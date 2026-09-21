Discapacidad: con la salida de Vilches, La Libertad Avanza cede más y negocia ajustar sólo en pensiones

La renuncia de Alejandro Vilches a la secretaría de Discapacidad complicó el plan de La Libertad Avanza (LLA) para negociar con aliados un ajuste en el área menor al previsto en el Presupuesto 2027. Martín Menem gestiona un dictamen con los bloques dialoguistas con un texto similar a la ley de emergencia, que Javier Milei quiere eliminar.

Los últimos borradores que intercambiaron en la cámara baja sólo retocan el capítulo de pensiones. Las discusiones comenzaron hace un mes, cuando Vilches expuso en Diputados y evitó responder la mayoría de las preguntas. Los diálogos se tensaron el miércoles pasado, porque Milei incluyó un capítulo en la ley de leyes con un feroz ajuste al sector.

El próximo miércoles, en un plenario de las comisiones se firmarán los proyectos sobre la continuidad de la emergencia en discapacidad. El peronista Juan Marino presentó una propuesta de prórroga, con apoyo de la mayoría de los bloques.

Menem busca un despacho propio con menos beneficios, con o sin respaldo de Milei. Tendrá una reunión decisiva este martes a las 16 horas, con los aliados que quieran sumarse. Antes, a las 14, el riojano expondrá la situación en la reunión de mesa política que se llevará a cabo en la Casa Rosada.

La negociación principal del oficialismo, por ahora, es con la UCR y el PRO. Intentará sumar al final al resto de las bancadas, pero llegar a un acuerdo no es fácil. Este fin de semana hubo varios desencuentros. No prosperó un intento del macrismo para que la indexación de las prestaciones sea bimestral y no mensual, como se actualiza desde hace un año.

La rosca de La Libertad Avanza

La única discusión vigente es por las pensiones, pero tampoco hay acuerdo. El radicalismo no acepta la incompatibilidad con el trabajo registrado, como promueve el Gobierno en el Presupuesto. "No podés sacarle el beneficio a una persona con discapacidad que trabaja, porque tiene gastos que enfrentar", sostienen desde el bloque del radicalismo.

Una propuesta en estudio es aplicar "una evaluación socioeconómica" para definir los beneficiarios. La salida de Vilches complicó las gestiones. Durante su exposición en Diputados, el exfuncionario no supo informar sobre la auditoría de los beneficiarios que la ley de emergencia lo obligó a realizar. Sin datos fehacientes, no es fácil alcanzar un dictamen.

Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostienen que la norma es excesiva, porque permite una pensión a quien tenga un Certificado Único de Discapacidad (CUD). Sin embargo, la ley de emergencia tiene algunas restricciones, como la de tener un empleo con dos salarios mínimos. Pero sin una trazabilidad de los aportes, los aliados no tienen chances de sostener una política pública. "Casi no se sumaron altas este año. Hay que clarificar quiénes las reciben y regularizar la situación", sostienen en el oficialismo.

Sobre prestaciones, los últimos borradores no modificaban el sistema. Continuarían los valores universales fijados por el Gobierno (el nomenclador) y la indexación mensual. Sería un desafío a Milei, que el proyecto de presupuesto 2027 propuso eliminar los valores universales de los tratamientos y dejarlos sujetos a la voluntad de las obras sociales y prepagas.

El texto final

LLA definirá este martes en dos reuniones el planteo que llevará al plenario del día siguiente, que reúne a las comisiones de Discapacidad y la de Presupuesto. A las 14, Menem asistirá a la mesa política en la Casa Rosada y detallará su negociación con los aliados. Su idea es no dar un paso atrás. "Se terminó la etapa de perder votaciones", repiten en su entorno.

Como argumento para dejar atrás el ajuste del Presupuesto a la discapacidad tienen la rebelión de Patricia Bullrich, quien anticipó que en el Senado no acompañará un ajuste en este sector.

Al despacho del riojano están invitados el martes todos los bloques no peronistas. En el oficialismo consideran esencial negociar con Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal. El exgobernador de Misiones no quiere votar junto al peronismo, pero pone condiciones muy duras para un dictamen de LLA. Para terminar la emergencia, exige garantizar todos los derechos de la ley, como actualización de pensiones, pago de la compensación y garantías de pago del transporte.

"Nosotros firmamos la prórroga. Pero dijeron que habría otros dictámenes que podrían ser más completos. Veremos si es así", sostuvo el misionero ante Letra P. También será invitada al despacho de Menem Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, un bloque de partidos provinciales que en este tema se desmarcó del Gobierno. La mesa la completarán fuerzas locales de Neuquén, San Juan y Santa Cruz, que hasta ahora no quisieron votar en contra de la discapacidad. No será fácil que lo hagan.