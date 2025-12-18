Reforma laboral: Patricia Bullrich no logró acordar cambios con la oposición y el debate pasó para febrero

La protesta de la CGT tuvo al menos un triunfo parcial: la reforma laboral que debate el Senado no llegará al recinto al menos hasta febrero, porque Patricia Bullrich no logró negociar con la oposición dialoguista la totalidad de las modificaciones. La jefa de La Libertad Avanza (LLA) consiguió el dictamen con firmas en disidencia y retomará las gestiones el 10 de febrero.
Esa fue la fecha que se anunció Bullrich este jueves para una eventual sesión, durante el último plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y la de Presupuesto del Senado, que entre ayer y hoy recibió decenas de invitados. La exministra de Seguridad, como anunció Letra P, recibió propuestas de modificaciones de todas las bancadas, aceptó muchas, pero no las suficientes para consensuar un texto que conforme a todos.
La misma situación sucedió con la reforma de la ley de glaciares, que este jueves tuvo su última jornada de tratamiento con la visita de los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamcarca). El proyecto fue despachado, pero no llegará al recinto hasta 2026. "Llamaríamos el primer día hábil de febrero hasta el 27", precisó Bullrich.