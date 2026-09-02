Letra P presentó su Media Hub y un nuevo sitio ante una amplia representación política, empresaria y mediática

Uno de los estudios del Media Hub Letra P.

Letra P se encamina a su 15° aniversario, que se cumplirá el próximo 1 de diciembre, con novedades de altísima relevancia para su crecimiento que compartió este martes con más de 200 figuras de todo el espectro de la política, el empresariado y los medios.

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El medio inauguró su nueva sede en el octavo piso del Edificio de la Prensa Argentina, en pleno centro porteño (Chacabuco y Diagonal Sur). Se trata de un espacio de 600 metros cuadrados diseñado según el concepto de Media Hub, un centro de producción de contenidos multimedia que reúne a la redacción, dos estudios, salas de control, producción y posproducción y camarines, además de las oficinas de management y gestión comercial.

Las nuevas instalaciones fueron presentadas por el editor propietario de Letra P, Carlos Marino, quien destacó la presencia de representantes del más amplio espectro político, empresario y mediático como reflejo de una tradición editorial que el portal construyó sobre la convicción de que no hay buena democracia sin una prensa independiente que honre el valor republicano de la pluralidad.

El editor propietario de Letra P, Carlos Marino, durante la inauguración del Media Hub. "La posibilidad de compartir este momento tan significativo con representantes que expresan la más amplia diversidad del pensamiento democrático nos confirma que no equivocamos el camino y nos alienta a seguir consolidando una tribuna abierta para el debate franco de las ideas y la discusión de los asuntos urgentes, medulares y de fondo de la Argentina", señaló y agregó: "Es el mayor aporte que los medios podemos hacer, además de contribuir, con un periodismo de calidad, a la construcción de un electorado bien informado".

Marino destacó el crecimiento experimentado por Letra P desde 2011, cuando "nació como una pequeña redacción de cuatro periodistas". "Hoy -remarcó- contamos con esta nueva sede central en la Ciudad de Buenos Aires y corresponsalías en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la Patagonia, en un proceso de expansión guiado por la decisión de ser un medio verdaderamente federal".