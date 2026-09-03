Encuesta: tres de cada diez votantes de Javier Milei en 2023 desaprueban su gestión

Una encuesta de QSocial revela que tres de cada diez personas que votaron a Javier Milei en las elecciones de 2023 ya no aprueba su gestión. El desencanto no pasa principalmente por las formas o el estilo confrontativo del Presidente, sino por la falta de resultados económicos, el ajuste y el deterioro de la vida cotidiana.

Como viene contando Letra P a través de diferentes estudios de opinión pública, Milei empieza a mostrar un desgaste dentro de su base electoral. El 31% de las personas que lo eligieron en la primera vuelta electoral de 2023 cuestiona su gestión, un dato que abre interrogantes sobre el apoyo de cara a los próximos comicios.

Ese grupo, que el informe denomina "los arrepentidos libertarios", equivale al 12% del electorado de todo el país. Además, la consultora señala que el arrepentimiento es especialmente alto entre las personas de menor nivel educativo (primaria completa) y entre quienes más sufrieron el impacto del ajuste que llevan adelante los ministros Toto Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Uno de los hallazgos de la encuesta -elaborado en julio de 2026 sobre 1.539 casos- es que el desencanto no está motivado principalmente por el estilo confrontativo del Presidente . La mayoría de quienes dejaron de apoyarlo asegura que su decepción tiene que ver con la falta de mejoras económicas, que afectan la vida cotidiana.

Entre los votantes arrepentidos, el 91% afirma que el principal motivo es que esperaba mejoras y no las vio, el 89% sostiene que el ajuste impactó negativamente en su vida y el 62% dice que un eventual triunfo de Milei sería peor para el país que una victoria del peronismo. Ese último dato enciende una alarma en el oficialismo teniendo en cuenta que el líder de La Libertad Avanza ya avisó que buscará un segundo mandato en 2027.

Entre sus conclusiones, la consultora explica que "quienes se alejaron del oficialismo ya conocían en 2023 las características personales y discursivas del entonces candidato", por lo que atribuyen el cambio de posición a "una percepción negativa" sobre el impacto de las políticas implementadas.

Cosecha el peronismo

El trabajo también explora hacia dónde migran políticamente esos votantes que se alejan de Milei y los resultados muestran una mayor apertura hacia referentes peronistas. El dirigente con mejor desempeño dentro de ese segmento es el excandidato presidencial Sergio Massa, con un potencial de adhesión del 40%, seguido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con 35%.

"EI rechazo al ajuste y el debilitamiento del miedo al regreso del peronismo abren la puerta: solo 25% de los arrepentidos rechaza hoy que vuelva el peronismo", evalúa la consultora que dirige Lucas Klobovs. Ese dato da cuenta de que la batalla discursiva sobre el denominado "riesgo kuka" ya no está danto resultados ni siquiera en el propio electorado violeta.

Entre las figuras identificadas con el centro o la centroderecha aparecen el líder del PRO, Mauricio Macri, con 27%, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, con 25%. Los exsocios amarillos atraen a la porción que no da el salto al peronismo y se muestran como la opción de fuga sin ruptura ideológica con la derecha.

"Ese 12% de arrepentidos libertarios no equivale a una caída idéntica en intención de voto para 2027. EI resultado electoral depende de tres variables abiertas: la participación efectiva en las unas, la decisión del PRO de presentar candidato propio o no (los que votaron a Bullrich en primera vuelta 2023 hoy están en juego) y el comportamiento del electorado independiente que solo apoyó a Milei en el ballotage", concluye el informe.