Karina Milei levanta el perfil: la bala de plata en las negociaciones y su interés en provincias claves

Con los sucesivos cambios de gabinete y el desgaste político que provocó Manuel Adorni , Karina Milei retomó esta semana el nivel de exposición que tuvo durante la última campaña electoral: le puso voz al nuevo estilo de comunicación oficial y se fotografió en reuniones dentro de la Casa Rosada , que la muestran con un interés particular en la provincia y la ciudad de Buenos Aires y Santa Fe .

Quienes dialogan a diario con la mujer más influyente del oficialismo aseguran que es tan meticulosa como rigurosa en los temas que le interesan: entre ellos, el armado electoral, tender puentes con la justicia federal y, recientemente, el avance de la batalla cultural. Pero no siempre lo hace de manera pública. "Karina es la bala de plata del Gobierno, que interviene sólo en los momentos que considera más importantes", comentó a Letra P un integrante de la mesa política libertaria.

La hermana del presidente Javier Milei le encomienda a su mesa chica de operadores políticos seguir algunos temas y, cuando considera que están resueltos, aparece en escena para dejar en claro que desde el inicio había dado su bendición política. En la mayoría de los temas, la avanzada previa está a cargo del subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem , el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y el jefe de Gabinete, Diego Santilli , quien si bien hizo su ingreso al oficialismo gracias a Santiago Caputo hoy está alineado en un 100% al karinismo .

El miércoles, la secretaria general de la Presidencia prestó su voz para un video institucional de la Casa Rosada , que mostró un encuentro entre funcionarios nacionales y autoridades de Santa Fe , una provincia que la funcionaria mira con mucha atención. Si bien en la cúpula libertaria no descartan algún tipo de acuerdo electoral con Maximiliano Pullaro , que El Jefe se haya comprometido tanto con una simple reunión para traspasar una ruta nacional a una jurisdicción local se debe a que en el tema está involucrada Romina Diez .

Se trata de la diputada nacional santafesina que aspira a convertirse en la candidata a la gobernación por La Libertad Avanza el próximo año, y que está dentro del pequeño círculo de amistades íntimas de Karina. De hecho, según explicaron a este medio tres fuentes de extrema confianza de la secretaria general, la hermana presidencial suele adoptar este tipo de actitudes con todas las personas que valora.

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Jefe de Gabinete, Diego Santilli; el Ministro de Economía, Luis Caputo; y el Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezaron en Casa Rosada la firma del convenio mediante el cual el Gobierno nacional delega en la… pic.twitter.com/BhnEX9Qttz

Además de Diez, en el mismo círculo está la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Pilar Ramírez, otra de las amigas que tiene Karina. Por esa razón, la funcionaria reunió el jueves de la semana pasada, en uno de los salones de Balcarce 50, a los 15 representantes porteños de La Libertad Avanza en la Legislatura. Por casi dos horas, hubo una bajada de línea sobre los pasos a seguir en de la Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que también hubo algunas críticas a la gestión de Jorge Macri. Ramírez fue la última en irse del encuentro.

La mirada del Gobierno puesta en la Ciudad de Buenos Aires

Si bien el Presidente y el jefe de Gobierno porteño mantienen un buen vínculo institucional, después de serios enfrentamientos públicos durante gran parte del 2025, en el karinismo dejaron en claro que eso no significa que estén buscando cerrar un acuerdo electoral entre LLA y PRO. En otras palabras, desmienten que Karina busque instalar a Ramírez como compañera de fórmula de Macri, tal como trascendió en los últimos días.

"Jorge tiene un piso muy consolidado en 20 puntos y un techo cada vez más bajo y nosotros mucho por crecer. En qué cabeza cabe que cerremos con el PRO por una simple vicejefatura", confió a Letra P una fuente de primera línea del Gobierno, que aclaró también que cualquier tipo de inicio de conversación electoral debe darse entre Karina y el expresidente Mauricio Macri. "Jorge maneja la gestión y Mauricio, la política, lo que haya que hablar lo haremos con él", aseguró la misma fuente.

Tras el escándalo que obligó a Adorni a renunciar, y a olvidar por completo su sueño de convertirse en candidato a jefe de Gobierno porteño en 2027, en el oficialismo saben que no están sobrados. Aún así, creen que si la economía no sufre sobresaltos y la imagen del jefe de Estado se mantiene estable puedan recurrir a otros funcionarios como posibles candidatos.

En el macrismo explícito son conscientes de esta posibilidad. Es más, a diferencia del acuerdo que busca Jorge Macri para retener la Ciudad, un sector del PRO sabe que la secretaria general de la Presidencia busca mucho más que un lugar en la formula por la jefatura de Gobierno. Sospechan que además de la vice, Karina pedirá el 75% de las listas, teniendo en cuenta los resultados que obtuvo en mayo del 2025, y algunos ministerios. De ser así, Mauricio se opondrá y, añaden que Daniel Angelici, el otro gran socio del macrismo, también.

Pilar Ramírez es la persona de confianza de Karina Milei en la Ciudad e Buenos Aires, un distrito donde todavía está abierta cuál será la estrategia electoral de La Libertad Avanza.

La madre de todas las batallas y la próxima agenda karinista

Como con los Menem en todo el mapa nacional, el diputado bonaerense Sebastián Pareja es el hombre de confianza de Karina en Buenos Aires, la otra provincia que el oficialismo mira con especial detenimiento.

En el calendario hay al menos tres actividades en las que se cruzarán Karina y Pareja: en agosto, inaugurarán un local en San Telmo, que si bien es parte del territorio porteño pretende oficiar de centro de reuniones de los dirigentes de la provincia, y entre octubre y noviembre está prevista la realización de un nuevo congreso provincial, en un distrito todavía a determinar.

La decisión se tomó mientras se definía la instauración del Día de la Unidad. Se trata de una efeméride para recordar un tuit que Karina publicó el 23 de julio del 2025, un día después del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, que marginó a Santiago Caputo del armado, el otro vértice del triángulo de hierro. Para la secretaria general de la Presidencia, aquella es la fecha en que se quedó con el control de la lapicera y la estrategia electoral, con la que cree que ordenó la política interna hasta hoy.

También, tal como sucedió con Ramírez y el resto de los legisladores porteños la semana pasada, se prevé que El Jefe reúna a todos los diputados y senadores bonaerenses en la Casa Rosada. Y la semana que viene, Karina Milei podría sumar otra foto con gobernadores: está previsto que viaje a Chaco para una cumbre con autoridades de la región ante los posibles efectos climáticos de El Niño.