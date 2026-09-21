Encuesta en Córdoba: Juez lidera la oposición, De Loredo acecha, Milei empuja a Bornoroni y hay 40% sin dueño

La pelea opositora por la gobernación de Córdoba tiene tres protagonistas y un botín todavía sin dueño. Luis Juez , Rodrigo de Loredo y Gabriel Bornoroni llegan a la carrera por 2027 con fortalezas y debilidades diferentes, mientras un 40% del electorado cordobés no expresa identidad hacia ninguno de los espacios políticos en disputa, según la última encuesta de Carlos Sicchar .

El sondeo fue realizado entre el 16 y el 18 de septiembre sobre 1000 personas mayores de 16 años de toda la provincia. Tiene un margen de error de +/-3,1% y un nivel de confianza del 95%.

Ese 40% requiere una precisión. Ante la pregunta por la simpatía partidaria, 36% responde “ninguno” y otro 4% no sabe o no contesta. La consultora reúne ambos grupos bajo la categoría de independientes y los coloca en el centro de la disputa que empieza a tomar forma rumbo a 2027.

La foto electoral muestra por ahora una oposición atomizada. En un escenario con todos los candidatos en competencia, Juez obtiene 16,1%, Bornoroni 8,2% y De Loredo 7,9%. Los tres reúnen 32,2 puntos, aunque el estudio los mide por separado y no permite asumir que esos votos puedan sumarse automáticamente detrás de un eventual candidato único.

Del otro lado, Martín Llaryora lidera, alcanza 33,9% y conserva aproximadamente un tercio del electorado. Natalia de la Sota obtiene 5,8%; un candidato de izquierda, 4,8%; y Aurelio García Elorrio , 4,3%. Completan el cuadro 12,1% de indecisos, 4,4% que no votaría y 2,5% que lo haría en blanco.

Luis Juez arranca adelante

Juez conserva una ventaja clara cuando los tres opositores aparecen juntos en la cancha. Su 16,1% duplica los registros individuales de Bornoroni y De Loredo y confirma que todavía cuenta con un volumen electoral propio en Córdoba. La fotografía cambia cuando se mira la valoración de los dirigentes. Allí las distancias se achican y De Loredo empieza a disputarle terreno.

Luis Juez lidera el pelotón opositor en la encuesta de septiembre de Carlos Sicchar Fuente: X Luis Juez

Juez reúne 44% de imagen positiva, resultado de 5% de “muy buena” y 39% de “buena”. Su valoración negativa llega al 48%. De Loredo suma 41% de positiva, con 4% de “muy buena” y 37% de “buena”, frente a 44% de negativa.

La diferencia entre ambos es bastante menor en imagen que en intención de voto. Ese desacople aparece como uno de los desafíos del radical: convertir una valoración personal competitiva en volumen electoral.

Gabriel Bornoroni y el peso de Javier Milei

Bornoroni enfrenta un problema diferente. El presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados todavía tiene 30% de desconocimiento entre los cordobeses, el registro más alto entre los dirigentes incluidos en la medición.

Su imagen positiva alcanza el 36%, mientras la negativa llega al 28%. El nivel de desconocimiento obliga, sin embargo, a leer esos números con cautela.

Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca

La marca Javier Milei aparece como un activo cuando la encuesta fuerza un escenario polarizado. Presentado expresamente como el “candidato de Milei”, Bornoroni alcanza 32,8% frente al 40,5% de Llaryora. Es su mejor registro dentro de los escenarios de mano a mano relevados por Sicchar.

En las mismas condiciones, Juez obtiene 28,2% frente a 39% del gobernador. De Loredo llega al 21,2% contra 40,7%. Los niveles de indecisión son altos en los tres casos: 18,4% en el escenario Llaryora-Bornoroni, 21,3% frente a Juez y 26,1% ante De Loredo.

El dilema de la oposición para 2027

La encuesta deja planteado un problema conocido para la oposición cordobesa. Sicchar interpreta que una competencia separada de Juez, De Loredo y Bornoroni favorece al oficialismo provincial porque permite a Llaryora sostener su tercio mientras el voto no peronista se distribuye entre distintas opciones.

La consultora considera que una eventual unidad opositora podría modificar ese escenario, aunque la medición no releva una fórmula conjunta ni permite establecer cómo se comportarían los electorados de los tres dirigentes ante un acuerdo.

Rodrigo de Loredo se quedó con la lapicera de la UCR de Córdoba

Hay además un dato que complica cualquier reparto lineal. La simpatía partidaria muestra 19% para el PJ cordobés, 18% para La Libertad Avanza, 8% para el radicalismo, 4% para el Frente Cívico y 4% para el PRO. El peronismo vinculado a Natalia de la Sota obtiene 3%. El 40% restante surge del 36% que no elige ningún espacio y el 4% que no responde.

Ese universo puede terminar siendo decisivo. Juez, De Loredo y Bornoroni llegan a su disputa desde lugares distintos: uno tiene hoy mayor intención de voto, otro achicó la distancia en valoración personal y el tercero cuenta con el respaldo de la marca política nacional más potente dentro del electorado opositor.

Juan Schiaretti conserva la mejor imagen

Fuera de la pelea opositora, Juan Schiaretti conserva un capital que también pesa sobre el escenario de 2027. El exgobernador es el dirigente mejor valorado entre los medidos por Sicchar, con 58% de imagen positiva y 24% negativa.

#FernetConRosca Llaryora recupera a Schiaretti, busca unir al PJ y ensancha su armado rumbo a 2027



La oposición toma nota y vuelve a discutir la unidad



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Llaryora aparece inmediatamente detrás con 55% de valoración positiva y 41% negativa. La consultora interpreta que la persistencia de una buena imagen de Schiaretti sigue aportando al capital político del cordobesismo.

Las valoraciones de Javier Milei y Martín Llaryora

La encuesta registra además un cambio en el clima político de una provincia que fue determinante para el triunfo presidencial de Milei en 2023.

Por primera vez en la serie presentada por Sicchar, la evaluación de su gestión muestra un diferencial negativo: 48% la desaprueba y 46% la aprueba. La consultora señala una caída de cinco puntos porcentuales en las últimas mediciones.

Javier Milei y Martín Llaryora en una de las primeras visitas presidenciales a Córdoba

Llaryora mantiene números diferentes. El 53% aprueba su gestión y el 45% la desaprueba, con 2% que no responde.

El deterioro del humor social atraviesa toda la fotografía. La incertidumbre, con 35%, es la emoción predominante frente a la situación actual. El informe agrupa las emociones negativas y las ubica en 61%, contra 25% de entusiasmo, esperanza u optimismo.