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DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Zárate: Marcelo Matzkin empuja su reelección en el campo minado del acuerdo PRO-LLA

Tras el episodio Oscar Ahumada, el intendente amarillo trabaja para encauzar el frente interno. Apuesta a que el acuerdo de cúpulas le despeje el camino.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Marcelo Matzkin, intendente de Zárate

Marcelo Matzkin, intendente de Zárate

En Zárate, Marcelo Matzkin ya empezó a caminar buscando la reelección en 2027. El intendente del PRO, alineado con el diputado nacional Cristian Ritondo, está convencido de que el acuerdo entre su espacio y La Libertad Avanza (LLA) contemplará que no tenga competencia interna en el distrito. Pero el ruido de fondo con los libertarios no se apaga.

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Letra P | Juan Pablo Gavazza
Juan Pablo Gavazza

"Obvio que vamos a buscar la reelección. Un solo período no es suficiente para hacer las transformaciones que Zárate necesita. Y dos mandatos es lo justo", dijo el jefe comunal del distrito industrial, uno de los más importantes en peso electoral de la Segunda sección. Por ahora, sin embargo, no habrá lanzamiento formal, a la espera de cómo evolucione el vínculo entre el PRO y LLA en la provincia de Buenos Aires.

Ruido con La Libertad Avanza

La candidatura a la reelección de Matzkin tuvo un fuerte sacudón en las últimas semanas, cuando en medio de tensiones políticas inocultables, el ex futbolista de River Oscar Ahumada lanzó una postulación que después terminó bajando.

Ahumada había sido presentado en julio como una de las apuestas de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, para pelear intendencias en 2027: un nombre con reconocimiento público y sin pasado en la política tradicional. A comienzos de septiembre comunicó su salida del partido que en Buenos Aires preside Sebastián Pareja. En una carta pública dijo que seguirá "con independencia y responsabilidad". Según reconstruyó Letra P, el exfutbolista obstruía la gestión del intendente junto al bloque de concejales que no acompañó las iniciativas del oficialismo. Fuentes libertarias dijeron que decidió por su cuenta y con "enconos personales".

"Una relación difícil"

El foco del ruido está en el Concejo Deliberante. Los cuatro concejales libertarios se abstuvieron en la votación del proyecto de la costanera, una iniciativa del Ejecutivo para reducir la carga tributaria de los desarrollos inmobiliarios, y el cuerpo la rechazó. Matzkin manifestó su malestar. Estuvo lejos de ser un hecho aislado: en mayo había planteado ante el ministro del Interior, Diego Santilli, que Zárate es uno de los municipios con más roces con los ediles de LLA. Y sostiene que la relación con el partido es difícil desde hace un año.

El cortocircuito llega mientras las cúpulas del PRO y LLA negocian reeditar la alianza en 2027. Ritondo adelantó, tras la primera reunión, que el mileísmo no competiría con nombres propios en los municipios que gobierna el PRO, y en la Casa Rosada aceptaron en principio no agitar en esos distritos. Zárate es uno de los 12. Para Matzkin, el pacto tiene que bajar al territorio: si hay alianza en la Nación y en la provincia, debe haberla también en su municipio.

El escenario hacia 2027

Su armado tiene terminal en Ritondo y en el diputado provincial Matías Ranzini, articulador territorial en la Segunda sección. Gobierna desde 2023, cuando ganó con 42,4% de los votos, y en mayo sumó un activo de gestión: la inauguración de la planta de Mercedes-Benz, con una inversión de 110 millones de dólares y 500 empleos directos, junto a Karina Milei, Santilli y Ritondo. El punto débil apareció en 2025. La lista que respaldaba, encabezada por la libertaria Stefanía Rodríguez Schatz, sacó 32,97%, casi siete puntos menos que el 39,83% del peronista Leandro Matilla.

Abel Furlan en el abrazo simbólico a la UOM

Abel Furlan en el abrazo simbólico a la UOM

Del otro lado, el peronismo ya tiene candidato. Abel Furlán, secretario general de la UOM y secretario de Interior de la CGT, ganó la interna y posicionó a Matilla, presidente del PJ local, que en abril renovó autoridades en un acto de 600 personas bajo la consigna "Recuperar Zárate".

La duda pasa por el senador provincial Sergio Berni y la diputada nacional Agustina Propato, cuya candidata, la concejal Ana María Almirón, perdió la interna por 57% a 43%. Ellos no resignan su lugar en el distrito y Propato ya confirmó que trabaja para competir por la gobernación.

Matzkin apuesta a que el acuerdo de las cúpulas le despeje el camino. En Zárate se probará si el pacto llega más allá de la mesa de negociación.

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