Paraná: Germán López Segura se anota en la interna de Juntos para gobernar la capital

Germán López Segura , aliado de Rogelio Frigerio, es uno de los anotados para competir por la intendencia de Paraná .

Germán López Segura se anotó para disputar la interna de Juntos en Paraná . Con partido propio en la ciudad, Construcción Ciudadana ( CC ), el funcionario del Instituto Becario juega dentro del espacio que conduce Rogelio Frigerio . “Me entusiasma”, dijo a Letra P sobre la posibilidad de competir, luego de que su espacio político lo impulsara.

López Segura es subdirector ejecutivo del Instituto Becario de Entre Ríos . Su padre, Eduardo , es vocal del Instituto Provincial de la Vivienda (IAPV) . Ambos integran Juntos desde 2021, cuando Frigerio fue electo diputado. También participaron de la campaña y de la conformación de la alianza en 2023, cuando la coalición ganó la gobernación. En paralelo al sello vecinal, trajinan expedientes para constituir Construcción Federal ( CF ), de alcance provincial.

Germán es abogado, tiene 37 años y preside la Asociación Civil Paradar , una organización no gubernamental con la que realiza trabajo social. Esa actividad territorial incluye asistencia en merenderos, comedores, iglesias y una biblioteca comunitaria. Durante la gestión municipal de Sergio Varisco fue funcionario del área de Infraestructura.

En Construcción Ciudadana consideran apresurado hablar de candidaturas porque todavía no se conocen con precisión las reglas de juego. El eventual adelantamiento de las elecciones, la incorporación de La Libertad Avanza ( LLA ) a Juntos y, sobre todo, la posible suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ) son determinantes.

Estoy en política desde hace mucho tiempo. La idea es ser candidato. Obviamente hay que esperar otros factores para tomar la decisión, pero estoy entusiasmado y me gustaría”, reconoció López Segura ante este medio.

En el partido vecinal fichan 900 personas afiliadas y aseguran tener los papeles en regla para presentar una candidatura a intendente y las respectivas nóminas a concejales. “La vocación y la pasión están intactas”, dijo el dirigente paranaense.

Músculo territorial en Paraná

El objetivo es la candidatura propia o, en última instancia, incidir en la construcción del oficialismo provincial. Para caminar hacia ese norte, además del sello partidario, entienden que deben mostrar músculo territorial.

Germán López Segura junto a su padre, Eduardo, en una actividad política.

En Paraná, ese despliegue se apoya en una agenda que excede la actividad partidaria y busca sostener el vínculo con distintos sectores de la comunidad. La apuesta incluye mantener presencia en los barrios y generar espacios de participación alrededor de demandas concretas, relacionadas con iglesias evangélicas, comedores y otros espacios de asistencia, con el objetivo de que esa estructura pueda traducirse en volumen político.

Esa lógica también se traslada al interior entrerriano. En este caso, a través de reuniones políticas con referentes de distintas localidades.

La interna de Juntos

Como anticipó Letra P, entre los anotados de manera explícita para la interna de Juntos en la capital provincial figura el radical Manuel Tennen. En una interna ampliada que incluyera a LLA, Maximiliano Rodríguez Paulín aparece como un referente del perfil ultraliberal. El streamer teje una candidatura violeta.

En el PRO no descartan a Emanuel Gainza, el candidato que ganó la interna, pero cayó ante Rosario Romero en 2023. Aunque mantiene un bajo perfil, continúa con trabajo político en la ciudad. Otro nombre que aparece es Lucía Varisco, la única jefa de una tribu radical que no estuvo presente en el lanzamiento de Tennen.

Germán López Segura.

En los pasillos de Casa Gris, fuentes del gobierno sostienen que, si la interna se complica, Frigerio puede definir un candidato para Paraná surgido de su gabinete de ministros.

Sello provincial

Con el sello paranaense consolidado, la familia López Segura avanza en la construcción de un partido provincial. Viejos conocedores de la rosca, entienden que esa herramienta les permitirá incidir en las decisiones del espacio. De ahí la necesidad de consolidar Construcción Federal.

Ya presentaron los avales, la declaración de principios y la carta orgánica. El próximo paso es que el Superior Tribunal de Justicia los convoque para otorgarles el reconocimiento provisorio y, luego, avanzar con la incorporación de afiliados.