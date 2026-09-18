Discapacidad: Patricia Bullrich desafía a Javier Milei y pone en riesgo un eventual veto a la emergencia

La rebelión de Patricia Bullrich por no haber sido consultada sobre el ajuste a la discapacidad, que fue incluido al proyecto de Pesupuesto 2027, tiene un riesgo para Javier Milei en el Congreso : sin los votos que controla la senadora en ambas cámaras, el Presidente no podrá blindar un veto a una eventual ley para prorrogar la emergencia.

Ocurre que, además de su presencia en el Senado, donde lidera el bloque oficialista, a la exministra le responden hasta 15 diputados de La Libertad Avanza. Son los que sumó en diciembre para garantizar que fuera la bancada más grande y resultara beneficiada en el reparto de comisiones.

La tropa bullricista es decisiva para que Milei alcance un tercio en Diputados, que es lo necesario para sostener un veto presidencial. Para hacerlo, requiere 86 votos y LLA cuenta con 95. Si la quincena de la exministra se rebela, el jefe de Estado deberá aceptar la ley que sancione la oposición. En la cámara alta, el oficialismo está a cuatro votos de alcanzar el 30% del hemiciclo. Además de Bullrich, Luis Juez anticipó que no votará en contra de la discapacidad.

En abril, LetraP identificó a 11 diputados de LLA cercanos a Bullrich. La lista la integra Laura Rodríguez Machado , a cargo de elaborar un proyecto superador sobre discapacidad con los bloques aliados.

Uno de los referentes de la exministra de Seguridad en la cámara baja aseguró a este medio que el grupo sumó cuatro aliados en los últimos meses. Ninguno de los 15 se prestará a votar en contra del sector más vulnerable de la sociedad. "Especulamos con arreglar este problema", respondió. Dos diputados opositores que consultaron al grupo bullrichista contaron a Letra P que garantizaron colaborar con la continuidad de la emergencia si Milei insiste en quitar las garantías de las prestaciones.

El miércoles, el bloque oficialista de la cámara baja estaba en llamas. Sólo dos días antes sus integrantes se habían reunido en la Casa Rosada con Javier Milei para escuchar su clase de economía. Karina Milei enumeró las leyes buscadas, hubo intercambios sobre la avanzada de la oposición para aprobar un salvataje a las provincias endeudadas, pero no se habló de discapacidad.

Tampoco se mencionó el tema en la reunión de la mesa política que se llevó a cabo el martes, donde se repasaron los capítulos del Presupuesto 2027, que ingresó unas horas después. "Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta”, dijo Bullrich este miércoles.

Los párrafos de la polémica

El fragmento de la ley de leyes que causó polémica copia partes de un proyecto que en abril envió al Senado el ministro de Salud, Mario Lugones, y nunca se trató. Desmantela por completo el sistema de prestaciones que rige desde hace tres décadas y garantiza las coberturas.

Es reemplazado por una paritaria libre y regional de las personas con discapacidad con sus obras sociales y prepagas. Ni queda garantizada la cobertura nacional que reciben quienes no tienen un servicio de salud contratado. Además, el Presupuesto modifica el sistema de pensiones. Vuelve a otorgarlas a quienes tiene "invalidez laboral", un concepto que la ley de emergencia reformuló para garantizar el beneficio a quienes tienen una discapacidad comprobada.

El miércoles se llevará a cabo el plenario de las comisiones para debatir por última vez la continuidad de la emergencia. Por ahora, el único proyecto es el de Juan Marino, de Unión por la Patria, que propone prorrogarla por un año y tiene las firmas de casi todas las bancadas de la oposición.

De hecho, su propuesta reunió 133 votos cuando se consideró en el recinto. Luego, el oficialismo se sumó para avalar el emplazamiento a las comisiones, donde en el primer debate tuvo que explicar la escritura de la ley de leyes del Presidente y su ministro de Economía, Toto Caputo.

El veto más temido

El oficialismo asegura que presentará un proyecto superador, pero las directrices que se filtraron indican un ajuste menos severo. Proponen limitar el acceso a pensiones, con una diferenciación entre los grados de discapacidad. No será fácil de plantear: cuando expuso en Diputados, el secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, no aportó datos sobre la auditoría de beneficiarios que exigió la ley de emergencia.

El acuerdo de LLA y aliados también golpea la indexación por inflación que tienen las prestaciones. Es mensual y propondrían que sean bimensuales. El Presupuesto 2027 es más duro: la coloca en forma semestral y sin garantías de ajuste por inflación. Tampoco garantiza pagar la compensación que contempla la emergencia y los aliados exigen cancelar.

El texto de la propuesta superadora aún no se conoce, porque requiere una revisión de la Casa Rosada. La mayoría de la oposición coincide en que no avalará un retroceso de los derechos. Si el consenso opositor se repite y la emergencia es prorrogada, a Milei sólo le queda la instancia del veto. Bullrich puede arruinársela.