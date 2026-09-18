Patricia Bullrich, al ritmo de Lali: con un video en Twitter, volvió a desafiar a Javier Milei

Patricia Bullrich

Patricia Bullrich sumó este viernes un gesto sugestivo a la tensión que había expuesto apenas 24 horas antes con el Gobierno de Javier Milei. “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”, escribió la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado junto a un video en el que se la ve llegar a su despacho, abrir una tablet y poner el videoclip oficial de la canción “No me importa”, de Lali Espósito.

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La publicación fue subida después de que Bullrich cuestionara públicamente al Ejecutivo porque no le comunicó las modificaciones en materia de discapacidad que fueron incorporadas al proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso. La senadora contó que había participado de una reunión de la mesa política en la que se discutió la iniciativa, pero que allí no se informó sobre esos cambios. “A mí no me tomen de tonta”, reclamó, y advirtió que ese tipo de descoordinaciones “resiente” las relaciones políticas del oficialismo.

Bullrich incluso calificó lo ocurrido como un “error no forzado” que puede hacer “perder el partido” y planteó que la mesa política debe servir justamente para anticipar qué impacto tendrán en el Congreso las iniciativas del Ejecutivo. Según relató, cuando el texto llegó a Diputados tuvo que reconocer ante otros legisladores que desconocía las modificaciones: “O quedás como un tonto, o como que los engañás”.

Bullrich, al ritmo de Lali: con un video en X volvió a desafiar a Milei https://t.co/Llsaldc7Fq — LETRA P (@Letra_P) September 18, 2026 Con ese antecedente inmediato, la elección de Lali difícilmente pase inadvertida dentro del universo libertario. La cantante fue una de las figuras de la cultura más enfrentadas públicamente con Milei. El Presidente llegó a llamarla “Lali Depósito” en medio de sus cuestionamientos al financiamiento estatal de espectáculos.

La propia letra elegida por Bullrich potencia las interpretaciones. Además del verso que reprodujo en Twitter, No me importa habla de no vivir con miedo, de no dejarse controlar y de no cambiar frente a quienes critican: “Sé que quisieran poder controlarme” y “no voy a cambiar, por mucho que ladren”, dicen algunos de los pasajes de la canción compartidos por la senadora.

Es para vos, Javier Milei Bullrich no mencionó a Milei ni explicó si el posteo estaba relacionado con su enojo por el Presupuesto. Pero la secuencia temporal le dio inevitablemente otra dimensión al mensaje: primero denunció que el Gobierno había tomado una decisión sensible sin informársela y reclamó que no la “tomen de tonta”; al día siguiente eligió mostrarse escuchando a una de las principales antagonistas culturales del Presidente y subrayó una frase sobre los “peros” y sus “porqué”. Sin hacer explícita una ruptura, la senadora volvió así a dejar una señal abierta a interpretaciones dentro de La Libertad Avanza. Esta vez no lo hizo con una declaración política, sino apelando a Lali: una elección particularmente llamativa después del cortocircuito que ella misma hizo público con la Casa Rosada.