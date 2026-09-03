La Cámpora activa el proyecto reelecciones en la Séptima sección: Sombra se lanzó en Azul

Con un acto en el club Vélez Sarsfield, el intendente de Azul Nelson Sombra se lanzó el fin de semana pasado para competir por la reelección en 2027. El movimiento forma parte de un operativo territorial del kirchnerismo: La Cámpora activó la estrategia para retener Azul y Olavarría, los dos distritos más importantes de la Séptima sección electoral.

Durante el acto, al que asistieron el gabinete municipal, la senadora Inés Laurini y la diputada Mercedes Landívar , entre otros dirigentes, Sombra dijo: "No me quedan dudas, en Azul vamos a tener una propuesta fuerte y tenemos que renovar la gestión que venimos llevando". Y cerró con una definición sobre el año próximo: "Hay que dar una batalla enorme". El lanzamiento llega a menos de un año de una dura derrota electoral: en las legislativas de 2025, Azul fue el único distrito de la Séptima donde perdió el peronismo a manos de La Libertad Avanza .

Sombra, de 53 años y oriundo de Azul, milita en el kirchnerismo desde 2003. Pasó por el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Asuntos Municipales y la Secretaría de Energía antes de asumir la intendencia en 2023, tras haber perdido esa misma pulseada en 2019.

La Séptima sección es un territorio en disputa en la interna peronista. La Cámpora controla los dos distritos con mayor peso electoral: Olavarría y Azul concentran cerca del 70% del padrón seccional. El kicillofismo tiene un solo intendente propio en la región, Gustavo Cocconi , de Tapalqué. El massismo juega con el enroque entre Marcos Pisano y Eduardo Bucca en Bolívar, el tercer distrito en peso en la región. Pisano asumió como senador provincial en diciembre de 2025 y Bucca, que ya había gobernado el distrito entre 2011 y 2017, volvió a la intendencia. Además, el Frente Renovador gobierna Roque Pérez, con Maximiliano Sciani.

En Olavarría, el intendente Maximiliano Wesner también confirmó que buscará la reelección. Pero enfrenta un desafío directo: el exintendente Ezequiel Galli , hoy asesor del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli , reapareció en el Concejo Deliberante con un proyecto que buscó marcarle la cancha al oficialismo y todo indica que buscará competir por recuperar la intendencia .

Wesner llegó a la intendencia de Olavarría en 2023 con el 41,33% de los votos y ratificó ese respaldo en las legislativas de 2025, cuando alcanzó el 38,81% y logró mayoría automática en el Concejo Deliberante. Sombra, en cambio, ganó Azul en 2023 por apenas 34,55% y dos años después resistió la ofensiva libertaria por 191 votos.

El operativo de La Cámpora tiene, además, una pata legislativa. El primero de julio, Mercedes Landívar retomó su banca en la Legislatura bonaerense -había pedido licencia para ser jefa de Gabinete de Wesner, cargo que ahora ejerce ad honorem- con el objetivo de sumar un voto propio a la negociación por la reelección indefinida de intendentes.

Movimientos en el peronismo

Del otro lado del mostrador, el kicillofismo también se mueve: el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) hará su plenario seccional el sábado 5 de septiembre en Saladillo. Un día antes, visitará la ciudad el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que se reunirá con referentes del axelismo.

Entre los presentes figura José Eseverri, el histórico dirigente de Olavarría al que el kicillofismo mira como contrapeso a Wesner.