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A SALA LLENA

La ECAP lanzó sus actividades con un seminario en la Facultad de Derecho de la UBA

El encuentro de la Escuela de Capacitación de la Abogacía Pública reunió a referentes jurídicos y autoridades.

Por Letra P | Periodismo Político
La ECAP lanzó sus actividades con un seminario en la Facultad de Derecho de la UBA.

La ECAP lanzó sus actividades con un seminario en la Facultad de Derecho de la UBA.

La Escuela de Capacitación de la Abogacía Pública (ECAP) realizó el viernes pasado su lanzamiento en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La jornada reunió, entre otros referentes jurídicos, al ex Procurador del Tesoro de la Nación Rubén Citara.

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El Procurador del Tesoro de la Nación Sebastián Amerio no participó de manera presencial, aunque envió un mensaje que fue leído al comienzo de la actividad. De la convocatoria, que contó con transmisión en vivo a través de YouTube, también fue parte Carlos Mas Vélez, candidato al Consejo de la Magistratura de la Nación.

El seminario tuvo como expositores a Carlos Balbín, Rosana Papazian y Martín Calleja, mientras que Gustavo Silva Tamayo estuvo a cargo de la moderación. Las presentaciones pusieron el foco en los desafíos de la Abogacía Pública, el Derecho Administrativo y los cambios que atravesó la formación profesional frente al avance de las herramientas digitales.

El lanzamiento en la UBA

Durante la apertura, Rubén Ramos destacó que la ECAP había sido creada no sólo para ofrecer herramientas y conocimientos, sino también para consolidar una comunidad profesional basada en el intercambio entre colegas. En ese marco, sostuvo que la Escuela nació con la vocación de generar nuevas oportunidades de desarrollo y fortalecer los espacios de encuentro.

Ramos también señaló que la capacitación constituía una herramienta para mejorar el ejercicio profesional, asumir nuevas responsabilidades y responder a escenarios cada vez más complejos. La propuesta apuntó, de ese modo, a acompañar las transformaciones que impactaron sobre quienes se desempeñan en la abogacía pública.

El lanzamiento marcó la puesta en marcha de un espacio orientado a la formación de excelencia, el crecimiento profesional y la jerarquización de la actividad. La iniciativa buscó combinar la actualización de conocimientos jurídicos con la construcción de vínculos entre profesionales vinculados al sector público.

Una nueva etapa de formación profesional

La jornada contó con el auspicio de la Fundación para el Desarrollo de la Abogacía (FUNDEA). El respaldo acompañó el inicio formal de las actividades de la ECAP, que presentó su propuesta como un ámbito dedicado a la capacitación, el intercambio de experiencias y la construcción colectiva.

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