Rodrigo de Loredo arrasó al mestrismo y también tomó el control de la UCR de la ciudad de Córdoba

La interna de la Unión Cívica Radical (UCR) en Córdoba cerró este domingo con un resultado categórico a favor del esquema oficialista que conducen Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer .

El plato fuerte de la jornada se disputó en el comité de la ciudad capital, donde el actual legislador Miguel Nicolás cosechó un triunfo con casi el 59% de los votos frente a más de 41% obtenido por Pablo Farías , el candidato de la alianza opositora Más Radicalismo liderada por Juan Jure y Ramón Mestre , entre otros aliados .

Tras el fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que declaró mal concedido el recurso de la oposición y dejó sepultada la compulsa provincial, las urnas habilitadas en los distritos locales con competencia le dieron una contundente victoria territorial a la nómina de Generación X .

EEn el comienzo de los comicios, en el oficialismo partidario denunciaron que autos oficiales de la Municipalidad de Córdoba llevaba personas a votar. "Fue un palizón de Miguel Nicolás en capital", celebró en diálogo con Letra P el legislador y flamante titular del Comité Provincia, Matías Gvozdenovich .

Con este resultado, donde ganaron 12 de 14 seccionales, Nicolás asumirá como nuevo presidente del Comité Capital de la UCR, el cargo orgánico más importante del radicalismo en la ciudad de Córdoba y el segundo de mayor peso político en la provincia.

Enorme victoria en las primarias de nuestra organización política. Ganamos en 12 de 14 seccionales, movilizando hasta el ultimo barrio de esta gigante y populosa ciudad. El peronismo no nos pudo invadir, ni poner obstáculos en la búsqueda de liderar una gran alianza opositora…

Desde esa trinchera, el histórico parlamentario comandará la estructura partidaria de la capital, arrebatándole el control del distrito a la oposición para unificar la conducción con el proyecto provincial de De Loredo.

Triunfos repartidos en distritos de Córdoba

El mapa de resultados terminó por ratificar la hegemonía del oficialismo partidario y frente a Más Radicalismo en los principales distritos del interior.

Sin embargo, en el departamento Colón, el segundo más poblado de la provincia, la victoria le sonrío al esquema de Más Radicalismo: Luis Carrizo se impuso a Ezequiel Lemos de Generación X con 1317 votos frente a 913 del oficialismo. “Es una seccional más”, relativizó Gvozdenovich argumentando que es un departamento “ultra parejo”. Allí, en la general, perdieron por menos de 200 votos.

Las elecciones no solo definen ganadores. También muestran quién tiene territorio.



Generación X ganó en 10 localidades del departamento Colón: Agua de Oro, Colonia Caroya, Colonia Tirolesa, Jesús María, La Calera, La Puerta, Río Ceballos, Tinoco, Villa Allende y Villa Cerro… — Ezequiel Lemos (@ezelemosok_) September 21, 2026

En tanto, en Cruz del Eje, el deloredismo se anotó otro triunfo estratégico frente a la nómina respaldada por el intendente local, Renato Raschetti y sectores vinculados -según el oficialismo- a la vicegobernadora Myrian Prunotto, la dirigente de origen radical integrada a la gestión provincial de Martín Llaryora.

El futuro del partido comandado por Matías Gvozdenovich

Confirmado al frente del Comité Provincia, Gvozdenovich ya fijó la hoja de ruta orgánica para “desperonizar el partido”. De acá a fin de año, el titular electo del partido trazó tres objetivos conceptuales irrenunciables para su gestión: "no habrá lugar para traidores, ni para el que le haga daño al radicalismo, ni para el que quiera beneficiar al peronismo".

Rodrigo de Loredo y Matías Gvozdenovich

La sentencia funciona como una advertencia directa hacia los dirigentes tentados por el armado transversal del Panal y busca clausurar cualquier tipo de fuga hacia el oficialismo provincial.

Con la contienda provincial resuelta en el escritorio judicial a favor de Gvozdenovich y el triunfo de los comités deja al deloredismo con un partido abroquelado y sin fisuras territoriales. Resuelta la disputa interna y con las fronteras partidarias blindadas frente a Llaryora, la nueva conducción enfocaría sus fichas hacia 2027.

Además de consolidarse la centralidad de la UCR, una negociación hacia una futura alianza con La Libertad Avanza en Córdoba, no es algo lejano.