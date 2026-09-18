Javier Milei reunió a La Libertad Avanza en Bahía Blanca con la mira puesta en 2027

El presidente Javier Milei encabezó este viernes en Bahía Blanca un encuentro con dirigentes y equipos territoriales de La Libertad Avanza (LLA), acompañado por la presidenta del partido, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; y el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja .

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La actividad reunió a referentes bonaerenses del espacio y puso el foco en el trabajo territorial que la fuerza desarrolla en los distintos municipios. Durante la reunión, la conducción partidaria destacó la tarea de quienes sostienen la estructura local y planteó como prioridad ampliar la organización de LLA en toda la provincia de Buenos Aires de cara al próximo ciclo electoral, con presencia política en cada vez más localidades.

El armado para 2027 también formó parte de la agenda. Los dirigentes reafirmaron como objetivos partidarios la reelección del Presidente y una mayor presencia de La Libertad Avanza en la mayor cantidad posible de distritos bonaerenses. El encuentro buscó, además, reforzar la coordinación entre referentes, legisladores y equipos territoriales del espacio, con la mirada puesta en la próxima elección presidencial y en las competencias municipales.

La reunión en Bahía Blanca se inscribió en la estrategia de organización territorial que encabezan El Jefe y Pareja. La secretaria general de la Presidencia también preside La Libertad Avanza, mientras que el diputado nacional conduce el partido en territorio bonaerense y tiene un rol central en el despliegue de la fuerza en la provincia, donde el espacio busca consolidar su estructura distrital.

La visita tuvo además a Santilli entre sus principales figuras. El jefe de Gabinete acompañó al Presidente durante la jornada y participó de la agenda política junto a dirigentes de la Sexta sección electoral. La actividad partidaria se concentró después de las recorridas vinculadas con inversiones privadas en el polo industrial y portuario bahiense, como parte de una jornada que combinó gestión y actividad partidaria.

Milei en Bahia Blanca saludando a sus fanáticos luego de reunirse con referentes de LLA https://t.co/qTLnT8UJGR pic.twitter.com/Jox1Hq5qVM — LETRA P (@Letra_P) September 18, 2026

Antes del encuentro con la militancia y los equipos territoriales, el jefe de Estado recorrió las instalaciones de Compañía Mega y el predio de Louis Dreyfus Company en Puerto Galván. Allí, la comitiva presidencial conoció proyectos de ampliación y nuevas inversiones para la región, con iniciativas ligadas a los sectores energético y agroindustrial.

Las inversiones que recorrió Javier Milei en Bahía Blanca

En Compañía Mega, el Presidente participó de una presentación sobre los planes de expansión de la firma, que adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para ampliar su capacidad productiva. Luego, la delegación se trasladó a Louis Dreyfus Company, que proyecta una inversión destinada a ampliar su operación agroindustrial en la zona portuaria de Bahía Blanca.

La doble agenda, empresarial y partidaria, marcó la visita presidencial. Tras las recorridas por las compañías, Milei volvió a concentrar la actividad en la estructura bonaerense de La Libertad Avanza, donde el mensaje central estuvo puesto en fortalecer el despliegue territorial, consolidar la organización partidaria y preparar al espacio para las elecciones de 2027.