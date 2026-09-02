Bronca del peronismo de Chaco con Sergio Massa por el voto que definió la suspensión de las PASO

El voto de una legisladora que responde a Sergio Massa a favor de la suspensión de las elecciones primarias de Chaco sumó un capítulo de tensión en la discusión interna del peronismo, que acordó defender las PASO a nivel nacional para definir el nombre del candidato presidencial para enfrentar a Javier Milei.

La presencia y el voto de Katia Blanc , legisladora del Frente Renovador, fueron clave en la aprobación de la suspensión que impulsó en la provincia el gobernador Leandro Zdero , radical aliado de La Libertad Avanza (LLA). El proyecto estaba estancado por el empate que existe entre la bancada del oficialismo, Chaco Puede, que forman la UCR, el PRO y La Libertad Avanza (LLA), y la oposición, donde conviven todas las tribus del peronismo. Blanc es la única massista.

Cada interbloque tiene 16 legisladores. Por eso, la decisión de Blanc de dar cuórum, primero, y de votar a favor del proyecto, después, fue decisiva para destrabar el proyecto, que se aprobó el miércoles por la mañana. La legisladora explicó que, a cambio del voto número 17, consiguió que el oficialismo aprobara su proyecto para destinar al hospital pediátrico Dr. Avelino Castelán los cerca de cinco mil millones de pesos que se ahorrarían con la suspensión de las primarias.

La decisión de Blanc de apoyar el proyecto de Zdero generó un sismo en el peronismo provincial. En la previa, la legisladora había dicho públicamente que “la suspensión de la PASO afectaría fuertemente la democracia en la provincia y nacional”.

Blanc conocía, además, la mirada del Consejo Provincial del Partido Justicialista, que preside Jorge "Coqui" Capitanich, que el 1 de septiembre, un día antes de la sesión, emitió un comunicado en el que ratificó el mandato de “no otorgar cuórum para el tratamiento de la suspensión” de las PASO y rechazó la modificación de las reglas electorales.

Si bien la legisladora no es parte del PJ, representa al Frente Renovador, que integra el Frente Chaqueño, donde conviven las diferentes tribus del peronismo, de la misma forma que pasa a nivel nacional con Unión por la Patria. Según fuentes del bloque, en el Frente Chaqueño contaban con su voto negativo.

Cerca de Blanc desmienten la versión y aseguran que la legisladora había planteado hace un tiempo su propuesta de negociar con el gobierno de Zdero que utilizara el dinero de las PASO con otros fines. “Hablé con compañeros de la bancada y del peronismo en general, había opiniones divididas sobre la suspensión de las PASO”, dijo Blanc después de la votación. Lo cierto es que fue la única representante del peronismo que dio cuórum y votó a favor.

“No tiene sentido hacer PASO en Chaco, la elección ya está polarizada entre Coqui y Zdero”, dicen en el massismo. Eso daría por sentado la eventual candidatura de Capitanich, todavía no confirmada. El exgobernador perdió las elecciones nacionales de 2025 por apenas cuatro mil votos y ya pica en punta en las encuestas. Sin embargo, en su espacio dicen que las PASO hubieran sido fundamentales para contener la interna peronista y evitar fugas. A fines de 2022, Capitanich impulsó un proyecto para impulsar la suspensión de las PASO del año siguiente. Lo votó el peronismo y se opuso el espacio de Zdero.

La interna de Sergio Massa con Axel Kicillof

La decisión de Blanc generó enojo en el peronismo provincial, que mira con desconfianza los movimientos de la legisladora que van a contramano de lo que Massa proclama a nivel nacional. El líder del Frente Renovador fue parte de la cumbre que se celebró a mediados de agosto, cuando la mesa de conducción del peronismo bajó la orden de defender las PASO a nivel nacional para enfrentar a Milei.

“Manifestamos nuestro absoluto desacuerdo con la decisión de la diputada Katia Blanc de acompañar al oficialismo en la eliminación de las PASO (…) Entendemos que la diputada Blanc tomo la decisión de irse del Interbloque Frente Chaqueño”, expresó el peronismo después de la sesión. La diputada respondió con un comunicado en sus redes en el que llamó a “no mezclar la política nacional con las diferencias provinciales”. “Cada provincia tiene una crisis distinta”, escribió Blanc.

Nosotros tenemos que sostener la unidad para ganar en 2027 a Zdero y a Milei

No hay que mezclar la política nacional con las diferencias provinciales, cada provincia tiene una crisis distinta — Katia Blanc (@katyablanc) September 2, 2026

Las propias palabras de la legisladora hacen referencia a la cuestión nacional que empieza a tener impacto en las provincias. Hace tres semanas, Capitanich formó parte de la comitiva del peronismo que recibió en Chaco a Axel Kicillof como parte de la gira nacional que tiene como objetivo su candidatura presidencial. El massismo ya le pasa factura por haber tomado partido en la interna.

Massa y Kicillof se encaminan a enfrentarse la interna del peronismo. Por eso, ambos trabajan para sostener las PASO a nivel nacional, a contramano de lo que quiere Milei.