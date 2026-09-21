No habrá internas de La Libertad Avanza en Concordia: el candidato que denunció fraude en 2025, se bajó

El candidato que denunció fraude se bajó y evitó la interna de La Libertad Avanza en Concordia.

Eduardo Beswick , excandidato a intendente por La Libertad Avanza en Concordia y excandidato a presidente departamental del partido en esa localidad, retiró su postulación para conducir el espacio. Al filo del cierre de listas, este sábado a la medianoche, decidió no presentar nómina y se sumó al esquema que conduce el partido en Entre Ríos .

“Después de reflexionar largamente con las autoridades partidarias provinciales, decidimos declinar nuestras aspiraciones para lograr la unidad de todo el espacio con la meta puesta en las próximas elecciones”, dijo Beswick ante la consulta de Letra P .

La elección de autoridades en LLA de Concordia estaba prevista para el 3 de octubre. Con la decisión de no competir, la Junta Electoral debería ahora emitir la resolución mediante la cual proclamaría nuevo presidente departamental a Ignacio Cabrera , quien encabezó la lista 2 A y será ahora el nuevo titular del espacio libertario en la ciudad ribereña.

Antes de promover la unidad, Beswick había denunciado en 2025 a Cabrera . El productor agropecuario fue candidato a intendente en la boleta local que llevó la candidatura de Javier Milei en 2023 y obtuvo el tercer lugar detrás del radical Francisco Azcué y el peronista Armando Gay . Tras esa participación, dos años después se postuló para conducir espacio.

En esa aventura, compitió con la lista 2B frente a la que llevó a Cabrera como titular en la interna partidaria de enero de 2025. Las cosas no salieron como se esperaban y esa elección terminó con dirigentes enfrentándose a trompadas en la puerta del local y una denuncia de fraude que referentes del espacio de Beswick presentaron ante la Justicia.

Eduardo Beswick fue candidato a intendente de Concordia por LLA en 2023. En 2025 denunció fraude tras participar en la elección de autoridades del partido.

Casi dos años después, como contó Letra P, la Justicia ordenó que LLA volviera a votar a sus autoridades en Concordia.

La anulación de 2025

En febrero de 2025, la Justicia Electoral de Entre Ríos, a cargo del juez Leandro Ríos, había declarado nula la elección interna de La Libertad Avanza en Concordia. Entre otras irregularidades, por la inconsistencia en una mesa en la que se registraron 181 sobres frente a 166 firmas de afiliados, una mragen de error que excede el límite permitido por la jurisprudencia electoral.

Roque Fleitas, presidente de LLA en Entre Ríos, junto a Ignacio Cabrera.

El fallo, publicado en aquel entonces por Letra P, sostuvo que, ante esa discrepancia y la ausencia de documentación que permitiera realizar un recuento definitivo —incluyendo actas y materiales que el partido no aportó ni explicó— la única vía legal posible era la anulación de la mesa. El juez citó precedentes de la Cámara Nacional Electoral que establecen que una diferencia de cinco sobres o más entre sufragios y votantes habilita la nulidad cuando no puede reconstruirse el escrutinio.

Además, el juez remarcó que los órganos partidarios no demostraron ninguna actuación diligente para resolver la impugnación en la instancia previa, pese a haber tenido oportunidades formales para hacerlo. La Justicia también tomó nota de irregularidades adicionales señaladas por el fiscal impugnante, como la existencia de sobres sin firmas de autoridades de mesa.

En síntesis, el criterio judicial fue que la combinación de diferencia de votos, falta de documentación, imposibilidad de recuento y omisión del partido en aclarar el destino de las actas dejó sin herramientas para validar el resultado, obligando a la anulación de la interna.

La nueva fecha para La Libertad Avanza

En agosto, el nuevo calendario electoral establecía el cierre de listas para este sábado 19 de septiembre a la medianoche. Según confirmó Letra P, solo Cabrera presentó su nómina, con los mismos integrantes que se habían candidateado en 2025.

De acuerdo con lo que pudo reconstruir este medio, el sector de Beswick enfrentó dificultades para reunir los nombres que lo habían acompañado en primera instancia. Entre ellos, quien fuera candidata a vicepresidenta del partido, Adriana Echeverriborda Puyol, quien también había acompañado a Beswick en las ejecutivas de 2023, pero que se alejó de la vida partidaria luego de aquella participación.

Con esas dificultades y enfrentamientos internos entre subgrupos a los que Beswick no logró reagrupar, la lista 2 B decidió bajarse de la compulsa y allanar el camino para la estructura que comanda Cabrera, alineada bajo la conducción provincial que encabeza Roque Fleitas.

Las idas y vueltas de la unidad

El acuerdo alcanzado este sábado llegó tras varias negociaciones truncas entre los dos sectores que se disputaban la conducción de LLA en Concordia. Como contó este medio en abril, la unidad era un objetivo que promovía Fleitas y su equipo en la ciudad. En una primera instancia, Beswick apostó a un pacto de convivencia que finalmente no prosperó. En agosto, la Junta Electoral anunció el calendario cuya fecha para las elecciones estaba estipulada para el 3 de octubre.

El capítulo final de este sábado indica que no habrá elecciones y que la militancia afiliada deberá esperar un nuevo turno para elegir autoridades.