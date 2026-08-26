Ultimátum de Karina Milei a Adrián Ravier luego de un nuevo traspié

Karina Milei no estaba viendo en vivo la conferencia de prensa de Adrián Ravier , en la que confirmó cambios en el gabinete que no habían sucedido, pero apenas le llegaron las primeras repercusiones a su celular, El Jefe se encolerizó. Inmediatamente, la secretaria general de la Presidencia le hizo saber al vocero que tenía que salir a desmentirse y que no iba a tolerar un error más: "Así no puede seguir".

La hermana del presidente Javier Milei le hizo llegar este mensaje al encargado de la comunicación oficial a través de distintos integrantes de su mesa chica, a los que luego se sumaron también algunos representantes del sector que conduce Santiago Caputo , el estratega que en un inicio fue su principal promotor. Sin embargo, hoy Karina y Caputo coinciden en que el vocero no funciona .

Con el nuevo traspié delante del atril ubicado en la Sala de Conferencias de la Casa Rosada , algunos integrantes de la mesa política redactaron un mensaje de dos párrafos que Ravier debió publicar en sus redes para retractarse de lo que había dicho hace tan sólo seis horas atrás. Fue una suerte de operativo de contención de crisis que también se extendió a varios medios de comunicación, como el programa que conduce Guillermo Andino en Radio Led.

Sobre mi respuesta respecto de la comunicación del Gobierno Nacional, hago una importante aclaración: No hubo ni hay ningún cambio en el organigrama de comunicación del Poder Ejecutivo, ni designación alguna, ni traspaso de responsabilidades entre áreas.

Horas antes del tuit y las entrevistas, por exigencia de Karina, Ravier también respondió preguntas de periodistas y comunicadores a través de WhatsApp, un hábito que jamás había tenido, pero que se vio obligado a impulsar por la emergencia política que él mismo generó: el pampeano aseguró que Caputo había sido desplazado de la comunicación estratégica del Gobierno a manos de Santiago Oría .

También, sin que nadie se lo pregunte, este martes volvió a violar una conversación privada que había tenido el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández , con la prensa acreditada en Balcarce 50 . Dos semanas antes había hecho lo mismo con el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno . Preservar las fuentes de las charlas en off the record entre funcionarios y periodistas es para muchos el abecé de la comunicación política.

A Karina Milei no le convenció la excusa de Adrián Ravier

"Dijo que no tenía la respuesta preparada, pero no convenció a nadie esa excusa. Karina le avisó que así no puede seguir", comentó a Letra P un hombre con despacho en la sede nacional del Ejecutivo. El lunes, Ravier estuvo reunido más de una hora con Caputo, por lo que algunos pases de factura internos también fueron dirigidos al asesor presidencial.

Ravier no estaba al tanto de los rumores que indicaban que Oría había desplazado a Caputo de la comunicación estratégica y respondió, como en anteriores conferencias, apelando a la poca información que tenía en ese momento: "Entiendo que sí", le dijo al periodista Alejandro Gomel, de radio Splendid. En rigor, como parte de una disputa interna mayor, lo que hizo el vocero fue exponer las maniobras subterráneas del karinismo para desplazar al caputismo.

El cineasta es parte de un grupo libertario que, desde hace unos meses, intentan generar una nueva narrativa alrededor del Presidente y la secretaria general. Sus integrantes son operadores que se mueven por fuera del esquema caputista, y que no tienen influencia directa sobre cuentas oficiales como la Oficina del Presidente, la Oficina de Respuesta Oficial o la denominada granja de trolls que administran personajes como Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, o Agustín Romo, el legislador de la provincia de Buenos Aires enfrentado al karinismo.

Oría, sin embargo, está lejos de liderar este equipo. Auspiciados por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Gestión Institucional, Lule Menem, hay otras figuras más representativas como la diputada Lilia Lemoine, quien hoy mejor representa sin filtros las bajadas de línea de los hermanos Milei, el diputado Sergio Figliuolo, y el asesor Sharif Menem, una de las sombras legislativas de su tío Martín.

El vocero presidencial se quedó sin respaldos internos

Sin la confianza de El Jefe, varios integrantes del oficialismo consideran que la salida de Ravier de la vocería es sólo cuestión de tiempo. Estiman que permanecerá en el cargo hasta que consigan un reemplazo o se aprueben otras alternativas que están en discusión en este momento. El funcionario, que viene de decir que Argentina es un "país bananero" y que el dólar podría llegar a 1800 pesos, está al tanto del malestar generalizado con su persona.

Quizá por eso es que Ravier pasa buena parte de su tiempo no en la Casa Rosada, donde ocupa el primer despacho que tuvo Manuel Adorni al inicio de la gestión, sino en La Pampa. En aquella provincia el vocero no oculta sus intenciones de convertirse en el candidato a gobernador de La Libertad Avanza en 2027, a tal punto que avanza con acuerdos políticos que no están validados por la cúpula presidencial: hace unas semanas organizó un acto con Juan Carlos Tierno, un exintendente del Partido Justicialista que fue destituido de su cargo en medio de un escándalo de magnitud, apartando a muchos otros interlocutores que tenían llegada con los Menem.

Igual, según pudo saber este medio de fuentes de primera línea en el armado nacional, Ravier sigue siendo la primera opción para disputar la gobernación pampeana el año que viene, aunque, consideran, muy probablemente sin el cargo de vocero. Algo similar a lo que le sucedió a Lisandro Catalán, que fue expulsado de la vicejefatura de Gabinete y continúa hoy con intenciones de competir en Tucumán. "Ravier está ratificado para La Pampa. En eso no hay cambios", aseguró una voz inobjetable del karinismo.

El martes próximo, Ravier brindará su décima conferencia de prensa, enmarcada en una inédita restricción y censura a la prensa acreditada, que no puede circular por espacios comunes como el Patio de las Palmeras y se ve obligada a ingresar a la Sala de Periodistas a través de la División Comisaría de la Casa de Gobierno. Será a las 15, cuatro horas después de lo habitual ya que por la mañana habrá una reunión de gabinete, en la que probablemente esté el jefe de Estado. Lo que diga, y cómo actúe el vocero, será determinante para su futuro en el Gobierno.