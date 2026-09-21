Axel Kicillof, a EEUU con traje de candidato: foto con Mamdani y reuniones con inversores

A menos de 72 horas de lanzarse a la carrera presidencial con un masivo acto en Avellaneda, Axel Kicillof se subirá a un avión con el traje de candidato puesto con destino a Estados Unidos, donde tendrá una intensa agenda durante dos días -22 y 23 de septiembre- en paralelo a la visita del Presidente, Javier Milei , que este miércoles participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

El gobernador bonaerense tendrá una foto con el alcalde de Nueva York, Zhoran Mamdani, y mantendrá reuniones con inversores tenedores de bonos en la provincia de Buenos Aires y con empresarios estadounidenses. Además, participará de una charla en The New School y otra en la Universidad de Columbia.

El viaje forma parte de la agenda de salidas del gobernador tanto al exterior como al interior del país, bajo el esquema de construcción de una alternativa al oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En abril viajó a España a una cumbre de líderes progresistas. Antes, en septiembre de 2025, participó en Estados Unidos de un homenaje al expresidente uruguayo José Pepe Mujica . También estuvo en México y en varias oportunidades visitó Brasil y Uruguay. Está en evaluación el viaje a China en la previa de la llegada al país de Papa León XIV .

El gobernador pasará martes y miércoles completos con actividades en Nueva York. La agenda comenzará con un encuentro con fondos de inversión, en el marco de una actividad institucional organizada por el ministerio de Economía de la provincia. Se trata de fondos que ya tienen inversiones en Buenos Aires, o bien que tienen interés de invertir.

En la misma línea, el ministerio de Producción e Innovación Tecnológica, organizó un encuentro con representantes de una veintena de grandes empresas estadounidenses con inversiones o que quieren invertir en la provincia. La jornada se completa con la participación de Kicillof en “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado”, en The New School. Según explicó este lunes Carlos Bianco , se trata de una "mesa redonda de alto nivel con representantes de diferentes usinas de pensamiento".

El miércoles arrancará el día con un desayuno ofrecido por Mamdani, junto al presidente de España, Pedro Sánchez, en la residencia del alcalde de Nueva York. Estarán presentes representantes de distintos países que participarán de la Asamblea General de la ONU. Finalmente dará una conferencia abierta al público en la Universidad de Columbia organizada por el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Durante la estadía, además, hablará con diferentes medios.

La comitiva

Kicillof viajará con cinco miembros de su equipo de gobierno. Lo acompañarán los ministros de Gobierno, Bianco y de Economía, Pablo López; la ministra de Comunicación, Jesica Rey, el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padin, y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.

Visita paralela a la de Javier Milei

Kicillof coincidirá en Estados Unidos con la visita del Presidente, pero mostrará con sus discursos y encuentros enfoques completamente opuestos. Milei viaja este lunes a última hora junto al canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo. La primera actividad que tendrá será una disertación en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde se le entregará el premio 'Ohev Yisrael', que significa "aquel que ama al pueblo de Israel"; luego mantendrá un encuentro con Roberto Salinas, un economista, analista y académico mexicano de pensamiento liberal, y cerrará el día reunido con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín, profesor de la Universidad de Columbia.

El miércoles participará en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, y luego disertará en la conferencia "Western Values, Economic Freedom & Strategic Security", organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).

Cerca de las 18 se reunirá con empresarios, socios de Americas Society/Consejo de las Américas: estarán presentes su titular, Susan Segal, y una mesa de entre 12 y 15 CEOs y referentes de las firmas más importantes del mundo. Finalmente, tendrá un encuentro con el rabino Simón Jacobson, autor, conferencista y miembro del movimiento Chabad-Lubavitch, reconocido por fundar el Meaningful Life Center (Centro para una Vida Plena). El jueves, en el último día del viaje, Milei expondrá en The Economic Club of New York.