Razia en Olivos: de la filtración en el núcleo duro de Karina Milei al matrimonio caído en desgracia

Luego de haber ensayado un argumento para explicar los cambios en la Quinta de Olivos, que incluyeron el desplazamiento de 12 personas y la reubicación de otras 30, en la cúpula de la Casa Rosada indicaron que las reestructuraciones se debieron a que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , empezó a desconfiar de algunos de los integrantes de su círculo íntimo. En paralelo, se agiganta la versión sobre irregularidades que golpean en el corazón del poder mileísta.

Apenas se conoció la noticia de los cambios en la sede que habita el jefe de Estado, en el Gobierno atribuyeron la decisión a una necesidad de “extremar las medidas de seguridad” por la visita del papa León XIV a nuestro país y a “filtraciones” de información, aunque nunca explicaron el tipo de trascendidos a los que se referían ni señalaron puntualmente a responsable alguno.

Ahora, fuentes con despacho en Balcarce 50 reconocieron a Letra P que entre los funcionarios sindicados como responsables hay “gente del núcleo” duro de El Jefe.

El primer afectado fue el ex administrador general de la residencia oficial, Osvaldo Sosa , cuñado de María Belén Agudiez , una de las personas de máxima confianza de la secretaria general de la Presidencia.

Agudiez ingresó a trabajar en La Libertad Avanza durante la campaña de 2021 y, apenas el líder libertario llegó al poder, ocupó una oficina en la Casa Rosada y comenzó a gozar de beneficios propios de los funcionarios de primera línea, como chofer y custodia oficial.

Fuentes al tanto de estos cambios detallaron a Letra P que Sosa era uno de los principales señalados de filtrar información y que también había sospechas sobre Aguidez. Por esa razón, la funcionaria también fue desplazada de su cargo: su salida fue comunicada este lunes en el Boletín Oficial.

Javier Milei, en Olivos.

Karina Milei le pidió la renuncia a su funcionaria

La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dispone que la dimisión de Agudiez rige desde el 20 de septiembre. El texto no informa los motivos formales de la salida y agradece a Agudiez por los servicios prestados durante su gestión, aunque en los pasillos de la sede de Gobierno dejan en claro el desdén que en los últimos días sufrió la ahora exfuncionaria.

“Las filtraciones motivaron varios cambios en la seguridad de la Quinta de Olivos, que ahora está a cargo de Casa Militar, y la salida de Agudiez se explica por la misma razón. No hay mucho más que eso”, dijo a este medio un integrante de la mesa política al tanto del nuevo organigrama. Uno de los datos que molestó al primer mandatario fue la difusión de una contratación pública para abastecer de alimentos a la Casa Rosada y a la residencia, con un presupuesto cercano a los 500 millones de pesos.

María Belén Agudiez, exintegrante del círculo íntimo de Karina Milei.

Desde la Subsecretaría de Planificación General, Agudiez tenía bajo su órbita tareas vinculadas con la organización y el funcionamiento de dependencias presidenciales, entre ellas el control de la Quinta de Olivos. Además, era una de las personas que solía acompañar a todos lados a la hermana del Presidente, por lo que tenía acceso a lugares exclusivos y sensibles de la administración libertaria.

Si bien la salida estuvo marcada por sospechas y señalamientos de todo tipo, la renuncia aceptada por el decreto publicado este lunes fue previamente dialogada entre Karina Milei y Agudiez. Todavía no está claro quién ocupará el lugar vacante en la Subsecretaría General de la Secretaría General de la Presidencia.

Las sospechas en el círculo de confianza de El Jefe

Además de las sospechas de filtraciones internas, en los últimos días tomó notoriedad una serie de vinculaciones entre funcionarios karinistas, sus familiares y empresas privadas contratistas del Estado. En este contexto, Agudiez había quedado bajo la lupa por ser una de las personas a cargo de la administración de la Quinta de Olivos y una de las pocas personas con influencia en la cúpula del karinismo.

Quieren saber la verdadera razón del escándalo en Olivos? Todo empezó porque @JMilei echó a Osvaldo Sosa, el intendente de la residencia y cuñado de Belén Agudiez, la funcionaria preferida de @KarinaMileiOk a quien puso a cargo de la Quinta. Abro — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 19, 2026

La diputada Marcela Pagano, a través de su cuenta de Twitter, publicó un documento que daría cuenta de numerosas irregularidades al respecto. Se trata de una póliza para “personal de catering” emitida por BBVA Seguros y contratada por Analía Agudiez. La póliza tiene como beneficiarios a la firma Foggia Group y a Mara Gorini, otra de las personas de confianza de la secretaria general de la Presidencia.

El hecho curioso es que entre los empleados asegurados está el hoy desplazado intendente de la Quinta de Olivos, Sosa. La diputada presentó una denuncia en la Justicia.

Por estas razones, la residencia presidencial quedó con una dotación civil mucho más reducida y algunas tareas cotidianas pasaron a manos de integrantes de Casa Militar, el organismo integrado por fuerzas militares a cargo de la seguridad del jefe de Estado.

Las certezas que hay en la Casa Rosada sobre las filtraciones internas y las sospechas derivadas a partir de la denuncia de Pagano dejan al descubierto un clima de tensión cada vez más creciente en el entorno presidencial.