Karina Milei quiere a Diego Santilli en Buenos Aires, pero la mesa política no descarta devolverlo a la Ciudad

Mientras La Libertad Avanza habilitó una serie de recorridas de funcionarios por la Ciudad de Buenos Aires , con la idea de instalar un candidato que enfrente o condicione al PRO, la secretaria general Karina Milei dejó en claro que el jefe de Gabinete, Diego Santilli , uno de los encargados de hacer campaña porteña, no será parte del bolillero metropolitano.

"El Colorado tiene que ir sí o sí en provincia", ordenó la hermana de Javier Milei en una reunión política reciente, según pudo reconstruir Letra P de fuentes de su círculo íntimo.

La bajada de línea de El Jefe busca disipar los rumores que circulan alrededor del ministro coordinador y su posible regreso al territorio porteño para enfrentar al jefe de Gobierno, Jorge Macri , quien ya lanzó su campaña a la reelección y apuró las definiciones de LLA.

En otras palabras, incluso sin un candidato de peso definido en la Ciudad, Karina quiere respetar el deseo de su hermano: que Santilli compita con la boleta violeta en la principal jurisdicción del país. La funcionaria aclaró, igual, que depositará la confianza del armado territorial y la táctica de campaña en el diputado Sebastián Pareja , uno de sus principales laderos.

De confirmarse la candidatura de Santilli para el próximo año, Pareja oficiaría como una suerte de garante de que las políticas que se aplican en la actualidad en la Casa Rosada se trasladen a la Gobernación a partir del 2027, en caso de ganar.

En Balcarce 50 y en el Congreso hay voces con autoridad que se niegan a descartar por completo a Santilli como candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad, sobre todo si se tienen en cuenta dos posibles factores: primero, que La Libertad Avanza no tenga los números suficientes para ganarle al peronismo en la provincia, hoy gobernada por Axel Kicillof; y segundo, que el principio de entendimiento entre libertarios y macristas en la Ciudad no se traduzca en un acuerdo.

De acuerdo a un sector de la mesa política, si el oficialismo no tiene certezas de ganar en la provincia, producto de un posible desdoblamiento electoral o porque el peronismo logra sintetizar una oferta única, mientras tampoco estén dadas las condiciones de crear un candidato competitivo en la Ciudad en tiempo récord, el oficialismo podría recurrir a Santilli como plan B.

"Diego es la mejor síntesis entre LLA y PRO. En el caso que pongamos en riesgo también la Ciudad, sería la persona con más consenso para ser candidato porteño y, sin dudas, con posibilidades reales de ganar", analizó un operador libertario que conoce bien la rosca electoral en la cúpula del poder. De todos modos, todos en el partido violeta saben que esta propuesta va contra la voluntad de ambos Milei.

El jefe de Gabinete rechaza regresar a la Ciudad

Por su parte, el Colorado no quiere saber nada con regresar a la Ciudad. "No voy a cometer el mismo error que María Eugenia (Vidal), mirá como terminó", sostuvo el jefe de Gabinete, en otra serie de conversaciones privadas que pudo reconstruir Letra P. La frase del ministro coordinador hace referencia a que la exgobernadora, tras la derrota bonaerense del 2019, intentó gobernar la Ciudad, pero no tuvo éxito: ni siquiera llegó a ser candidata y debió conformarse con una banca en la Cámara de Diputados.

A pesar de todo, hay quienes en el equipo de Santilli reconocen que en el peor momento político entre Karina y Mauricio Macri, unos meses antes que retomen el diálogo telefónico, se puso sobre la mesa la posibilidad de competir por el principal despacho del edificio ubicado en Uspallata. "El tema se charló, pero hoy estamos 100% pensando en la provincia", aseguran en el santillismo.

Con la oferta electoral definida en el territorio bonaerense, todavía resta saber qué sucederá en la Ciudad. Para la cúpula libertaria, las conversaciones entre Karina y el expresidente o los actos a los abrazos entre Milei y el alcalde porteño, no significan un acuerdo y, mucho menos, que La Libertad Avanza vaya a respaldar la candidatura de Jorge Macri. "Hoy estamos con mucha presencia en la Ciudad, evaluando a nuestros candidatos, que son muchos, para competir con alguien propio", sumó un karinista de la primera hora.

La definición deja afuera no sólo a Santilli, sino también a la senadora Patricia Bullrich. La mujer más influyente de la Casa Rosada desconfía de la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio y no piensa en ella como candidata. La senadora en tanto, tiene sus propios planes: reforzar su vínculo personal y político con el Presidente e inscribir su nombre como candidata a vicepresidenta en 2027.