Río Negro: un intendente propone terminar con las re-re y le abre otro frente a Alberto Weretilneck

El jefe comunal de Choele Choel , Diego Ramello , pidió terminar con lo que considera “el privilegio” de las reelecciones indefinidas de intendentes en Río Negro . Así, se suma a los cuestionamientos sobre la forma de construir poder en la provincia y abre un nuevo frente interno para el gobernador Alberto Weretilneck .

En el cierre del año político, cuando las tensiones empiezan a aflorar y los balances pesan más que los anuncios, comenzaron a escucharse voces que incomodan al corazón del oficialismo provincial. “La reelección indefinida es un privilegio que la democracia no puede tolerar”, sostuvo Ramello, en un mensaje que impacta no sólo por su contenido, sino por su origen ya que proviene de un dirigente que integra Juntos Somos Río Negro y que hasta ahora se había movido dentro de los márgenes del armado oficialista.

En Río Negro no hay una ley provincial que regule el mandato de los intendentes, cuya proyección depende de cada una de las cartas orgánicas vigentes en sus municipios. Así, hay jefes comunales que acumulan siete mandatos consecutivos y alcanzan casi tres décadas en el poder. Por esa razón, el debate toca una de las bases del sistema político rionegrino, por lo que el planteo del jefe comunal de Choele Choel expone un malestar creciente con la lógica de acumulación de poder que conduce Weretilneck, basada en liderazgos prolongados, control territorial y manejo estratégico del calendario electoral.

El intendente de la ciudad de Valle Medio, si bien es parte del oficialismo, no es un "puro" de Juntos Somos Río Negro, sino que viene del peronismo. Estudió en la ciudad de La Plata, trabajó varios años con Florencio Randazzo durante la gestión bonaerense de Felipe Solá y estuvo en la idea de la implementación del programa sobre el voto electrónico que Randazzo quiso implementar en la provincia de Buenos Aires. Luego, se integró a las filas de Miguel Ángel Pichetto y tuvo sus inicios en la política rionegrina trabajando en el Ministerio de Producción con Juan Manuel Pichetto . También pasó por la Legislatura con Ariel Rivero cuando fue vicegobernador y siguió en la primera etapa de Pedro Pesatti .

Ramello no es un dirigente improvisado ni ajeno a la política. Ese recorrido explica, en parte, su lectura institucional del sistema y su cercanía conceptual con debates que hoy vuelven a escena, como la calidad democrática, la alternancia y el desgaste del poder prolongado.

Además, el peso específico de su palabra se ve reforzado por su posicionamiento en la opinión pública. Una reciente encuesta de la consultora Mercados & Estrategia, ubica a Ramello dentro de los cinco intendentes con mejor imagen de la provincia. El dato no es menor, porque da cuenta de que el planteo no viene de una voz marginal ni de un dirigente en retirada, sino de un jefe comunal con respaldo que decide intervenir en un debates sensible del oficialismo.

Fuentes internas del oficialismo aseguraron que en el último tiempo el intendente tuvo varios encontronazos con la exsenadora Mónica Silva, a quien en diferentes oportunidades le reclamo cuando que pida a la Nación por la terminación de la rotonda de la Ruta Nacional 22 que se encuentra en el ingreso a la ciudad y que fue una negociación para que el Gobierno nacional la termine a cambio de un voto positivo en la Ley Bases. Eso sería una de las razones del quiebre del jefe comunal con Weretilneck, que por estas horas analiza el regreso de Silva al gabinete.

Alberto Weretilneck se convirtió en el blanco interno

El movimiento de Ramello se suma a otras señales internas que comenzaron a emerger en los últimos días del año. El vicegobernador Pesatti, también se desmarcó del discurso tradicional de JSRN al proponer que las elecciones provinciales se realicen el mismo día que las nacionales. La iniciativa rompe con la estrategia histórica del espacio, que suele desdoblar los comicios para despegarse de la contienda nacional y administrar mejor el escenario local.

54841322734_91b838af5b_k A Weretilneck se le multiplican los desafíos en Río Negro.

Aunque Pesatti cuidó las formas, su planteo fue leído como una señal política hacia la conducción de Weretilneck. Habló de fragmentación, de desgaste institucional y de la necesidad de repensar un sistema que convoca a la ciudadanía a votar varias veces al año. En conjunto, las declaraciones del vicegobernador y del intendente de Choele Choel configuran un escenario en el que figuras del propio oficialismo empiezan a marcar matices y a disputar sentido.

Otro que se subió a las críticas con aires de reseteo fue Ariel Rivero, que ahora reclama el fin de las reelecciones indefinidas, un ordenamiento del calendario electoral y mayor ejemplaridad dirigencial. En concreto, quiere una reforma porque entiende que la actual Constitución provincial está "desactualizada".

Con todo, el cuestionamiento a las formas y los modos de hacer política en Río Negro se pone en el centro de la escena y, con la militancia libertaria jaqueada por el escándalo protagonizado por Lorena Villaverde, empieza a mirar al corazón del poder provincial. Ya no sólo desde la oposición sino desde el seno mismo de JSRN.

Los intendentes que están en su cargo con más de dos periodos consecutivos

Entre los que tienen más años en las intendencias son mayoría de JSRN, entre los cuales se encuentra Mabel Yahuar con 28 años en Los Menucos, Miguel Petricio en Mainqué, Raúl Hermosilla de Comallo con 16 años, Nelson Quinteros aliado de Weretilneck de Ramos Mexia con tres periodos.

Por otro lado, está también el intendente de Lamarque, Sergio Hernández (PJ) que cumple su quinto mandato y llegará a 20 años en el poder al cerrar esta gestión en 2027. En Valle Medio, vecinos a Ramello, hay varios intendentes con más de un mandato. Miguel Jara del oficialismo provincial lleva Pomona lleva tres gestiones.