Yo, Javier Milei: el riesgo de un presidente con delirios de grandeza

Dijo que no es él quien ataca, sino quien es atacado porque "los liliputienses" que integran el resto del mundo, especialmente "los políticos argentinos", no soportan aquella condición de "máximo exponente de la libertad a nivel mundial" que donde va causa "un terremoto", como el que promete provocar este miércoles en el Luna Park , cuando será su propio telonero en la presentación de su nuevo libro: el jefe del Estado cantará Panic Show , el clásico de La Renga que el año pasado usó de hit de campaña.

—Te envidian un poco— lo ayudó con el guion Viale, siempre listo para cebar la ferocidad del león más que para interpelar sus enormidades.

—Un poco, ponele— se subió el Presidente ladeando la cabeza y dibujando una de sus sonrisas de campeón de la ironía. "La envidia es una declaración de inferioridad", dijo alguna vez el emperador Napoleón Bonaparte.

Después, su mente afiebrada ensayó una hipótesis conspirativa circense: el conflicto con España es una construcción del kirchnerismo, que tiene un infiltrado de fuste en la Moncloa. "Alberto Fernández es asesor de (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez", asoció.

Javier Milei el Grande

La megalomanía, que es la manía o el delirio de grandeza, es un rasgo necesario de los tiranos. Lógicamente, esa certeza de superioridad conlleva el desprecio por el resto de las personas, por tanto inferiores, y niega, entonces, el valor de miradas, opiniones, saberes y experiencias ajenas.

En el ejercicio del poder, la megalomanía esconde serios riesgos, entre los cuales el menor, aunque no deba ser minimizado, es que se sienta en condiciones de cantar:

- El megalómano es incapaz de conectar con la realidad -no la ve- en tanto percepción hecha de estímulos de un entorno formado por seres inferiores que nada valioso pueden aportarle más que ruido.

- Para el megalómano, como ser superior omnipotente y autosuficiente, dueño de verdades absolutas y recetas infalibles e insuperables, la crítica no puede esconder más que malas intenciones. Quien critica, entonces, es un agente enemigo que conspira porque envidia.

Ahí están: delirio de grandeza y delirio persecutorio, una yunta de arañas ponzoñosas.

La libertad según Javier Milei

De hecho, Milei se autoproclama "máximo exponente de la libertad a nivel mundial", pero su gobierno, con su vocero a la cabeza, su ejército de trolls y él mismo atacan y descalifican, sin ahorrar insultos, a toda voz que se alce crítica -puede ser un gobernador como Nacho Torres, una periodista como María Laura Santillán o Romina Manguel o una artista popular como Lali Espósito, nadie está exento- y reprime con protocolos, palos, gases y balas la protesta social que emerge como una pulsión irrefrenable de una sociedad asfixiada por el ajuste más brutal de la historia de la Humanidad, según se regodea el Presidente.

Con el paladín universal de la libertad, la libertad retrocede.

En el medioevo, los monarcas lideraban regímenes absolutistas investidos, decían y se lo creían, por el designio de Dios, una criatura todopoderosa inventada por hombres para ordenar el rebaño de ese Señor inapelable por bueno y por justo. En el medioevo, los reyes y las reinas; más acá, dictadores de toda calaña. "No se mueve ninguna hoja en este país si yo no la estoy moviendo; los estoy viendo desde arriba porque Dios me puso ahí", dijo Augusto Pinochet, arquitecto en Chile de un modelo económico que reconoce puentes sólidos con el que ahora construye la ultraderecha en Argentina.

Embed - “Lali Depósito”: Milei volvió a cargar contra la artista y la acusó de cobrar 350.000 dólares

Milei fue investido con todas las de la ley por una mayoría popular en elecciones democráticas irreprochables. Con todo, en el ejercicio de esa legitimidad suele encomendarse a las fuerzas del cielo y a cuadrúpedos reencarnados que se escurren misteriosamente de las fotos.

Megalomanía, paranoia y esoterismo. Las alarmas aturden.