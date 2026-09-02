Banco Nación: qué compraron los funcionarios de Javier Milei con los créditos hipotecarios

Javier Milei, Toto Caputo y Los Picantes del equipo económico, varios de los cuales sacaron préstamos en el Banco Nación.

El 3 de abril, Sandra Pettovello echó a su entonces jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi . Si bien primero dejó trascender que era porque había adquirido un crédito hipotecario del Banco Nación , el Ministerio de Capital Humano tuvo que buscar rápido otro argumento: no era el único funcionario de la administración de Javier Milei que había obtenido un préstamo millonario de la entidad.

Bajo el programa "+Hogares con BNA", entre enero de 2024 y marzo de 2026, la banca estatal otorgó un total de 25.391 créditos hipotecarios: de ellos, 1120 fueron a Personas Expuestas Políticamente (PEP) , con préstamos de hasta $ 500 millones a tasa preferencial. Con el escándalo por el patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni en el centro de la escena, la polémica no tardó en estallar.

La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) presentó una denuncia penal y el juez Ariel Lijo le pidió información a la Auditoría General de la Nación y, entonces, el programador Andrés Snitcofsky desarrolló la plataforma “¿Cuánto Deben?” , con la base de datos de la central de deudores del Banco Central, para compilar los préstamos otorgados a PEP.

En ese listado figuran varios referentes de la mesa chica del ministro de Economía, Toto Caputo , apodados "Los Picantes"; el responsable de la Oficina de Respuesta Oficial , una cuenta de Twitter para descalificar el trabajo periodístico; un director de YPF, un integrante del clan Menem, además de un diputado y una diputada de La Libertad Avanza, entre muchos otros.

Con algunas excepciones, la mayoría de los funcionarios ya entregó sus declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción (OA), por lo que es posible conocer qué compraron con los créditos del BNA y los efectos en sus respectivos patrimonios.

Caso por caso

Massaccesi, hijo del exgobernador de Río Negro y excandidato presidencial, quien abrió la caja de Pandera del escándalo, declaró que al finalizar 2025 le debía al BNA $198.723.538 y que el 29 de septiembre del año pasado adquirió la mitad de un departamento de 93 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, cuyo valor fiscal es de $ 225.990.000. Ya contaba con el 50% de un lote de terreno en Viedma de 1000 metros cuadrados.

Según la web de Snitcofsky, Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor de Caputo, obtuvo un préstamo $ 373.000.000. Con titularidad compartida, ante la OA declaró que, en noviembre de 2024, adquirió una casa en San Isidro de 389 metros cuadrados, que valuó en $ 191.599.800.

La nueva casa de Núñez.

De esta forma, en un año, su fortuna pasó de $ 94.742.716 en activos a $ 298.740.964, lo que implica un incremento de 215%. Sin embargo, con los $ 370 millones que declaró que le debe al Banco, su patrimonio es negativo.

Lo llamativo es que si bien ante la OA Núñez declaró en mayo que compró la propiedad en 2024, en su balance de aquel año no la registró.

Más Caputoboys

En el ranking de montos otorgados, sigue otro "Picante": el Secretario de Finanzas, Federico Furiase, obtuvo un crédito tomado en agosto por $367,6 millones, con una tasa estimada del 8%. No obstante, al cierre de esta nota, su última declaración jurada, que todo funcionario está obligado a presentarla, no aparecía en la base de la OA.

El tercer representante caputista, el subsecretario de Servicios Financieros, Felipe Berón, recibió un préstamo de $362 millones. El 23 de abril del año pasado compró un lote en el country club La Retama, en Pilar, de 3000 metros cuadrados, al que cotizó en $ 408.800.000.

La declaración jurada de Berón.

Según promociona la página de Argenprop, lotes de ese tamaño se venden en ese barrio privado a partir de los 100 mil dólares.

Berón declaró que tanto en el arranque del año como al final, le debía lo mismo al BNA: $ 358.262.876. Contando sus activos, su salto patrimonial es meteórico: pasó de $ 26.289.242 a $ 459.159.901 en 12 meses, más de 1600% de incremento.

El patrimonio de Berón.

