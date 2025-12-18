RESPIRA LA CGT

Reforma laboral: Patricia Bullrich no logró acordar cambios con la oposición y el debate pasó para febrero

El proyecto se dictaminó en el Senado con modificaciones que no contienen al sector dialoguista. Glaciares, también aplazado. El 26, sesión por el presupuesto.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Ezequiel Atauche y Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza.&nbsp;

Ezequiel Atauche y Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza. 

La protesta de la CGT tuvo al menos un triunfo parcial: la reforma laboral que debate el Senado no llegará al recinto al menos hasta febrero, porque Patricia Bullrich no logró negociar con la oposición dialoguista la totalidad de las modificaciones. La jefa de La Libertad Avanza (LLA) consiguió el dictamen con firmas en disidencia y retomará las gestiones el 10 de febrero.

Notas Relacionadas
La reforma laboral de Milei le costará miles de millones de pesos a Santa Fe e inquieta a la Casa Gris
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

La reforma laboral de Milei le costará miles de millones de pesos a Santa Fe e inquieta a Pullaro

Por  Gustavo Castro

Esa fue la fecha que se anunció Bullrich este jueves para una eventual sesión, durante el último plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y la de Presupuesto del Senado, que entre ayer y hoy recibió decenas de invitados. La exministra de Seguridad, como anunció Letra P, recibió propuestas de modificaciones de todas las bancadas, aceptó muchas, pero no las suficientes para consensuar un texto que conforme a todos.

La misma situación sucedió con la reforma de la ley de glaciares, que este jueves tuvo su última jornada de tratamiento con la visita de los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamcarca). El proyecto fue despachado, pero no llegará al recinto hasta 2026. "Llamaríamos el primer día hábil de febrero hasta el 27", precisó Bullrich.

Noticia en desarrollo

Temas
Notas Relacionadas
la cgt marcho contra la reforma laboral de milei y articula un frente opositor al gobierno
LA PROTESTA EN LA CALLE

La CGT marchó contra la reforma laboral de Milei y articula un frente opositor al Gobierno

La central obrera convoca para este jueves a Plaza de Mayo y apuesta a una movilización masiva con peronismo, izquierda y movimientos sociales.
Patricia Bullrich con la CGT durante el debate de la reforma laboral. 
CONGRESO | SENADO

Reforma laboral: la oposición dialoguista le pide cambios a Bullrich para dictaminar

Expusieron el secretario de Empleo y la CGT. Acuerdos por empresa, fondo de indemnizaciones y derechos sindicales, cuestionadas. Los límites del Gobierno.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Diego Barreto es un chacarero de Entre Ríos. Javier Milei le regaló un mameluco de YPF.
UN LEÓN SUELTO

De Entre Ríos a Carajo: el Milei del campo se ganó el mameluco presidencial

Por  Letra P | Periodismo Político
Martín Menem, durante la sesión de Presupuesto de Javier Milei. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Milei logró aprobar el Presupuesto, pero la oposición sostuvo las leyes de discapacidad y universidades

Por  Mauricio Cantando
El bloque La Libertad Avanza de Diputados. 
CONGRESO | DIPUTADOS

La Libertad Avanza dejó caer el proyecto de Milei para encarcelar a funcionarios si hay déficit

Por  Mauricio Cantando
Diego Kravetz, el número dos de la SIDE.
PRÓLOGO DEL 2027

Kravetz, número dos de la SIDE, quiere volver a Lanús y ya prepara su candidatura a intendente

Por  Pablo Lapuente