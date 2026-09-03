Javier Milei echa al presidente del Correo y lo remplaza con un funcionario porteño

El titular del Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad será designado al frente del Correo Argentino, un organismo clave para la organización de las elecciones nacionales.

El gobierno de Javier Milei cambiará en las próximas horas a la conducción del Correo Argentino , una empresa estratégica para la organización de las elecciones nacionales. Camilo Baldini dejará la presidencia y será reemplazado por Adrián González , actual titular del Instituto de Gestión Electoral (IGE) de la Ciudad de Buenos Aires.

La llegada de González supone además el desembarco de un hombre proveniente del PRO en uno de los organismos sensibles del Estado nacional. Especialista en administración electoral, fue funcionario de distintas gestiones macristas, apoderado de la lista de Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio en 2023 y ya tuvo un paso por el Correo Argentino, donde estuvo a cargo del área vinculada a los servicios electorales.

El movimiento se produce a un año de las elecciones 2027 y en momentos en los que el Ejecutivo nacional busca eliminar o al menos suspender las primarias.

La continuidad de Baldini había quedado bajo discusión desde los primeros meses del gobierno libertario. Como contó Letra P , en 2024 Karina Milei había avanzado sobre la estructura electoral del Correo y había comenzado a buscar alternativas para reemplazarlo.

Baldini consiguió sostenerse en el cargo y atravesó el cambio de administración con un fuerte proceso de ajuste dentro de la compañía.

El Correo Argentino preadjudicó la licitación y hay cinco ganadores Boldt se queda con la porción más jugosa Pese a la batalla mediática, Magnetto gana https://t.co/TRThD0qskD @br1correa pic.twitter.com/IyDFqBzYct

Durante su gestión, el Correo le adjudicó a la española Indra el millonario negocio de la digitalización y transmisión de telegramas y el recuento provisorio de los votos. La compañía se quedó con la licitación con una oferta de $21.169 millones, después de un proceso privado, con plazos de cotización reducidos y sin que se hicieran públicos oficialmente los detalles de la contratación.

Sin difusión oficial, el Gobierno busca una firma que preste los servicios clave para los comicios



MSA, Smartmatic e Indra recibieron la invitación privada



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Uno de los episodios que generó ruido dentro de la empresa fue la designación de Gervasio Egaña, un hombre de extrema confianza de Baldini que había sido su chofer y secretario, al frente del área encargada de Servicios Electorales.

El sector tiene un peso central dentro del Correo. La empresa estatal participa de la distribución de urnas, documentación y material electoral, del despliegue de los telegramas y de buena parte de la infraestructura necesaria para realizar el escrutinio provisorio.

Quién es Adrián González, hombre del PRO

González llegará a la presidencia con una trayectoria muy distinta. Actualmente conduce el Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad, organismo para el que fue propuesto por el gobierno de Jorge Macri y designado en 2024 con acuerdo de la Legislatura porteña.

Su recorrido, sin embargo, atraviesa distintas etapas del macrismo. Fue asesor de la Dirección Nacional Electoral, ocupó cargos durante la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal y tuvo responsabilidades dentro del propio Correo Argentino en el área de procesos electorales.

También tuvo participación partidaria directa. González fue apoderado de la lista de Horacio Rodríguez Larreta en la interna del espacio y mantiene una muy buena relación con la Cámara Nacional Electoral, un vínculo relevante para la función que tendrá que cumplir al frente de la compañía estatal.

Su desembarco se produce, además, en un Gobierno que durante los últimos meses incorporó a distintos dirigentes provenientes del macrismo. Uno de ellos es el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que fue vicejefe de Gobierno durante la gestión Larreta y su candidato a gobernador bonaerense en la interna de Juntos por el Cambio en 2023.

El Correo, clave para las elecciones

Más allá del recambio de autoridades, el control del Correo Argentino tiene una importancia especial por su papel en cada proceso electoral. La empresa concentra buena parte de la logística de los comicios nacionales y también presta servicios a las provincias que desarrollan sus propias elecciones.

Ese rol convirtió al Correo en un actor central no sólo desde el punto de vista institucional, sino también económico. Cada desdoblamiento electoral en una provincia multiplica los operativos y las contrataciones que debe realizar la empresa para distribuir material, trasladar urnas y procesar la información de los comicios.

La llegada de González pone ahora al frente de esa estructura a un funcionario con experiencia específica en la materia, vínculos con la Justicia electoral y recorrido político dentro del PRO. Su salida del Instituto de Gestión Electoral abrirá, además, una vacante en el organismo que administra los comicios de la Ciudad de Buenos Aires.