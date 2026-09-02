Reforma política: Patricia Bullrich retoma el debate por capítulos con la mira puesta en suspender las PASO

Patricia Bullrich logró su cometido: en la reunión de mesa política en la Casa Rosada logró autorización para reiniciar en el Senado el debate del proyecto de reforma política, que contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La discusión será a través de reuniones semanales de comisión, con discusiones por capítulo.

El plan acordado en el Gobierno es que haya debates cada siete días. Se evaluarán los requisitos para crear partidos políticos y los métodos de financiación. También, Ficha Limpia, como se denomina a la prohibición para competir para quienes tengan una condena por corrupción. El PRO quiere separar este tratamiento de la reforma política, pero La Libertad Avanza se opone.

El capítulo que está incluido en el proyecto enviado por Javier Milei es más restrictivo que la propuesta que no se convirtió en ley el año pasado, porque aplica la proscripción a todos los delitos dolosos. En cuanto a los otros temas, la iniciativa del Presidente aumenta la cantidad de afiliados necesarios para que inscribir un partido político y habilita los aportes privados sin límites. La UCR, que es clave por sus 10 votos en el Senado, ya advirtió que no permitirá eliminar el financiamiento estatal.

El desafío de Bullrich será lograr un acuerdo para que en 2027 no haya primarias . El plazo inicial de la negociación es diciembre, aunque en 2025 las primarias se suspendieron en febrero y la Cámara electoral lo aceptó. Será la fecha límite con la que contará la Casa Rosada.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , mantuvo diálogos con los gobernadores para acercar posiciones, pero por ahora no aportó novedades. "La negociación sigue trabada", sostuvo una fuente libertaria del Senado a Letra P . Para encauzarla, el Gobierno necesita primero conciliar con sus socios naturales, que son el PRO y la UCR.

EL DATO LETRA P | La exfuncionaria de Economía, Ornella Calvate, declaró un patrimonio de u$s 47 mil y justificó que recibió una "donación" de u$s 50 mil Su padre es uno de los involucrados en la causa destapada por los supuestos audios de Spagnuolo https://t.co/IsozcTOpsU … https://t.co/R4BguOUcsz pic.twitter.com/4vwhrB7Avj

Ambos bloques pidieron sostener las PASO. El radicalismo presentó un proyecto en el Senado para que sean optativas, con una inscripción previa de los votantes. No pasó el filtro de Santilli, quien propuso una colectora legislativa para habilitar a los socios a buscar sus propias bancas.

Ninguna de las alternativas prosperó. Los partidos provinciales coincidieron en eliminar las PASO del calendario, pero no aceptan otro de los cambios de la reforma política, que es incorporar el casillero para votar lista completa. Les complica competir para elecciones legislativas sin asociarse a un candidato presidencial.

Los votos no están

El debate de la reforma política se retomará en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el senador libertario Agustín Coto. Para su aprobación, la Constitución exige 37 votos, la mitad más uno del recinto, sin importar la cantidad de bancas ocupadas. La Libertad Avanza tiene 21 votos, la UCR 10 y el PRO sólo conserva tres bancas.

Los partidos provinciales serán decisivos. Hay dos votos de Provincias Unidas. La misma cantidad controlada por los gobernadores de Tucumán, Misiones y Salta. Catamarca, Neuquén y Chubut controlan un escaño. Estas fuerzas, además, son decisivas para una eventual votación en Diputados, donde en la última sesión se aliaron a la oposición dura para impulsar proyectos que complican al Gobierno, que son los referidos al endeudamiento familiar y a la prórroga de la emergencia en Discapacidad.

Para el peronismo, la continuidad de las PASO es clave y así lo hicieron saber tras la cumbre de los jefes legislativos y sus principales referentes hace tres semanas, en el hotel Emperador. "Quien vota a favor de que se eliminen las PASO, ayuda al Gobierno", simplificó el diputado Germán Martínez, al salir de ese encuentro. La negociación empezará la semana próxima.