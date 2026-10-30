Con Milei en retroceso, Axel Kicillof tendió un puente con Sadir en Jujuy

Axel Kicillof dio este viernes otro paso en la construcción del armado federal para enfrentar a Javier Milei en 2027, con una visita a Jujuy donde gobierna el radical Carlos Sadir y el peronismo está en crisis interna. Mostró amplitud, buscó tender lazos y se diferenció del Presidente que, según indican desde esa provincia, viene cayendo en las encuestas.

La primera actividad del gobernador con su par jujeño fue una firma de convenios de cooperación recíproca y la articulación de programas en materia de salud, educación, seguridad, ciencia y tecnología. Se trató de una visita institucional que la comitiva bonaerense calificó como "muy buena", ya que lo volvió a mostrar al bonaerense en oposición a Milei. "Mostramos que nosotros podemos dialogar con los que piensan diferente", afirmó alguien del equipo de Kicillof que participó del viaje.

Luego del encuentro con Sadir, el gobernador bonaerense se fue con la tropa propia. Se trasladó a Palpalá donde fue recibido por uno de los principales armadores del kicillofismo en la provincia, el intendente Rubén Rivarola .

Javier Milei en caída

El gobernador y su comitiva dejaron la provincia con un sabor dulce. Analizan que Milei está en caída libre. Una fuente de la comitiva evaluó que la foto entre Kicillof y Sadir es síntoma, en parte, de que "Milei empieza a perder potencia en las provincias". "Si no fuera así, ni te atienden", apuntó. Otro funcionario que dialogó con Letra P manifestó una mirada similar.

"Se siente la crisis económica y también lo manifestó Sadir, el tema de los despidos es central", afirmó la fuente para luego marcar que de la gobernación de Jujuy se fueron con dos datos salientes: el primero, hay molestia por la injerencia libertaria en la provincia; el segundo, Milei se está cayendo. Según dirigentes jujeños la imagen del Presidente habría caído 30 puntos, de 66% a 33%.

"Durante la reunión encontramos muchas similitudes entre la realidad que atraviesa Jujuy y lo que está ocurriendo en nuestra Provincia, la caída de los salarios, la pérdida de puestos de trabajo y las dificultades que enfrentan las economías regionales están afectando a todo el país", dijo Kicillof en diálogo con la prensa luego de la firma de convenios.

Axel Kicillof federal

Durante esa conferencia de prensa el bonaerense volvió a marcar la importancia de articular con las provincias. También dijo que hay que remontarse a comienzos de la historia para encontrar un gobierno nacional "tan unitario, centralista y desinteresado por las provincias".

Cerca de Kicillof contaron que la reunión privada entre ambos fue "muy buena" y destacaron la importancia de la "mirada federal" compartida. "Nosotros podemos firmar entre provincias lo que no hace el gobierno nacional, es irrisorio, pero bueno, somos la antítesis en todo, nosotros podemos dialogar con los que piensan diferente", marcó la fuente.

Acto con el peronismo roto

Al finalizar la jornada, Kicillof encabezó un acto con parte del peronismo jujeño. El panorma lo graficó uno de los funcionarios bonaerenses presente: "Está todo roto, pero ahí vamos, reconstruyendo y tratando de unir los pedazos". Es que el PJ de Jujuy no tiene paz. Este viernes, la Cámara Nacional Electoral le ordenó al juez electoral permitirle a la lista de Rubén Rivarola realizar los cambios necesarios para salvar las objeciones que le había hecho la Junta Electoral. Así, volvió a activar la posibilidad de que haya internas. Enfrente, espera Carolina Moises.