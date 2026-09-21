Javier Milei ordenó al gabinete no confrontar con Patricia Bullrich

El presidente Javier Milei ordenó a su gabinete no confrontar con Patricia Bullrich . Los gestos de autonomía de la senadora le pusieron los pelos de punta a Karina Milei y a otros integrantes de la mesa política, pero el jefe de Estado tiene bien claro que el daño de un enfrentamiento podría ser mayor.

La bajada de línea fue toda una novedad para los funcionarios que se reúnen cada semana en la sede de Gobierno; no es habitual que el jefe de Estado realice un pedido tan explícito en temas que están por fuera de sus obsesiones, la economía y los vínculos con la derecha internacional.

“El Presidente hizo un pedido, que fue trasladado a todos los ministros, y estemos o no de acuerdo hay que acatarlo”, confió a Letra P una fuente que participa de la mesa política.

Si bien el primer mandatario no dio argumentos para no enfrentar a la senadora, en Balcarce 50 consideran que la orden se debe a su necesidad de preservar el vínculo con quien aportó votos clave en la definición del mano a mano con Sergio Massa en el balotaje 2023. El respaldo explícito de la candidata del PRO y de Mauricio Macri a Milei tras las elecciones generales de octubre fue determinante para el triunfo de La Libertad Avanza.

El líder libertario tolera a la senadora como a nadie porque, según fuentes con las que habla este medio, es una dirigente que representa a una porción del electorado vinculado al republicanismo que se vuelve nodal para el proyecto reeleccionista del libertario.

Muchas encuestas alimentan esa versión. Como publicó Susana Maidana en Letra P a partir de un estudio de Zuban Córdoba, Bullrich supera a Milei en imagen y muestra mayor margen de crecimiento.

¿Y SI SE CORTA SOLA? La pecera libertaria: Bullrich supera a Milei en imagen



No solo se impone en la imagen positiva, sino que tiene un mayor margen de crecimiento de votos entre el electorado que comparten



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Javier Milei pidió no responderle a Patricia Bullrich

Bullrich hace y dice lo que quiere porque tiene los votos y la experiencia política para hacerlo. Eso no evita la bronca de los demás integrantes de la mesa política con cada aparición de la senadora en los medios: la señalan como la responsable de un nuevo ruido interno, como el que padecieron cuando se debatió el pliego de la jueza María Verónica Michelli o cuando estalló el escándalo alrededor del por entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

“Ella puede decir que habla porque es la reserva moral de las Mabeles, pero cuando pega de manera tan coordinada y precisa está claro que busca otra cosa”, analizó un funcionario karinista. Si bien “nadie” toma en serio los rumores de ruptura de Bullrich, en este sector de La Libertad Avanza sí consideran que la senadora se muestra lo más distante que pueda para intentar “sacar algún tipo de rédito político” a futuro.

En el círculo de confianza de Bullrich admiten las lecturas acusatorias. En una reunión reciente, la exministra de Seguridad le dejó en claro a varias de sus espadas políticas que no se moderará y que con el correr de las semanas irá acrecentando su perfil crítico en algunos temas que considera sensibles. El sueño que persigue la ex dama de hierro PRO es convertirse en la compañera de fórmula de Milei. ¿Nada más?

“Está claro que Patricia está enojada. Intentó una y otra vez ordenar las cosas de manera interna, pero no tuvo éxito y ahora se hartó por lo que no se va a callar. Además, hay que recordar que el 55% de la segunda vuelta del 2023, 25% fueron de ella”, amplió un lugarteniente de este sector.

Patricia Bullrich y Karina Milei.

Karina Milei está molesta con la senadora

Pese a que Bullrich dejó trascender que continuará desafiando la conducción política de La Libertad Avanza, la secretaria general de la Presidencia no tomará represalias. Por ahora, Karina acatará el deseo de su hermano y se concentrará en sus otros objetivos: la sanción de la reforma política, que incluye la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y cambios en los financiamientos de los partidos políticos, y el cierre de acuerdos electorales con los gobernadores aliados, algo en lo que trabaja el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario Lule Menem.

Que la mujer más influyente de la Casa Rosada haya decidido no tomar revancha contra la senadora, como sucedió en el pasado reciente, no quiere decir que no se encuentre molesta o incómoda con el nuevo conflicto interno. Para El Jefe, fue una “provocación innecesaria” el videoclip que Bullrich subió a sus cuentas de redes sociales al ritmo de Lali Espósito, con un claro mensaje de desafío al Presidente y una “falta de respeto” haber tratado de “mentiroso” al jefe de Gabinete, Diego Santilli, en pleno prime time de la televisión.

Tras los reclamos de la semana pasada, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado cruzó este domingo al ministro coordinador por las omisiones sobre el capítulo de Discapacidad incluido en el Presupuesto 2027 y rechazó su explicación sobre la reunión de la mesa política. “Lo que dijo Santilli es mentira”, afirmó durante una entrevista con LN+. Las declaraciones cayeron muy mal en la mesa chica karinista.