Endeudamiento: La Libertad Avanza tienta a los aliados con un debate en comisiones para bloquear una sesión

El Gobierno jugó a fondo para evitar el tratamiento en Diputados de los proyectos de la oposición que proponen aliviar el endeudamiento familiar. Este miércoles, La Libertad Avanza armó un cronograma de tratamiento en las comisiones para dictaminar el 30 de septiembre y de esa manera bloquear la sesión citada por la oposición para el 9 de septiembre.

Las bancadas opositoras se unieron la semana pasada en la sesión para pedir este proyecto planean ese día citar a comisiones y definir una fecha para dictaminar. El diputado de LLA Santiago Pauli se anticipó y fijó su propia agenda. Habrá reuniones el martes 16 y el miércoles 30 será el turno de dictaminar.

El fueguino se comprometió a despachar ese día y explicó que la quincena de intervalo tiene que ver con la complejidad de los proyectos. Aseguró que va a llamar a plenarios con otras comisiones, un paso ineludible para despachar un dictamen y llevarlo al recinto.

El plan del Gobierno es usar este tiempo para negociar con los aliados. Apuesta a que para ese momento haya un plan oficial para aliviar a los endeudados. En la reunión de la mesa política de este martes, en la Casa Rosada, se barajó la opción de una solución aplicada desde el Banco Central.

La oposición sumó 50 proyectos sobre endeudamiento a la sesión del 9S, con la expectativa de citar a comisiones para tratar las iniciativas. Como explicó Letra P , las iniciativas son disímiles y tienen múltiples giros a comisiones. Pauli puso 34 en consideración, ninguno con costo fiscal, pero no está claro si quiere llevarlo al recinto o espera una medida del Gobierno antes que bloquee esa reunión.

En la oposición empezaron a hacer su juego. Hay 11 proyectos con más chances de ser tomados como base, porque no implican costo fiscal. Por eso fueron girados a las comisiones de Finanzas y a la de Defensa de la Competencia, el Usuario y el Consumidor. LLA apuesta a que la multiplicidad de propuestas complique la negociación entre los opositores y el 30 no haya consenso para dictaminar.

El desafío de la oposición es repetir los 133 votos que reunió la semana pasada. Para lograrlo, habrá una reunión entre los jefes de las bancadas el jueves para llegar a un acuerdo. Ya dan por perdidas seis bancas. No estarán los tres de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Núñez y Sergio Capozzi) y el trío de Tucumán, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo. Tampoco confían los tres representantes de Salta. Se necesitan 129 bancas ocupadas para asegurar una eventual sesión.

Primeros expositores

La reunión de la comisión de Finanzas tuvo expositores propuestos por el oficialismo y los aliados, mientras que la oposición no envió expositores. Los invitados rechazaron la posibilidad de que haya una ley para aliviar las deudas, que alcanzan al 15% de la población. Jorge Colina, economista de IDESA, explicó las diferencias entre créditos por tarjeta de crédito, créditos no financieros y los créditos de las billeteras virtuales.

Pablo Curat, economista, consultor y exdirector BCRA, pidió que actúen los gobiernos locales, como ya hicieron los de Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires. “Hay que acelerar el proceso bajando el costo financiero mediante la reducción de impuestos a los sellos y mediante la reducción de impuestos a los ingresos brutos. Este es un primer camino”, sostuvo.

Arturo Pozzali, Defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de CABA, explicó que “hoy hay una idea de que falta información de la gente, de que hay que capacitarla". "Estoy de acuerdo con eso, entonces no podemos dejar que el sistema y los poderes que tienen la posibilidad, estén lucrando con esa situación”, dijo el funcionario.

Víctor Hugo Ruilova Quezada, economista y consultor económico en FMyA, minimizó el conflicto. “Si vamos a los montos, la mitad de los deudores en el caso bancario deben menos de 1,4 millones de pesos en las entidades bancarias, mientras que en las entidades no bancarias la mitad de los morosos deben menos de 500.000 pesos. Buena parte de los deudores morosos están en las entidades no bancarias, pero son montos chicos”, destacó.