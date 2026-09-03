La Corte Suprema dejó firme la condena contra el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a ocho años de prisión contra el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri por delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en una causa por el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa del exmandatario provincial. De esta manera, quedó firme la sentencia que también establece su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná . En la misma causa fueron condenados el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera , cuñado del exgobernador, ambos a seis años de prisión.

Ahora, la Fiscalía debe pedir su detención. Urribarri tiene 67 años y no podría acceder a la prisión domiciliaria en virtud de su edad. Según la sentencia, debería cumplir la pena completa en prisión y solo podrá descontarse un breve lapso de dos meses que cumplió detenido en la cárcel de Paraná entre noviembre de 2024 y enero de 2025.

La investigación determinó que durante su gestión Urribarri direccionó contrataciones de publicidad estatal para fines particulares. Según la acusación, Aguilera resultó beneficiado por las maniobras y fue señalado como responsable de un esquema de testaferros y cartelización para captar fondos de la pauta oficial en la vía pública.

El expediente incluyó cinco hechos principales. Entre ellos, el otorgamiento de pauta estatal a la empresa Global Means antes de que tuviera existencia efectiva y el manejo durante cinco años del negocio de cartelería oficial a través de las firmas Tep SRL y Next SRL.

La Corte Suprema dejó firme la condena a ocho años de prisión contra Urribarri por corrupción



La sentencia incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos pic.twitter.com/AOoPcujw58 — LETRA P (@Letra_P) September 3, 2026

También formó parte de la causa la denominada megacausa del “Sueño Entrerriano”, vinculada a las aspiraciones políticas nacionales que Urribarri desplegó durante su segundo mandato.

La Justicia investigó además la instalación de un parador en Mar del Plata, que tuvo un costo de $14 millones de entonces, y el pago a la productora Nelly Entertainment para difundir tres spots vinculados formalmente con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

Un recorrido judicial de cuatro años

La condena de primera instancia fue confirmada en 2023 por el Tribunal de Casación de Entre Ríos. Luego, el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó los recursos de las defensas, que finalmente llegaron a la Corte Suprema.

Urribarri estuvo detenido durante 50 días después de que, en noviembre de 2024, la Casación provincial ordenara su prisión preventiva por considerar que existía riesgo de fuga. La medida fue revocada en enero de 2025 por la Sala de feria del Superior Tribunal de Justicia entrerriano.

El exgobernador, dirigente del peronismo entrerriano, gobernó la provincia entre 2007 y 2015. Luego fue legislador provincial y, en 2020, asumió como embajador argentino en Israel. Renunció a ese cargo en 2022, después de que se conociera la condena.