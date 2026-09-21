La pecera libertaria: Patricia Bullrich supera a Javier Milei en imagen y muestra mayor margen de crecimiento.

Después de las tensiones por los cambios en Discapacidad , una encuesta nacional encendió las alarmas en la Casa Rosada de cara a las elecciones del próximo año. Según el último sondeo de Zuban Córdoba , la senadora Patricia Bullrich supera al presidente Javier Milei en imagen positiva y tiene un mayor margen de crecimiento de votos entre el electorado que comparten.

La consultora afirma que la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, quien expuso la semana pasada su enojo por los desencuentros parlamentarios en torno al proyecto del Presupuesto 2027, "pesca en la misma pecera" que el Presidente y señala que ambos comparten un perfil de electorado similar, aunque con dinámicas distintas.

El relevamiento, elaborado entre el 16 y 19 de septiembre en base a 2000 casos, ubica a la exministra de Seguridad con 37,6% de imagen positiva y 59,9% de negativa, mientras que el jefe de Estado cosecha 36% de valoración positiva y 61,8% de negativa. La diferencia en favor de Bullrich es de 1,6 puntos porcentuales en cuanto al apoyo de la opinión pública y de casi 2 puntos porcentuales menos en el rechazo.

La evaluación histórica de Zuban Córdoba muestra, además, que la imagen del primer mandatario se mantiene en torno al 36% desde julio, mientras que la senadora recuperó parte del terreno perdido y alcanzó su mejor nivel de los últimos meses. El dato representa una preocupación para la conducción libertaria, sobre todo porque la senadora es una de las dirigentes del espacio con mayor autonomía política.

A diferencia de otros referentes de LLA, la excandidata presidencial del PRO mostró en varias oportunidades una disposición a tomar distancia de la Casa Rosada y fijar posiciones propias. Esa actitud quedó reflejada, por ejemplo, durante el escándalo patrimonial del exvocero Manuel Adorni, que este lunes presentó un escrito ante la Justicia para intentar justificar su patrimonio , y el pliego de la abogada María Victoria Michelli para ocupar un cargo en la Justicia federal.

Ahora, la jefa del bloque oficialista afirmó que la "letra chica" con los cambios imprevistos no fue discutida previamente en la mesa política y dejó en evidencia su malestar con el Gobierno a través de un video que publicó en sus redes sociales donde se la ve escuchando la canción "No me importa" de Lali Espósito. Toda una provocación.

“Bullrich no es una outsider ni una emergente. Es una política profesional. Forjada luego de décadas de acción política, negociaciones y pertenencia a distintos espacios. En un gobierno de supuestos outsiders y amateurs que nunca rosquearon ni en un centro de estudiantes, Patricia es el zorro en el gallinero”, asegura la consultora en sus conclusiones.

Javier y Karina Milei no son ingenuos y saben que tener a Bullrich dentro del mundo libertario es un arma de doble filo: por un lado, es una aliada que puede sumar votos para que Milei sea reelecto en 2027, pero por el otro, también puede dar el portazo en cualquier momento, abandonar las filas libertarias y competir sola en las elecciones presidenciales. De hecho, su trayectoria política es larga y cambiante: militó en la Juventud Peronista, pasó por el gobierno de la Alianza, saltó a la Coalición Cívica, luego al PRO y ahora forma parte de LLA.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

El potencial de Patricia Bullrich

El estudio también indaga a las personas sobre una eventual elección presidencial y Milei conserva una ventaja en el voto más consolidado. El 26,6% afirma que lo votaría "seguro", contra 14,6% que responde lo mismo sobre Bullrich.

Sin embargo, la diferencia se reduce al observar el voto potencial. Un 23,2% dice que probablemente votaría a Bullrich, más del doble del 11,4% que responde lo mismo sobre Milei. En el rechazo también hay una leve ventaja para la exministra: el 57% asegura que nunca la votaría, frente al 59,1% que dice lo mismo del Presidente.

"Patricia tiene mayor potencial de crecimiento. Hay más gente que dice que podría considerar votarla frente a un Milei que tiene más apoyos asegurados en su núcleo duro, pero muchísimo menos espacio para crecer", analiza la consultora.

Habrá que ver si el oficialismo logrará desactivar la tensión con Bullrich para unificar una estrategia de cara a 2027 dado que una fractura electoral podría poner en riesgo su competitividad en las urnas.

Jóvenes, el principal terreno de disputa

La encuesta muestra también que Milei y Bullrich tienen su mejor desempeño entre los jóvenes de 16 a 30 años, aunque el Presidente conserva una ventaja en ese segmento (59,1% de positiva y 35,8% de negativa). En ese rango de edad aparece el dato que explica el crecimiento potencial de Bullrich: el 45,1% afirma que podría votarla, frente al 16,9% que dice lo mismo de Milei. A partir de los 31 años, la tendencia cambia: la exministra logra mejores números entre las personas adultas y mayores.

La conclusión del estudio es que los dos dirigentes apuntan al mismo espacio político y disputan un electorado similar. Mientras Milei retiene un núcleo de apoyo más consolidado, Bullrich aparece con una mayor capacidad de expansión entre quienes todavía no tienen un voto definido.

Como viene contando Letra P, los jóvenes son el grupo más afectado por las políticas económicas del gobierno libertario. El desempleo, el endeudamiento, el trabajo informal y los bajos salarios golpean con fuerza a ese sector que supo ser el principal bastión electoral que llevó a Milei al poder en 2023.