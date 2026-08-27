Manuel Adorni presentó otra declaración jurada: menos deuda con la ARCA y el aguinaldo por cobrar

El 12 de agosto, casi dos semanas antes de que le pidiera al fiscal Gerardo Pollicita extender el plazo para responder 20 preguntas sobre su patrimonio en la causa que lo involucra por supuesto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni presentó su última declaración jurada como funcionario de Javier Milei ante la Oficina Anticorrupción.

Según el balance, al que accedió Letra P , el exjefe de Gabinete declaró bienes por $955 millones , redujo su deuda con ARCA y anotó que aún le correspondía cobrar $3,8 millones por el medio aguinaldo. Se trata de su declaración jurada de baja, la que debe presentar todo funcionario después de abandonar la función pública.

Adorni informó su salida del Gobierno públicamente el sábado 27 de junio, antes de que se confirmara que Diego Santilli sería su reemplazante. Recién el martes 30, el último día del mes, se renuncia fue oficializada en el Boletín Oficial, con el decreto 548, firmado por Milei y el canciller Pablo Quirno .

Es el medio aguinaldo más abultado que recibió Adorni durante su paso por el Gobierno. No sólo porque enero, el gabinete recibió un aumento escalonado de más del 100%, luego de que tener los sueldos congelados dos años, que llevó el salario de un ministros a $7.656.785 en mayo; sino también porque el exjefe de Gabinete hasta diciembre de 2025 fue vocero con rango de secretario.

El escándalo que terminó con su salida arrancó a mediados de marzo, cuando el diario Clarín reveló que la esposa del ahora exfuncionario, Bettina Angeletti , lo había acompañado a Nueva York como parte de la comitiva presidencial. Eso derivó en cotidianas revelaciones sobre su patrimonio, que incluyeron la aparición de dos propiedades, un viaje privado a Punta del Este y vacaciones familiares en Aruba. El mandatario lo sostuvo casi cuatro meses .

En la enumeración de sus créditos en el país, el exvocero detalló que tenía como crédito unos $ 3.779.324 en concepto de "SAC (Sueldo anual complementario) primer semestre a cobrar". También agregó $ 6.284.233 por retención de Ganancias. Sus bienes del hogar los calculó en $ 40.830.778, quinientos mil pesos menos que en su declaración 2025.

Fragmento de la última declaración jurada de Manuel Adorni ante la OA.

En los números globales, contando su patrimonio rectificado, luego de admitir en TV que entre 2013 y 2014 invirtió 200 mil dólares en bitcoins y cuya ganancia nunca la había declarado, Adorni se fue del gobierno con una mejor situación financiera que la foto 2025. En su última presentación ante la OA, el exministro coordinador declaró bienes por $ 954.690.179, frente a los $ 944.575.052 que había reportado al terminar el año pasado. Y también redujo sus deudas, que pasaron de $ 317.312.719 a $ 309.796.039.

Menos deudas para Manuel Adorni

Pero Adorni no le pagó nada a sus acreedores privados, de quienes obtuvo los ya famosos préstamos no bancarios para comprar un departamento en el barrio porteño de Caballito y la casa en el country Indio Cuá Golf Country Club. El exvocero sólo canceló parte de lo que le debe a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Adorni había cerrado 2025 con una deuda con el organismo de $ 12.216.894, pero en su último balance aparecen dos obligaciones con el ente recaudador, una por $ 197.269,03 y otra por $ 4.502.945. En total representan $ 4.700.214,52, por lo que la deuda fiscal declarada cayó $ 7.516.680.

Por el contrario, a los particulares reportó que siguen esperando que les pague lo mismo: Silvia Pais ($ 16.109.000), la sucesión de Norma Zuccolo ($ 18.122.625); Graciela Isabel Molina de Cancio ($ 30.378.320) y Victoria María José Cancio ($ 5.360.880), que le dieron u$s 100 mil para comprar la casa de Indio Cuá; Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo ($ 46.312.500 a cada uno); y Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo ($ 71.250.000 a cada una), las jubiladas que le prestaron u$s 200.000 para el departamento de Caballito. En conjunto, le debe a sus acreedores privados unos $ 305.095.825.

El resto de los bienes

Si bien no hay demasiados cambios patrimoniales con respecto a la declaración jurada 2025 que presentó días antes de renunciar, con bienes que mantienen casi la misma valuación, Adorni declaró una merma del dinero en efectivo que tenía atesorado: de 20.961,52 pasó a 18.900 dólares.

En materia inmobiliaria, Adorni no declaró nuevas propiedades, después de las dos que adquirió el año pasado y por las cuales su fortuna quedó bajo la mira judicial: tiene dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, otro en La Plata y una casa en Exaltación de la Cruz.

Además de omitir los ahorros en criptomonedas en sus anteriores balances ante la OA, que antes de renunciar rectificó con retroactividad, Adorni tampoco había consignado en su patrimonio 2024 la casa en Indio Cuá, aduciendo que estaba a nombre de su esposa. Recién en su declaración jurada 2025 admitió que el 50% de esa propiedad es suyo, que la escrituró en noviembre de 2024 y valuó su parte en $ 156.926.249. Ya fuera del poder, el exvocero la cotizó un poco menos: $ 155.462.399.