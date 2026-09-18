Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
LA INTERNA LIBERTARIA

Patricia Bullrich, al ritmo de Lali: con un video en Twitter, volvió a desafiar a Javier Milei

Un día después de cuestionar al Gobierno por los cambios en Discapacidad, publicó un video escuchando “No me importa”. “Quisieran controlarme” y “no voy a cambiar”.

Por Letra P | Periodismo Político
Patricia Bullrich

Patricia Bullrich

Patricia Bullrich sumó este viernes un gesto sugestivo a la tensión que había expuesto apenas 24 horas antes con el Gobierno de Javier Milei. “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”, escribió la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado junto a un video en el que se la ve llegar a su despacho, abrir una tablet y poner el videoclip oficial de la canción “No me importa”, de Lali Espósito.

Notas Relacionadas
Javier Milei en la Quinta de Olivos. 
RAZIA EN LA RESIDENCIA

Por cuestiones de seguridad y filtraciones, Milei removió al personal civil de la Quinta de Olivos

Por 
Letra P | Sebastián Iñurrieta
Sebastián Iñurrieta

La publicación fue subida después de que Bullrich cuestionara públicamente al Ejecutivo porque no le comunicó las modificaciones en materia de discapacidad que fueron incorporadas al proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso. La senadora contó que había participado de una reunión de la mesa política en la que se discutió la iniciativa, pero que allí no se informó sobre esos cambios. “A mí no me tomen de tonta”, reclamó, y advirtió que ese tipo de descoordinaciones “resiente” las relaciones políticas del oficialismo.

Bullrich incluso calificó lo ocurrido como un “error no forzado” que puede hacer “perder el partido” y planteó que la mesa política debe servir justamente para anticipar qué impacto tendrán en el Congreso las iniciativas del Ejecutivo. Según relató, cuando el texto llegó a Diputados tuvo que reconocer ante otros legisladores que desconocía las modificaciones: “O quedás como un tonto, o como que los engañás”.

Con ese antecedente inmediato, la elección de Lali difícilmente pase inadvertida dentro del universo libertario. La cantante fue una de las figuras de la cultura más enfrentadas públicamente con Milei. El Presidente llegó a llamarla “Lali Depósito” en medio de sus cuestionamientos al financiamiento estatal de espectáculos.

La propia letra elegida por Bullrich potencia las interpretaciones. Además del verso que reprodujo en Twitter, No me importa habla de no vivir con miedo, de no dejarse controlar y de no cambiar frente a quienes critican: “Sé que quisieran poder controlarme” y “no voy a cambiar, por mucho que ladren”, dicen algunos de los pasajes de la canción compartidos por la senadora.

Es para vos, Javier Milei

Bullrich no mencionó a Milei ni explicó si el posteo estaba relacionado con su enojo por el Presupuesto. Pero la secuencia temporal le dio inevitablemente otra dimensión al mensaje: primero denunció que el Gobierno había tomado una decisión sensible sin informársela y reclamó que no la “tomen de tonta”; al día siguiente eligió mostrarse escuchando a una de las principales antagonistas culturales del Presidente y subrayó una frase sobre los “peros” y sus “porqué”.

Sin hacer explícita una ruptura, la senadora volvió así a dejar una señal abierta a interpretaciones dentro de La Libertad Avanza. Esta vez no lo hizo con una declaración política, sino apelando a Lali: una elección particularmente llamativa después del cortocircuito que ella misma hizo público con la Casa Rosada.

Temas
Notas Relacionadas
El bloque La Libertad Avanza del Senado. 
FESTEJA MILEI

El Senado sancionó Inocencia Fiscal II: no permite blanquear dólares a funcionarios, pero sí a sus familiares

Inocencia Fiscal II fue sancionado con los cambios de Diputados. No podrán beneficiarse quienes hayan cumplido cargos los últimos cinco años. El PJ, en contra.
Javier Milei y Juan Bautista Mahiques negocian pliegos en la Justicia.
CONGRESO | SENADO

Justicia: con apoyo de CFK, Mahiques logró que se aprueben tres pliegos que Bullrich tenía cajoneados

Son los de Galván Greenway y Catania para la cámara económica. Y el de Mejuto para juez de Cámara de Caba. Con ayuda del PJ, hubo unanimidad.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El secretario administrativo de la Legislatura, Cristian Gribaudo, la secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial porteño Genoveva Ferrero, el secretario de Justicia de la Ciudad, Francisco Quintana y el flamante Fiscal General porteño, Martín López Zavaleta, presentes en la audiencia.
SILLAS PARA TODOS

Justicia laboral porteña: los futuros jueces pasaron por la Legislatura y quedaron a un paso del nombramiento

Por  Francisco Basualdo
El PRO en Santa Fe presentó su proyecto de reforma electoral para la provincia.
TEMPORADA DE ROSCA

El PRO lima asperezas en Rosario para llegar a 2027 con una candidatura de unidad a la intendencia

Por  Ramiro Porchietti
Gualeguaychú: Piaggio se baja de la carrera por el municipio y Bahillo asume el desafío de cohesionar al PJ.
LA BATALLA DE LAS INTENDENCIAS

Piaggio se baja de la carrera por el municipio en Gualeguaychú y Bahillo asume el desafío de cohesionar al PJ

Por  Paola Robles Duarte
Javier Martínez, intendente de Pergamino.
DISCUSIÓN 2027

Pergamino: cobra fuerza la triple alianza del PRO, LLA y la UCR para vencer al peronismo

Por  Juan Rubinacci