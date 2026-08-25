Karina Milei reúne a la mesa política y el Presidente recibe a la tropa legislativa en la Casa Rosada

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , encabezará este martes a las 13 una nueva reunión de la Mesa Política del Gobierno en la Casa Rosada, mientras que el presidente Javier Milei recibirá a las 17.30 a los bloques de La Libertad Avanza (LLA) del Congreso para ordenar la estrategia parlamentaria.

DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES Piparo quiere ser la candidata de LLA en La Plata, pero choca con el esquema de Karina Milei

La cita se realizará después de la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier . El objetivo será repasar el estado de los proyectos que impulsa el Ejecutivo y evaluar distintos ejes de gestión. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , podría participar para exponer sobre educación, trabajo y las áreas que dependen de su cartera.

Además de la hermanísima, la mesa está integrada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el ministro de Economía, Toto Caputo ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; la senadora Patricia Bullrich ; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem ; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt ; el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández .

La prioridad inmediata estará en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados. El temario contempla cinco iniciativas : la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal II, el acuerdo de libre comercio MERCOSUR-Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la reducción del 21% al 10,5% del IVA sobre la fécula y la harina de mandioca.

En el oficialismo aseguran que “están los votos” para avanzar con esas iniciativas gracias al respaldo de bloques aliados. Sin embargo, el antecedente de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada lo obliga a mantener la cautela: antes de aquel debate en el Senado, el mileísmo también daba por cerrado un acuerdo con sectores dialoguistas que finalmente no se concretó.

OPERATIVO REELECCIÓN Milei ratificó el rumbo de su gestión pese a la caída en las encuestas La reunión de gabinete tuvo como gran ausente a Caputo, quien fue apartado del manejo de comunicación por Karina Milei https://t.co/ZEhg0RkboE @gabyspepe pic.twitter.com/RkC47Qkbfb

La confianza de la Casa Rosada convive, además, con un escenario parlamentario más áspero. Como contó Mauricio Cantando en Letra P, los aliados dejaron de acompañar al oficialismo de manera automática y Martín Menem debió incorporar reclamos de gobernadores al temario para garantizar el cuórum. La reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal II y el tratado de patentes quedaron así atados a una negociación más amplia.

Javier Milei reúne a La Libertad Avanza y mira al Senado

El segundo encuentro será a las 17.30, cuando Milei reciba a los bloques de diputados y senadores de LLA. El objetivo del Presidente será alinear la estrategia para los próximos compromisos del Congreso y reforzar la coordinación entre el Ejecutivo y una tropa legislativa que enfrenta negociaciones cada vez más exigentes con la oposición dialoguista.

Después de pasar varios días de trabajo en la residencia de Olivos, Milei volvió a la Casa Rosada para encabezar una nueva reunión de gabinete y una cumbre con los legisladores nacionales de La Libertad Avanza



El último encuentro con sus ministros había sido el 9 de julio pic.twitter.com/Cyrp9cc80A — LETRA P (@Letra_P) August 24, 2026

El frente más complejo aparece en el Senado. La bancada oficialista convocó para este miércoles a una reunión de labor parlamentaria con la intención de abrir el recinto el jueves. El temario incluye tratados internacionales y 67 pliegos para cargos en la Justicia Federal, entre ellos los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Cámara Federal porteña. Bullrich tiene a su cargo las conversaciones con los bloques aliados, que reclaman ampliar la agenda antes de comprometer apoyos.

La convocatoria presidencial también apunta a recuperar centralidad política después de la exposición de Milei en el Council of the Americas (CAC), en el Hotel Alvear, y de la reunión del lunes con su gabinete, donde ratificó el rumbo económico y rechazó cuestionamientos sobre el nivel de morosidad en los préstamos.

La urgencia excede las votaciones de esta semana. El oficialismo necesita recomponer un esquema de acuerdos en un Congreso donde los gobernadores y bloques dialoguistas elevaron el precio de sus apoyos. Letra P describió ese cambio como una pérdida de control parlamentario que también complica el horizonte del Presupuesto 2027. Las reuniones de este martes serán el primer intento de ordenar la tropa antes de dos pruebas consecutivas en ambas cámaras.