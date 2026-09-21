Manuel Adorni justificó sus bienes ante la Justicia y dijo que tenía más de u$s 500 mil en bitcoin sin declarar

Manuel Adorni justificó sus bienes ante la Justicia y declaró ahorros por más de USD 500 mil en bitcoin.

El ex jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, presentó este lunes ante la Justicia un escrito de 78 páginas para responder el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Su defensa volvió a explicar el origen de ahorros sin declarar en dólares y los vinculó con antiguas operaciones con bitcoin.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Notas Relacionadas FIN Las ocho mentiras de Adorni Por Sebastián Iñurrieta

La presentación fue realizada por su abogado Matías Ledesma y busca contestar los 20 puntos que el fiscal había considerado pendientes de justificación. El planteo abarca la evolución patrimonial del exfuncionario entre el 10 de diciembre de 2023, cuando ingresó al Estado, y el 27 de junio de 2026, fecha de su salida de la función pública, tras varias semanas de escándalo.

La explicación de Manuel Adorni sobre bitcoin La defensa sostuvo que esos ahorros en efectivo por más de medio millón de dólares provienen de la venta de bitcoin realizada años antes de que Adorni ingresara a la función pública. Adorni presentó esta versión, por primera vez, en una entrevista en LN+ y más tarde rectificó sus declaraciones juradas de bienes porque sus números no cerraban. Adorni dijo que tiene las claves de esas billeteras para probar que eran suyas.

Dice el escrito presentado este lunes: “Dado que las billeteras virtuales no cuentan con datos de titularidad, es entonces la tenencia de la clave privada la que permite acreditar la propiedad de una billetera, con lo cual, la sola tenencia de la clave privada hace a la titularidad de la billetera”. Adorni también entregó un acta en la que un escribano público dio fe de que él tenía esas claves, pero el acta es de septiembre de este año, publicó el diario La Nación.

Más inconsistencias Además de las dudas sobre el bitcoin, Adorni tuvo que responder sobre una diferencia de patrimonio de $43.068.549. La defensa afirmó que el movimiento patrimonial tiene un “sustento razonable y verificable” y cuestionó la interpretación de ese monto entre ingresos y egresos reconstruidos. Para los abogados, representa una “brecha residual”: equivale al 15,8% de los egresos y al 18,7% de los ingresos lícitos computados en el expediente.

El descargo también detalla cómo se habría formado el capital inicial. Según esa versión, el exfuncionario y su esposa, Bettina Angeletti, reunieron ahorros a partir de su actividad profesional privada y de fondos familiares previos. La mayor parte de la inversión en bitcoin, por unos u$s 199.883, se habría realizado durante 2017 mediante operaciones en efectivo entre particulares. La defensa aseguró que las criptomonedas fueron luego vendidas a compradores particulares entre 2017 y 2018, también a cambio de dólares en efectivo, y que ese dinero permaneció fuera del sistema bancario. Adorni corrigió sus dos declaraciones juradas anteriores



Sin esas rectificaciones, su patrimonio habría mostrado un crecimiento del 1448% desde su llegada a la Casa Rosada, ya que a fines de 2023 había declarado bienes por $61.018.251 pic.twitter.com/QIM6GUOfdO — LETRA P (@Letra_P) June 12, 2026 La casa de Indio Cuá Otro de los puntos bajo análisis es la compra de una vivienda en Indio Cuá. De acuerdo con la explicación presentada, el inmueble costó u$s 120 mil y una parte importante de la operación fue cubierta mediante un préstamo hipotecario. Sobre las reformas posteriores, la defensa rechazó que hayan demandado u$s 245 mil -como declaró el contratista Matías Tabar- y afirmó que se utilizaron u$s 175 mil, cifra que coincide -según el escrito- con lo que el “estudio contable acredita como efectivamente desembolsado y lo que el perito arquitecto determina como valor real de mercado de la obra”.