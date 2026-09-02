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15 AÑOS CONTANDO EL PODER

Letra P presentó su Media Hub y un nuevo sitio ante una amplia representación política, empresaria y mediática

En su nueva sede, ubicada en el centro porteño, suma una unidad de producción audiovisual. Salió Letra E: más información y análisis de la economía. Las fotos.

Por Letra P | Periodismo Político
Uno de los estudios del Media Hub Letra P.

Uno de los estudios del Media Hub Letra P.

Letra P se encamina a su 15° aniversario, que se cumplirá el próximo 1 de diciembre, con novedades de altísima relevancia para su crecimiento que compartió este martes con más de 200 figuras de todo el espectro de la política, el empresariado y los medios.

El medio inauguró su nueva sede en el octavo piso del Edificio de la Prensa Argentina, en pleno centro porteño (Chacabuco y Diagonal Sur). Se trata de un espacio de 600 metros cuadrados diseñado según el concepto de Media Hub, un centro de producción de contenidos multimedia que reúne a la redacción, dos estudios, salas de control, producción y posproducción y camarines, además de las oficinas de management y gestión comercial.

Las nuevas instalaciones fueron presentadas por el editor propietario de Letra P, Carlos Marino, quien destacó la presencia de representantes del más amplio espectro político, empresario y mediático como reflejo de una tradición editorial que el portal construyó sobre la convicción de que no hay buena democracia sin una prensa independiente que honre el valor republicano de la pluralidad.

El editor propietario de Letra P, Carlos Marino, durante la inauguración del Media Hub.

El editor propietario de Letra P, Carlos Marino, durante la inauguración del Media Hub.

"La posibilidad de compartir este momento tan significativo con representantes que expresan la más amplia diversidad del pensamiento democrático nos confirma que no equivocamos el camino y nos alienta a seguir consolidando una tribuna abierta para el debate franco de las ideas y la discusión de los asuntos urgentes, medulares y de fondo de la Argentina", señaló y agregó: "Es el mayor aporte que los medios podemos hacer, además de contribuir, con un periodismo de calidad, a la construcción de un electorado bien informado".

Marino destacó el crecimiento experimentado por Letra P desde 2011, cuando "nació como una pequeña redacción de cuatro periodistas". "Hoy -remarcó- contamos con esta nueva sede central en la Ciudad de Buenos Aires y corresponsalías en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la Patagonia, en un proceso de expansión guiado por la decisión de ser un medio verdaderamente federal".

"Estas nuevas instalaciones nos permitirán ampliar y diversificar nuestra propuesta periodística y sumarnos, con renovada potencia, a la conversación que se desarrolla en las nuevas plataformas", explicó.

Es la economía

Marino presentó, además, Letra E (LetraE.com.ar), un portal hermano de Letra P que profundizará y expandirá el abordaje periodístico, con más información y análisis, de la economía, las finanzas, el campo, la industria, la energía, la minería, la tecnología y los medios.

Letra E nace para reflejar y analizar, a través del trabajo de un plantel de periodistas especializados de amplia trayectoria, el proceso que está configurando un cambio profundo en la matriz productiva de la Argentina, además de proponerse como una plataforma abierta al debate de los modelos de país que se discuten en los ámbitos de la política, la producción y la academia.

Las fotos de la inauguración

Marcelo Orrego, Diego Santilli y Pablo Deluca.

Marcelo Orrego, Diego Santilli y Pablo Deluca.

Alberto Natella, Carolina Moisés, Raúl Jalil y Sebastián Nóblega.

Alberto Natella, Carolina Moisés, Raúl Jalil y Sebastián Nóblega.

Felipe Solá.

Felipe Solá.

Bartolomé Abdala.

Bartolomé Abdala.

Sebastián Galmarini.

Sebastián Galmarini.

Alberto Biglieri.

Alberto Biglieri.

Valeria Zitelli y Lara Goyburu.

Valeria Zitelli y Lara Goyburu.

Carlos Espinola y Ezequiel Atauche.

Carlos Espinola y Ezequiel Atauche.

Iván Gurdulich.

Iván Gurdulich.

Nerina Neumann, Emiliano Balbín y Diego Garciarena.

Nerina Neumann, Emiliano Balbín y Diego Garciarena.

Ezequiel Jarvis y Ezequiel Sabor.

Ezequiel Jarvis y Ezequiel Sabor.

Emilio Monzó.

Emilio Monzó.

Hugo Moyano (h).

Hugo Moyano (h).

Gustavo Gago y Carolina Bartel.

Gustavo Gago y Carolina Bartel.

Leonel Chiarella y Hernán Rossi.

Leonel Chiarella y Hernán Rossi.

Rodrigo Castiglione.

Rodrigo Castiglione.

Alejandro Díaz.

Alejandro Díaz.

Daniel Machado.

Daniel Machado.

Juan Pablo Maglier y Carlos Laplacette.

Juan Pablo Maglier y Carlos Laplacette.

Hugo Ferrer.

Hugo Ferrer.

Federico Otermín.

Federico Otermín.

Norman Rozenthal, Maru Feuerman y Shila Vilker.

Norman Rozenthal, Maru Feuerman y Shila Vilker.

Maru Feuerman y Fabián Fernández.

Maru Feuerman y Fabián Fernández.

Victoria Tolosa Paz.

Victoria Tolosa Paz.

Carlos Gianella.

Carlos Gianella.

Gaspar Bosh, Mauro Becerra y Carlos Marino.

Gaspar Bosh, Mauro Becerra y Carlos Marino.

Pablo Montagna.

Pablo Montagna.

Nicolás Fiorentino, Galia Moldavsky y Marcos Vázquez.

Nicolás Fiorentino, Galia Moldavsky y Marcos Vázquez.

Agustín Forchieri.

Agustín Forchieri.

Matías Lammens.

Matías Lammens.

Santiago Passaglia.

Santiago Passaglia.

Guillermo Bardón.

Guillermo Bardón.

Javier Mazza.

Javier Mazza.

César Torres.

César Torres.

Ignacio Torres y Gisella Scaglia.

Ignacio Torres y Gisella Scaglia.

Carlos Castagneto.

Carlos Castagneto.

Sergio Uñac.

Sergio Uñac.

Juan Osaba.

Juan Osaba.

José Lauritto.

José Lauritto.

Lautaro Vicario y Martín Yañez.

Lautaro Vicario y Martín Yañez.

Patricio Mussi.

Patricio Mussi.

Diego Giuliano.

Diego Giuliano.

Santiago Halle.

Santiago Halle.

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