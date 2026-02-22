El intendentazo de Martín Llaryora para tonificar su gabinete

Como si quisiera quedar al resguardo de los coletazos del debate en el Congreso por la reforma laboral , Martín Llaryora pasó gran parte de la semana encerrado en el Panal, sumergido en una seguidilla de interminables reuniones con ministros, segundas y terceras líneas del gobierno de Córdoba y asesores.

Cerró la última reunión del viernes con un pedido estadístico: quiere recuperar la docena de puntos que perdió en la provincia que gobierna cuando decidió enfrentar a Javier Milei detrás del armado de Provincias Unidas . Antes de fin de año, el gobernador quiere que el 65% apruebe su gestión. Según la zona, el número oscila entre el 48% y el 54%, admiten.

En los manuales de cordobesismo básico hay un apotegma escrito que dice que es muy raro que un referente con altos niveles de beneplácito social pierda la reelección, independientemente de los contextos. Incluyen a Milei en la nota al pie. En los márgenes, hay otro agregado en lápiz que dice que siempre que se pelearon con el jefe de La Libertad Avanza les fue mal.

Llenará de autoridades municipales su gobierno, en el que será el broche final de la serie de cambios que introdujo en su orgánica tras la caída del gigante Juan Schiaretti ante el ignoto empresario libertario Gonzalo Roca . Cercanía a la gente y capacidad de administración estatal es lo que quiere exhibir el mandatario provincial con su siguiente movida.

El gobernador tiene reservado para su “intendentazo” las segundas y terceras líneas del organigrama. El ministro de Gobierno, Manuel Calvo , analiza el pelaje de los potenciales aspirantes. Recibieron llamados al menos cuatro.

El intendente de Alta Gracia, Marcos Torres, fue uno de los primeros en sonar. Como anticipó este portal, su destino sería el Ministerio de Desarrollo Social, como refuerzo de Laura Jure.

Se trata de un peronista clásico, que gana cuando juega en su territorio y no tiene miedo de plantarse cuando considera que el rumbo del cordobesismo, al que pertenece sin grises, es el equivocado. Fue el primero que se atrevió a romper el bozal que impuso Juan Schiaretti en 2023 y apoyó la candidatura de Sergio Massa en el ballotage con Milei.

Torres no tiene reelección, pero como cada uno de quienes recibieron llamados en las últimas semanas analizan las ventajas y desventajas de la oferta.

El sondeo al alfil de Sergio Massa

En la misma situación está Agustín González, que sí es referente de Massa en Córdoba e integra el Frente Renovador. Es otro de los tentados. Fue el propio gobernador el que amagó con anunciar su pase cuando estuvo de gira por Cruz Alta, al sudeste de Córdoba. Cuentan algunos testigos que fue Calvo quien pidió calma. La cartera de Seguridad, con Juan Pablo Quinteros a la cabeza, sería el lugar reservado.

llaryora agustin gonzález cruz alta Martín Llaryora y el intendente de Cruz Alta, Agustín González, compartieron anuncios de gestión en la localidad ubicada al sudeste de Córdoba

Massa está al tanto y dio el ok. González, como todos los intendentes que quieren dejar sus terruños, aspiran a un lugar expectable y el exministro de Economía dio la orden de no tensionar con Llaryora. Señales para un peronismo unido de emergencia.

El intendente de Laguna Larga, Matías Torres Cena, y el de Río Segundo, Darío Chesta, completan el ranking de los más escuchados durante este fin de semana. Los presentarán a todos juntos, con esas fotos de familia que le gustan tanto a Calvo. También recibió el llamado Martín García, el intendente de las bellas localidades de Traslasierra, San Javier y Yacanto.

Teórico y práctico en el peronismo de Córdoba

Al refuerzo de la “vocería de la gestión” que marcó la primera ronda de cambios se sumaría, en breve, el de quienes “saben gestionar”. Teórico y práctico llaryorista para blindar el camino al '27. En todo el arco político cordobés, oficialista y opositor, hay una coincidencia que emerge en toda charla de café: la elección que se viene será la más territorial de la que se tenga registro.

El radical Rodrigo de Loredo también lo ve así y lo demuestra con el expuesto interés que le prodiga a las autoridades municipales de la UCR, un activo que comparte con el peronismo y del que adolece el armado del Frente Cívico de Luis Juez y La Libertad Avanza de Gabriel Bornoroni.

llaryora locro torres alta gracia Martín Llaryora y Marcos Torres en la Fiesta de las Colectividades de Alta Gracia

Como sea, con este llamado que sintió el llaryorismo de entronizar intendentes, recorridas de festivales y anuncios (esta semana oficializarán el plan de ayuda a las personas con discapacidad), Llaryora lo que quiere mostrar es que se mantendrá enfocado en lo suyo y alejado de la rosca nacional. Es Schiaretti el que debe ocupar ese rol, insisten en el Panal.

Qué lugar ocupará Juan Schiaretti

Probablemente, el tres veces gobernador asuma ese rol. Antes quiere una reunión con Llaryora y Maximiliano Pullaro para acordar su lugar en el esquema. Hasta ahora la pregunta que sigue sin llenar es qué papel interpretará Schiaretti en un bloque que poco más de dos meses mostró más fisuras que juego coordinado. “La unidad del eje SanCor en la prioridad en Diputados”, aseguran, como contó esta semana Pablo Fornero en Letra P.

En un extremo del PJ de Córdoba hay quienes interpretan que Llaryora “ya no le puede pedir más nada a Juan, que ya hizo la patriada”. Recuerdan, claro, la candidatura legislativa y la sonora caída ante LLA en octubre.

Juan Schiaretti Maximiliano Pullaro Rosario.jpg Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti

El llaryorismo niega tensión, habla de una relación fraterna con su antecesor, pero insiste en que el gobernador tiene que quedar afuera de la rosca nacional. Schiaretti también está preocupado como él por la reelección.

“Va a hacer todo lo que esté a su alcance para que Llaryora retenga el poder. No hay plan B, por eso no hay competencia con el gobernador. El único candidato es Llaryora y tiene que ganar”, disparó la definición sincera una voz de peso dentro del esquema del PJ cordobés, que habla con todos los vértices.

Todos los caminos del cordobesismo conducen a la jaula de oro que configura la política doméstica, como hace casi tres décadas.