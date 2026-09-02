El repliegue de Las Fuerzas del Cielo: de brazo armado de Javier Milei a silencio de radio

En la previa de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, ningún integrante de Las Fuerzas del Cielo hubiera anticipado el presente político que atraviesa, un año después, la agrupación favorita de Javier Milei , que pasó del esplendor de sus estandartes rojo carmesí, que se vieron por primera vez en el lanzamiento en la Sociedad Italiana de San Miguel , a un deslucido rol en la disputa interna por el control de la narrativa libertaria.

Los viejos detractores libertarios del espacio que tiene como cara visible a Daniel Parisini (Gordo Dan), junto con otros jefes del denominado trollcenter como Agustín Romo y Lucas Luna , lo atribuyen esta actualidad a una "domada" de la política tradicional que lidera Karina Milei por sobre la estrategia libertaria de Santiago Caputo . Sin embargo, integrantes orgánicos lo vinculan más con un desánimo generalizado tanto por las expectativas incumplidas del armado y los resultados de la economía.

Parisini, el propagandista más destacado del mundo libertario , que llegó a forzar la salida de varios funcionarios del Gobierno en el pico de su poder, se refugia hoy en su programa de stream La Misa, por donde pasan otras estrellas libertarias que alguna vez supieron marchar bajo las mismas banderas con estilo romano, como Marilú , Mariano Pérez o Gordo Pablo .

Romo asumió como vicepresidente de la cámara baja bonaerense la semana pasada, como parte de un acuerdo político con Sebastián Pareja , mano derecha de El Jefe en ese territorio. En aquella rúbrica que empezó en abril de este año, el caputista le prometió al karinista respaldo para sus ambiciones de gobernar la provincia de Buenos Aires, en la que también sobrevoló en charlas posteriores la posible renovación de banca de Romo, que culmina el próximo año.

Por su parte, Luna, el tercer integrante de Las Fuerzas del Cielo del que no se sabe mucho. Bajo el alias Sagaz , mantiene un cuidado perfil bajo tanto en la Casa Rosada , donde continúa ocupando un lugar en el Salón de los Próceres, a metros del Salón Martín Fierro en el que trabaja Caputo. La excepción a su ostracismo quizá sean sus comentarios sobre el devenir futbolístico de River y algunas menciones a la interna del Partido Justicialista . Lejos del perfil polemista, por el cual los Menem lo pusieron en una lista negra, y con algunos pases de factura interna por su armado, Luna continúa siendo un integrante de la mesa chica digital del estratega presidencial.

Juan Pablo Carreira continúa siendo el director de Comunicación Digital. Integrante del circulo de confianza de Caputo y conocido por su arroba Juan Doe, es la mente detrás de la estrategia de levantarle el perfil mediático y digital a Adrián Ravier, el vocero que en diez conferencias de prensa todavía no logró contentar a la mesa política de Balcarce 50.

Pese al conflicto diplomático que generó Carreira con un tuit en el que responsabilizó al comunismo chino por el alud que dejó miles de muertos en Nepal, su lugar en el Gobierno está muy firme, confirmaron varias fuentes oficiales. Tanto él como Tomás Jurado, el editor estrella libertario que se mueve bajo el seudónimo de Peluca Milei, son bien ponderados dentro de la administración libertaria.

Las Fuerzas del Cielo, la organización que lidera el Gordo Dan, desembarcó en enero en Entre Ríos. Cristian Nahuel Centurión es el referente en la provincia y uno de los nombres que suena entre los libertarios para este 2025.

Doe y Peluca Milei militan a Milei incluso antes de llegar a los principales sets de televisión, en el que organizaban pequeños actos al por entonces outsider libertario. Hoy, estos funcionarios no muestran actividades de Las Fuerzas del Cielo y circunscriben sus oficios al trabajo de la gestión.

Sin las Epístolas del Cielo publicadas en breve periodo y sin antecedentes de movilizaciones orgánica en el futuro inmediato - Gordo Dan y compañía no fueron parte del lanzamiento del local de La Libertad Avanza en San Telmo, por lo que la última actividad oficial que hicieron fue el ingreso al Movistar Arena en octubre del 2025 -, Las Fuerzas del Cielo corren el riesgo de desaparecer. Pero en la cúpula del partido se muestran dispuestos a abrazarlos en 2027.

