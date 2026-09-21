Raúl Jalil designó al hijo de un histórico de la UCR en una empresa clave del NOA y se agitó el peronismo. En la foto, con Gustavo Saadi

La interna del peronismo de Catamarca se reavivó tras un nombramiento firmado por Raúl Jalil . El gobernador ubicó al hijo de un exdiputado radical como director de la empresa encargada de operar la red de transporte de energía de alta tensión. La decisión despertó críticas del sector que responde a Gustavo Saadi y Lucía Corpacci .

Transnoa es fruto del proceso privatizador encarado por Carlos Menem durante su presidencia. En este caso, es un desprendimiento de Agua y Energía Eléctrica . En el momento de la privatización, Catamarca, La Rioja , Jujuy , Salta , Tucumán y Santiago del Estero tuvieron la posibilidad de canjear infraestructura eléctrica propia por acciones. Solo Catamarca lo hizo y así se quedó con el 2,73% del capital en acciones que le permiten ubicar a un alfil en el directorio.

Esa posibilidad fue aprovechada por Jalil, quien nombró a Francisco Pernasetti , el hijo del histórico Horacio Pernasetti , diputado entre 1993 y 2005 y jefe del bloque radical en la cámara baja. Tras ese cargo, estuvo en la Auditoría General de la Nación . Alineado con el exgobernador Oscar Castillo , Pernasetti padre ha sido muy crítico de las últimas gestiones peronistas.

La decisión no cayó bien en un sector del peronismo. “Yo me pregunto por qué continúan estas designaciones a espaldas del pueblo si tenemos en el peronismo cuadros técnicos sobrados de capacidad”, se preguntó Juan Carlos Ledesma , jefe de bloque del PJ en la Legislatura y hombre alineado con Saadi y Corpacci.

En sus críticas, Ledesma también apuntó contra Pernasetti (h) y su director suplente, Luis Gramajo , por su vínculo con una empresa que presta servicios para el gobierno provincial. “Hay personas vinculadas a una empresa que trabaja con el Estado y, al mismo tiempo, aparecen ocupando lugares estratégicos en representación de la provincia. ¿No es estar de los dos lados del mostrador?”, dijo.

La defensa de Raúl Jalil

El que salió en defensa del nombramiento fue el propio Jalil. Frente a las críticas, recordó que Pernasetti (h) viene desempeñándose en Yacimientos Mineros Agua de Dionisio desde el gobierno de Corpacci. Se trata de la empresa que el gobierno provincial recuperó luego de que el mandatario acordara con la Casa Rosada armar un bloque propio en la cámara baja, en detrimento de Unión por la Patria.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca.

Además, Jalil escindió al nuevo director de Transnoa del linaje boinablanca de su padre. “¿Quién dice que es radical?”, se preguntó el primer mandatario catamarqueño tras las críticas recibidas. “No podemos juzgar a los hijos por sus padres”, agregó, además de recordar que Pernasetti “fue diputado nacional hace 30 años”.

El cruce viene a meter una cuña en el delicado equilibrio del triángulo de poder del peronismo catamarqueño, donde Jalil, Corpacci y Saadi mantienen un acuerdo que mueve los hilos de esa provincia del Norte Grande.

El pacto del peronismo catamarqueño

No escapó a quienes siguen la política catamarqueña que el cruce diera la misma semana en la que Fernando Jalil, hermano del gobernador, presentara su nuevo espacio, Encuentro Catamarqueño. Sus voceros avisaron que quiere ser candidato a suceder a su hermano. Hasta ahora, sonaba como aspirante a la intendencia capitalina.

Ledesma, de hecho, es el principal armador de Saadi, a quien le tocaría ser el candidato a gobernador por el peronismo, según el pacto de alternancia escrito en tinta limón en el triángulo del poder provincial. Por lo pronto, en el saadismo niegan la vinculación entre un tema y otro porque, principalmente, no le temen a la candidatura de Fernando Jalil. “No puede armar en ningún lado”, señalan.

El gobernador tampoco se muestra muy interesado en meterse en la interna. Tiene a su disposición la candidatura a senador, pero no sabe si la firmará. Aunque la ley catamarqueña le permitía llamar a elecciones en marzo, anunció que lo hará para octubre y así pateó la discusión de las listas varios meses.