En el sitio Cuánto Deben figura que el director del Banco Central, Pedro Inchauspe, accedió a un crédito de $510,6 millones en diciembre pasado, con una tasa del 12%. Desde 2013, ya tenía una casa en San Fernando y el 3 de enero del año pasado compró un departamento en la Ciudad de Buenos Aires de 133 metros cuadrados. Ante la OA lo cotizó en $ 55.326.922.

Los bienes de Inchauspe, director del BCRA.

Según su balance patrimonial, al cierre de 2025 le debía al BNA $ 505.173.077, pero también arrancó ese año con una deuda importante en el Banco Galicia, por más de $ 100 millones. En total, sus pasivos eran de $ 620.557.024, con un patrimonio de más de 917 millones de pesos.

Al destaparse el otorgamiento de créditos a su mesa chica, Caputo afirmó que "no hay nada de ilegal y mucho menos inmoral". El ministro, además, reconoció que instó a sus funcionarios a solicitarlos: "Le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos: vayan a tomar créditos hipotecarios porque me parece una oportunidad única".

De las redes al crédito

Por estos días, Juan Carreira, alias Juan Doe en las redes sociales, quedó en el centro de la polémica por relacionar al comunismo chino con el alud en Nepal, lo que valió al referente de Las Fuerzas del Cielo un reproche diplomático del gigante asiático, sin nombrarlo. El director de Comunicación Digital de la Casa Rosada declaró tener la mitad de un departamento porteño, a partir del 3 de diciembre del año pasado, de 44 metros cuadrados, gracias a un crédito del Banco Nación. Ante la OA, lo cotizó en $ 96.200.000.

La deuda con el BNA la anotó por $ 170.332.299.

Los bienes de Carreira en 2025.

Es el segundo departamento de Carreira, ya que en 2022 recibió también el 50% de otro al que declaró como "donación en vida". En 2025, su patrimonio pasó de $ 23 millones a $ 120 millones.

Shariff Menem también adquirió un préstamo del Banco Nación. El director de la Secretaría Privada de Presidencia de la Cámara de Diputados, que ejerce su tío, Martín Menem, compró un departamento en la Ciudad de Buenos Aires el 3 de enero de 2025. La propiedad, de 60 metros, la valuó en $ 339.522.273 ante la OA.

El joven declaró que debe $ 265.510.884, pero sin contar los pasivos, su patrimonio pasó de $ 57.571.681 a $ 363.855.372, un salto de más del 500 por ciento.

Beneficiarios de la cámara baja

Con el crédito hipotecario del BNA, el diputado Mariano Campero, exradical con peluca que se pasó formalmente a La Libertad Avanza, compró una casa de 992 metros cuadrados en Yerba Buena, Tucumán, el 16 de mayo del año pasado. En su declaración jurada, figura a un valor de $ 301.932.800.

Con una deuda de $ 269.748.004, su fortuna pasó de $ 53 millones a $ 330 millones.

Distinto es el caso de la diputada Lorena Villaverde, cuyo nombre también estuvo asociado en la campaña 2025 con el de Fred Machado, el empresario enjuiciado por vínculos narco en Estados Unidos y que se llevó puesta la candidatura de José Luis Espert.

La rionegrina declaró ante la OA una deuda con el BNA por $ 223.349.030, con la que cerró el 2025, a pesar de que no incluyó ninguna nueva propiedad entre sus bienes. A una casa en Cipolletti se suma un terreno en Las Grutas, que adquirió como inversión en 1998, y por el cual esta semana la Justicia la embargó por 30 mil dólares ante una denuncia por el loteo en el complejo Tajamar de esa localidad balnearia.

Fragmento del balance patrimonial de Villaverde.

"No fui informada por mi representación legal ni notificada personalmente de esta supuesta medida. Al igual que ocurrió con otros embargos difundidos anteriormente, vuelvo a enterarme primero a través de los medios", le dijo al diario Río Negro.

Aunque no figura como bien inmueble, en el apartado de créditos a favor, la diputada declaró la compra de "un inmueble en Barrio Club Deportivo Caza, Pesca y Náutica" por $17.455.500.