Las repercusiones internas del silencio de Las Fuerzas del Cielo

Los huecos comunicacionales que dejó la agrupación fueron ocupados por dirigentes de otros sectores internos, algunos de ellos enfrentados al caputismo como la diputada Lilia Lemoine, quien hoy es la principal intérprete de las cosas que los Milei no pueden decir en público, y otros con perfiles políticos menos definidos, como Karen Reichardt, quien de todos modos generó una crisis inesperada con un proyecto para regular los criaderos de perros.

De hecho, la actriz y modelo de la década del noventa es la que contiene a algunos de los integrantes más jóvenes del espacio digital, tanto con invitaciones a actividades institucionales como con recorridas por la Cámara de Diputados, que contribuyen a que los excluidos de las listas en 2025 puedan mostrarse nuevamente a nivel nacional. De hecho, la diputada financia los viajes de estos jóvenes, algunos de los cuales viven en el interior.

Por caso, David Urbani y Sofía Lo Piccolo, conocidos por organizar multitudinarios asados en Mar del Plata bajo los estandartes con estilo romano, son algunos de los que suelen viajar con regularidad desde la ciudad balnearia al centro porteño. Está prácticamente todo cerrado para que lo que queda de la estructura marplatense de Las Fuerzas del Cielo acompañe la candidatura del karinista Alejandro Carrancio, el diputado que arma en toda la Quinta sección electoral.

Recibimos al Diputado Nacional @Turios en Bahía Blanca, junto a Concejales de La Libertad Avanza de nuestra ciudad, de la Sexta Sección, y a estudiantes de la UNS para la presentación de su libro “Dios, Patria y Familia”.



Gracias, Santi, por venir a Bahía y seguir dando la… pic.twitter.com/Rd9sJ8HNfj — Felipe Ferrandez (@FelipeFerrandes) August 28, 2026

Felipe Ferrández, de Bahía Blanca, suele organizar actos y reuniones en su distrito, evitando mostrar las banderas de Las Fuerzas del Cielo, quizá con la idea de equilibrar las disputas entre las distintas familias del oficialismo nacional.

Ocurre que Ferrández se quedó con la presidencia del bloque legislativo libertario gracias a un acuerdo mano a mano que tuvo con Sebastián Pareja y hoy avanza hacia las elecciones como uno de los posibles candidatos a la intendencia, una oportunidad que crece día a día por la interna a cielo abierto entre el karinismo y el legislador Oscar Liberman. Por eso el viernes pasado, el joven empresario y docente organizó un acto para presentar el libro Dios, Patria y Familia, del diputado Santiago Santurio, otro dirigente de la agrupación que con el tiempo construyó excelentes puentes con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Si bien Liberman niega las diferencias, tres fuentes libertarias confirman la disputa que beneficia de manera directa a Ferrández.

En Quilmes pasa algo similar. Si bien en la cúpula del partido consideran que es muy difícil derrotar al peronismo local, hoy liderado por Mayra Mendoza, el nuevo escenario de disolución de Las Fuerzas del Cielo y ascenso del karinismo perfila al legislador Nahuel Sotelo como candidato a jefe comunal, una posibilidad que sólo podría diluirse si Mariana Brey, periodista de Telefé y C5N sucumbe a los tanteos electorales que le vienen haciendo.

Las Sotelas.

Fundador de la agrupación karinista y hombre de diálogo con todos los sectores, Sotelo es la cara visible de un llamativo desprendimiento político: Las Sotelas, una orga dentro de la agrupación que va ganando espacio en las redes sociales a fuerza de merchandising e histeria libertaria. Tan relevante se tornó esta línea interna que hasta las streamers Martina León y Olivia Gagliesi, a quienes el Presidente definió como "las quilomberas", usan las remeras sotelas.

A diferencia de Menem o Reichardt, Lemoine no apela a la contención de los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, de hecho, todo lo contrario. La diputada busca construir desde hace algunos meses - por ahora sin demasiado éxito - un nuevo espacio digital que responda de manera directa a los intereses de los Milei y no a los de Caputo. Se mueven en este ecosistema Sergio Figliuolo, el diputado más conocido como Tronco; Sharif Menem, sobrino del titular de la cámara baja; y algunos tuiteros como Juan Boutet, Evangelina Aranda y Rocío Gómez.