Diego Santilli sumó una foto que vale triple en su siembra con los gobernadores

Diego Santilli recibió este jueves en la Casa Rosada a Rogelio Frigerio , Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora . Si bien los temas de conversación entre el jefe de Gabinete y los tres gobernadores de la región centro fueron exclusivamente sobre gestión, durante el encuentro sobrevoló la necesidad del oficialismo de armar una sociedad política con algunas provincias para impulsar las nuevas reformas del presidente Javier Milei .

Según informaron fuentes oficiales, el ministro coordinador y los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, conversaron sobre los proyectos relacionados con la red vial, la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica y el régimen de zonas frías que se debate en el Senado, por lo que la reunión de casi dos horas en la planta baja de Balcarce 50 fue de carácter institucional.

El primero en llegar fue Llaryora, después Pullaro y último, Frigerio. Según comentaron fuentes, Santilli estaba de buen humor por la sesión del día anterior, en la que la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central . Hablaron de temas de gestión y el trío salió del encuentro con buenas expectativas por los reclamos de costos de energías y ruta.

De hecho, el funcionario nacional y los mandatarios provinciales no abordaron la reforma política, que incluye la posibilidad de eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ). De todos modos, y dado que es una de las prioridades que tiene en carpeta la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , para intentar conseguir la reelección de su hermano, hay otras mesas políticas en las que se discute el tema.

Este mismo jueves, luego de una extensa sesión en la Cámara de Diputados, en las que el bloque libertario logró sancionar la reforma de la carta orgánica del Banco Nación y la denominada Inocencia Fiscal II, la jefa de la bancada violeta en el Senado, Patricia Bullrich , adelantó que en 15 días se reactivará el debate por la reforma electoral. Pese al rechazo de numerosos espacios políticos aliados, entre ellos el PRO, La Libertad Avanza busca instancias de negociación para aprobar la iniciativa con el respaldo de los gobernadores aliados.

Además de Frigerio, Pullaro y Llaryora, también participaron del cónclave el vicejefe de Interior, Gustavo Coria, y el jefe de Gabinete de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo.

Diego Santilli busca acuerdos segmentados con las provincias

Más allá de la fotografía que se tomaron los funcionarios en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, el cónclave mostró a sus integrantes predispuestos a avanzar con estas agendas de gestión, en las que las provincias tienen otra batería de reclamos para hacerle a la administración central, la mesa de armadores que integra Santilli miden los vínculos con las provincias de manera segmentada.

Frigerio es un gobernador aliado clave de la Casa Rosada, con el que los libertarios contaron a la hora de impulsar varios de los proyectos del Presidente y con quien también sellaron una alianza electoral en el 2025. Ese acuerdo para las legislativas fue un paraguas que incluyó también a Mendoza, Chaco y la Ciudad de Buenos Aires. La cúpula libertaria pondera el perfil y el respaldo del mandatario entrerriano por lo que dan por hecho que repetirán la estrategia de beneficios mutuos en 2027.

Diego Santilli, jefe de Gabinete de ministros.

A diferencia de Frigerio, la imagen de Pullaro genera ciertas reticencias en el partido oficialista. Si bien el santafesino es considerado un gobernador dialoguista que acompañó al Ejecutivo en algunas iniciativas, es mirado con cierto desdén en Balcarce 50. La distancia política entre la Nación y Santa Fe también se agranda porque la titular de La Libertad Avanza tiene en esta provincia a la diputada Romina Diez como posible candidata a la gobernación. Amiga personal de El Jefe, Diez levanta el perfil en medios y el territorio con claras intenciones electorales.

Llaryora, en tanto, está fuera de la red de alianzas que construyen desde el palacio de Gobierno. El cordobés prestó en más de una oportunidad los votos que controla en el Congreso para ir en contra de los intereses del Presidente, como la vez que apoyó el financiamiento en áreas de discapacidad, o como cuando lanzó duras críticas por los vetos del Ejecutivo. No por nada la mesa karinista tiene definido presentar un candidato propio en esta jurisdicción clave. Esto no significa que necesiten los votos de sus tropa legislativa en el Congreso.

Energía e infraestructura, los temas de los goberndadores

Dentro del temario de gestión, los gobernadores insistieron con el impacto del costo de la energía en la industria y por alternativas para saldar el costo eléctrico de grandes usuarios. Al respecto, el jefe de Gabinete se comprometió a evaluar, luego de una consulta con el ministro de Economía, Toto Caputo, la posibildad de refinanciar las deudas actuales que mantienen las provincias. De todos modos no se habló, como en otros tiempos, de "subsidios" al consumo.

La preocupación de los representantes políticos de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba surge por la decisión del Gobierno de derogar la ampliación del régimen de zonas frías sancionado en 2021, en el que fueron incluidas estas tres provincias. El oficialismo tiene los votos para aprobar el proyecto que impulsa el titular del Palacio de Hacienda. De aprobarse el proyecto, el centro del país podría tener subas en la energía entre el 40% y el 100% en las boletas domiciliarias e industriales.

También quedaron pendientes los reclamos de las provincias por inversiones en infraestructura, sobre todo el rutas y caminos. Hasta ahora la propuesta de la Casa Rosada fue trasladar el manejo, reparación y mantenimiento de este tipo de obras públicas directamente a las provincias, aunque sin financiamiento. Santa Fe, San Juan, San Luis y Río Negro ya firmaron convenios en ese sentido.