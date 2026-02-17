La política económica de Javier Milei golpea al este de Córdoba: más de 40 despidos y crisis de gigantes

En San Francisco , pago chico del gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , hay una alarma encendida. Dos grandes empresas, ZF Argentina y Karikal , atraviesan una fuerte crisis en medio de la apertura económica que impulsa Javier Milei . Una ya despidió personal. En paralelo, la sucursal del Banco Hipotecario amenaza con cerrar sus puertas.

El caso no es aislado. El este cordobés quedó en jaque. En Las Varillas , terruño del ministro de Gobierno provincial, Manuel Calvo , la fábrica de tractores Pauny sobrevive a un verano asfixiante. En Arroyito, Arcor acusa el golpe de la caída del consumo.

El trasfondo es el mismo. Apertura de importaciones , presión impositiva alta y un mercado interno retraído. Los industriales apuntan a las decisiones de Milei y del ministro Toto Caputo . La competencia externa crece mientras la competitividad local se achica.

ZF Argentina , filial de una multinacional alemana y única fábrica del grupo en Sudamérica, produce amortiguadores en San Francisco desde 2003. Emplea a unas 420 personas.

En los últimos días dio de baja a 43 trabajadores con contratos eventuales y abrió un programa de retiros voluntarios. La empresa ofreció el 80% de la indemnización correspondiente más los beneficios proporcionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gobdecordoba/status/2021669935231946857?s=20&partner=&hide_thread=false Hito en la industria automotriz cordobesa: #Stellantis celebra la producción de 500.000 Fiat Cronos.



El sedán fabricado en la planta de Ferreyra se reafirma como referente del mercado y símbolo del talento y la inversión cordobesa.



Stellantis alcanzó un nuevo hito… pic.twitter.com/HPy1wZmclq — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) February 11, 2026

El ajuste llega tras un salto explosivo en la importación de amortiguadores. De 524.000 unidades en 2024 se pasó a más de 2.100.000 en 2025. Un aumento cercano al 300% que dejó a la producción local contra las cuerdas. Las exportaciones no alcanzan para compensar la caída en el mercado interno.

El director general, Andrés Fava, planteó el dilema. Dijo que está bien una economía abierta, pero advirtió que sin racionalidad el proceso es contraproducente. Pidió reglas claras y condiciones similares a las que enfrentan competidores como China. “Nadie quiere volver al pasado, pero tampoco perderse en un futuro de decisiones que no son razonables”, dijo a Letra P el empresario.

Karikal, otra empresa afectada en el pago chico de Martín Llaryora

La crisis también golpea a Karikal, que solicitó un procedimiento preventivo de crisis para preservar sus 90 puestos de trabajo.

La firma, dedicada a insumos para la industria del mueble y la construcción en seco, había anunciado en 2023 una inversión de 1.000 millones de pesos para una planta impregnadora con maquinaria traída desde China. Meses después, el escenario cambió de manera drástica.

karikal trabajador Karikal es otra de las empresas que no atraviesa un buen momento en la era de Javier Milei

En un comunicado interno, la empresa atribuyó la decisión al contexto de apertura importadora, retracción de la demanda, aumento de costos y falta de previsibilidad.

El intendente Damián Bernarte no ocultó su preocupación. En diálogo con Letra P advirtió que una ciudad industrial como San Francisco siente de inmediato la apertura indiscriminada de importaciones.

“En una ciudad industrial como la nuestra, la apertura indiscriminada de importaciones pega directo. Las tasas de desempleo van a crecer, ojalá me equivoque”, expresó.

En Las Varillas y Arroyito, también surge la preocupación en sus gigantes

En Las Varillas, Pauny, cuarta marca en ventas de tractores a nivel nacional, informó dificultades financieras. No pudo depositar el pago de vacaciones y en 2025 redujo horas de producción, con paradas los días lunes durante varios meses.

Arcor es un caso emblemático en Arroyito. La empresa es considerada la mayor fabricante de golosinas de América Latina y una de las principales multinacionales nacidas en la Argentina, también quedo presa de la estrepitosa caída de consumo.

La multinacional cordobesa produce una amplia gama de alimentos de consumo masivo -como golosinas, chocolates, galletitas- y productos industriales (papel virgen y reciclado, cartón corrugado, impresión de films flexibles, jarabe de maíz, ingredientes industriales y endulzantes de origen vegetal), en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Angola, y comercializa los mismos en una gran cantidad de países del mundo.

pauny tractor Pauny es una de las empresas líderes en la fabricación de tractores.

En noviembre pasado publicó en la web de la Comisión Nacional de Valores (CNV) su balance correspondiente a los primeros nueve meses del 2025, donde reportó ganancias netas por $97.772 millones que contrastaron fuertemente con las que logró en igual período del 2024 y que llegaron a los $378.245 millones.

Entre un balance y otro, Arcor vio cómo su rentabilidad se derrumbó en $280.473 millones, además de haber registrado ventas por $3.509 millones que también son menores a los $3.884 millones que recaudó en el mismo lapso del 2024, informó el sitio IProfesional.

Equilibrio fiscal vs. pérdida de competitividad

La gestión de Toto Caputo al frente de Economía priorizó el equilibrio fiscal y frenó la obra pública, en tanto la baja de impuestos y aranceles y la eliminación de regulaciones que dispuso mejoraron más las condiciones para la importación de bienes terminados, que creció un 53% en cantidad respecto de 2024.

El Gobierno puso a competir a los locales con el mundo, fundamentalmente con China. Los industriales aseguran que pierden competitividad por la dificultad histórica de acceder a crédito en el país: el promedio de endeudamiento para inversión en Argentina es tres veces menor que en el promedio de América Latina. La tasa variable de un crédito productivo a 36 meses está aproximadamente un 38% sobre la inflación, casi la mitad del interés que se cobraba el año pasado.

Mientras los industriales cordobeses le piden reglas claras a la Nación, Córdoba hace su juego y apela al federalismo productivo como respuesta para contraponerse a la liberación del comercio como programa económico.

Producción, industria, valor agregado y empleo, con un modelo en el que el Estado y el sector privado trabajen de manera articulada, incluso en un contexto económico nacional restrictivo, son las máximas que Llaryora planteó en Laboulaye.