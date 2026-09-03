Karina Milei presiona a los gobernadores para que no validen la sesión del 9S impulsada por la oposición

Karina Milei no quiere saber nada con que la morosidad de las familias se debata en la próxima sesión de la Cámara de Diputados y, mucho menos, que a partir de esta bandera que golpea el modelo económico del presidente Javier Milei , se repita una fotografía de unidad antilibertaria. Por eso, la secretaria general arrancó un operativo de presión a los gobernadores aliados para que no validen la sesión del 9 de septiembre.

La estrategia de La Libertad Avanza incluye, también, un nuevo cronograma para avanzar con los dictámenes de los proyectos sobreendeudamiento familiar y emergencia en discapacidad, en medio del pedido del kirchnerismo y la izquierda para acelerar ambos debates. La idea es dilatar las discusiones de esos temas, mientras el oficialismo opera directamente sobre las provincias aliadas, las cuales buscan desde hace tiempo definir algún tipo de acuerdo con el oficialismo en 2027.

En la administración libertaria reconocen que en cada una de las sesiones legislativas tantean en vivo y en directo cómo se mueven los gobernadores aliados, lo que determina de alguna forma los parámetros de confianza política entre la Casa Rosada y las provincias. El karinismo anota las veces que los mandatarios locales respaldan al Gobierno en proyectos que considera relevantes, como la reforma del Banco Central o la denominada ley de Inocencia Fiscal II , pero también cuando los dialoguistas se paran enfrente de los intereses del Presidente.

El 9 de septiembre, fecha en la que el kirchnerismo, la izquierda y otros espacios de la oposición pretenden sesionar, será un punto de inflexión para Balcarce 50. Es que, la secretaria general de la Presidencia habilitó al trío de operadores que integran su mesa chica a advertirles a los gobernadores que si los legisladores que les responden dan quórum se revisarán los acuerdos electorales en sus distritos.

"En esta sesión no tienen argumento jurídico para ir y sentarse, por lo que si los gobernadores de todos modos mandan a sus representantes a la sesión van a tener un impacto político directo", confió a Letra P un hombre al tanto del malestar de la hermana del jefe de Estado con este tema. Con este tipo de advertencias, la cúpula libertaria espera no sólo que se caiga la sesión, y que se dilaten los debates en torno a la morosidad, sino también que no se repita una fotografía de unidad opositora como la que se vio el 27 de agosto pasado .

La mesa política de Karina Milei en uno de los palcos del Congreso.

Karina Milei quiere evitar una nueva fotografía de unidad opositora

En aquella oportunidad, Germán Martínez, del Partido Justicialista; Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, y otros dirigentes de otros espacios que van desde el progresismo hasta la centro derecha se reunieron en el Salón de los Pasos Perdidos de la cámara baja. Desde ahí se impulsó el llamado a sesión del próximo miércoles, en el que se busca la prórroga de la emergencia en discapacidad y la regulación del sobreendeudamiento de familias con bancos y billeteras virtuales, algo que La Libertad Avanza sigue de cerca por sus posibles repercusiones políticas.

En los pasillos del palacio de Gobierno consideran que este aglutinamiento de la oposición los podría beneficiar en el largo plazo, porque mostraría una suerte de "rejunte político" sin demasiada identidad. Sin embargo, de acá a las elecciones del próximo año podría significar un dolor de cabeza real para el Presidente, que necesita de la fragmentación de la oposición para sancionar la próxima tanda de reformas que envió al Congreso.

"Vaciamos todos los argumentos técnicos que tenía la oposición para sesionar el 9 de septiembre, así que para nosotros está claro que si los gobernadores acompañan van a estar en el mismo lugar que el tren fantasma del otro día", sumó un operador legislativo al tanto de la maniobra de El Jefe.

La oposición en el Salón de los Pasos Perdidos.

El nuevo cronograma del oficialismo para postergar la sesión

La respuesta del La Libertad Avanza al pedido de sesión fue un nuevo cronograma de trabajo legislativo, como contó Letra P, que incluye dictamen en dos comisiones. De prosperar la idea de la cúpula violeta, los cerca de 50 proyectos de la oposición que forman parte del temario deberán ser discutidos en las comisiones de Salud y Discapacidad y Finanzas y Defensa del Consumidor. "Los aliados podrán exponer sus proyectos en comisión y buscar los consensos para dictaminar por lo que pierde sentido la sesión", explican con algo más de calma fuente en la Cámara de Diputados.

Si el karinismo logra su cometido, y la sesión del 9 no se lleva adelante por falta de voluntades de las provincias, el siguiente paso de la Casa Rosada será reforzar el diálogo con los caciques del interior. En esta empresa estarán abocados el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Gestión Institucional, Lule Menem; y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quienes definen los acuerdos con la oposición dialoguista y delinean los primeros acuerdos para el 2027.

En rigor, la idea de la Casa Rosada no sólo es dilatar el tratamiento de los proyectos, al hacerlos pasar por distintas comisiones, sino directamente cajonearlos. De todos modos, más allá de la promesa de rubricar alianzas electorales entre La Libertad Avanza y las provincias, todavía no está claro si los mandatarios locales recibirán algún otro tipo de compensación, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de ellos tienen preocupaciones de gestión inmediatas.

En la mesa política de Balcarce 50 saben que la fotografía federal que Milei consiguió en Tucumán, en la que posaron 12 gobernadores y una vicegobernadora, está hoy incompleta en términos de alianzas. Ese 9 de Julio dijeron presente el anfitrión Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Elías Suárez (Santiago del Estero) y la vicegobernadora de Córdoba, Miryan Prunotto.

Pero hoy la red de alianzas violetas es otra. Así como la Casa Rosada suele contar con Frigerio, Zdero, Torres u Orrego como aliados estables, con los que incluso está prácticamente definido que confluirán en una misma propuesta en las urnas, también extiende una desconfianza sobre Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Saénz o Jaldo. Junto con Orrego de San Juan, Figueroa de Neuquén también es bien ponderado en el ecosistema libertario.