un incremento respecto al 11% del año anterior y el 18% de 2024.

Aunque el 79% de las industrias cordobesas operó con normalidad, el informe de la UIC deja una señal de alerta para el sector. El nivel de conflicto es el más alto de los últimos tres años, con un crecimiento notable tanto en paros totales como parciales respecto a 2025.

La posición de Luis Macario

Como todas las cámaras que integran el G-7 en Córdoba, Macario apoyó la reforma laboral que impulsa Milei. Incluso, como contó Letra P, movió fichas políticas para que las espadas legislativas locales en el Congreso apoyaran la medida.

La Unión Industrial de Córdoba recibió a los candidatos de Javier Milei
Luis Macario con referentes del Congreso antes del debate de la reforma laboral

Luis Macario con referentes del Congreso antes del debate de la reforma laboral

“Estamos ante una oportunidad histórica de que se avance en una reforma de estas características después de tanto tiempo. Va en el buen sentido. Los que defienden mantener las actuales regulaciones, lo que están tratando de defender más que derechos son privilegios que los benefician a lo mejor de manera personal”, expresó su posición el empresario del maní.

