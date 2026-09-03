Rolando Figueroa jugará a tres puntas en Chos Malal y el MPN se retira del mapa.

El intendente de Chos Malal , Nicolás Albarracín , irá por un segundo mandato en 2027, pero no contará con el monopolio de la bendición de Rolando Figueroa . El gobernador de Neuquén habilitará el juego al menos a otros dos candidatos que, a nivel provincial, están dispuestos a militar por su reelección.

Albarracín ganó en 2023 con el 54,67% de los votos. Compitió en representación de Comunidad , el partido fundado por Figueroa, y le arrebató al MPN la ciudad más importante del norte neuquino y la capital histórica de la provincia. Su rival fue Diego De Vega , que este año asumió como vocal del Tribunal de Cuentas de Neuquén , nominado por el propio gobernador.

Al parecer, la gestión del jefe comunal no convence del todo al mandatario, que no tiene intenciones de arriesgar su bastión de origen. Figueroa forjó su carrera política como intendente de Huinganco primero y de Chos Malal, después. Por eso desplegará la misma estrategia que en Zapala . Habrá un menú de dirigentes locales que se disputarán el municipio, en una suerte de “interna abierta”, pero alineados detrás de la reelección del gobernador.

Hugo Gutiérrez fue dos veces intendente de Chos Malal y hoy es miembro del directorio de Termas. Afiliado al MPN, integró la lista Celeste y Blanca que se quedó con la conducción del partido provincial. Asumirá como parte de la Junta de Gobierno.

En diálogo con Letra P , confirmó que peleará por la intendencia de la ciudad y tributará al proyecto de Figueroa como candidato a gobernador. Sin embargo, no lo hará bajo el paraguas del MPN, sino que competirá por Avanzar . Esta fuerza política es parte de La Neuquinidad y su referente es el ministro de Trabajo, Lucas Castelli . Tiene representación en la Legislatura , a través del diputado Francisco Lepore , que es un articulador fundamental para conseguir las mayorías y aprobar las leyes del oficialismo en el recinto.

Gutiérrez afirmó que hay un “acuerdo provincial” para que el MPN no lleve candidatos ni candidatas propias a intendente en la próxima elección. Ni en Chos Malal, ni en ninguna localidad. "Es para que nos reinventemos un poco todos y todas y podamos sumar gente nueva y pensar en 2031", dijo respecto al inédito repliegue. La decisión se formalizaría con la llegada de las nuevas autoridades y marcaría un quiebre en la historia política de Neuquén, luego de la derrota que sufrió el partido en 2023.

Los llamados de Rolando Figueroa

“A la gente ya no le interesa con qué partido va uno, hay un cambio en todos lados. La gente está mirando mucho los equipos, las personas. Ya no es ese fanatismo que había, y a Comunidad le va a pasar lo mismo”, aseguró Gutiérrez. “Creo que Comunidad fue el boom en un momento. Hoy la figura del gobernador está fuerte acá en Chos Malal, y en el norte, debe medir un 70% de imagen positiva, por qué ha estado, tiene mucha presencia, pero no sé si está tan fuerte el partido en sí de Comunidad”, dijo respecto al partido del intendente Albarracín.

Nicolás Albarracín, intendente de Chos Malal.

Gutierrez reveló que hace cuatro meses Figueroa le preguntó si tenía intenciones de ir por un tercer mandato. “Me contó que había medido Chos Malal y que yo no había medido mal”, señaló. Gutiérrez le pidió tiempo para pensar y el mandatario lo volvió a llamar para el aniversario de Huinganco. Le manifestó que estaba interesado en que participara de la próxima elección. No le contestó enseguida y en la tercera charla, lo convenció.

Ambos mantienen una relación desde hace tiempo. “Teníamos 23 años, yo tengo 55, y él ya pensaba en ser gobernador de la provincia”, recordó. Sostuvo que no acompañó a Figueroa en 2023 porque ya le había dado su palabra a Marcos Koopmann, el candidato del MPN que finalmente perdió. Ahora tendrá la oportunidad de hacerlo.

El exintendente ya se “lanzó fuerte” en la ciudad hace tres semanas, convencido de que las elecciones serán en marzo de 2027. Chos Malal vota junto con la elección provincial, por lo que allí habría una pista sobre la fecha que tiene en mente Figueroa. Desde Avanzar plantearon que “Huguito” no será el único candidato que competirá con el sello en la provincia.

Mariano Gaido también tendrá su candidato

Además de testear a Albarracín y Gutiérrez, Figueroa mandó a encuestar a Virginia Della Cha, concejala del partido vecinal Somos Norte Neuquino. Los números le dieron bien, por lo que hay un “95%” de chances de que sea ella la candidata a intendenta de Chos Malal por Primero Neuquén, el partido de Mariano Gaido, intendente capitalino y socio político del gobernador.

Virginia Della Chá, otra candidata para tributar a la reelección de Rolando Figueroa.

La lógica sería la misma: contribuir a la reelección de Figueroa, pero con una postulante que ostenta otro perfil. Recientemente, la concejala presentó un proyecto en la Legislatura para que se instituya el 9 de junio como Día de la Mujer Neuquina, en reconocimiento a María Enriqueta Anderson, la primera en representar al Territorio Nacional del Neuquén en el Congreso.