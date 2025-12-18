Javier Milei logró aprobar el Presupuesto, pero la oposición sostuvo las leyes de discapacidad y universidades

Javier Milei tuvo un debut agridulce en el nuevo Congreso : la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto 2026, pero la oposición le dio un duro revés al rechazar un capítulo entero, el 11, que incluía la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y el refuerzo al presupuesto universitario. Esas normas seguirán vigentes.

El duro golpe que recibió el Presidente llegó en la votación en particular , que LLA perdió 117 a 123. El Presupuesto se había aprobado con 132 votos a favor , 97 en contra y 19 abstenciones, de Provincias Unidas. Unión por la Patria y la izquierda se erigieron como la oposición dura, insuficiente para imponerse.

El Gobierno logró la aprobación con una alianza que incluyó a la UCR, el PRO, el MID y los bloques de los gobiernos de Misiones, Salta, Neuquén, Tucumán, San Juan y Catamarca. Lo curioso fue que esta sociedad también había funcionado sin fisuras para definir que la votación del proyecto fuera por capítulo, un artilugio ideado por Martín Menem para esconder los artículos sobre discapacidad y universidades.

Esa votación terminó 130 a 112. Lo que ocurrió después fue que algunos aliados se dieron vuelta y votaron en contra del artículo 11. Fueron los casos de Tucumán (tuvo dos de tres votos en contra), Catamarca (los tres) y Neuquén ( Karina Maureria ). También se apartó el salteño Bernardo Biella y el radical Diógenes González (Corrientes). Gerardo Cipollini y Darío Schneider (UCR) se abstuvieron y también fueron decisivos para la derrota inesperada del Gobierno. Además, se ausentó la dupla del MID ( Oscar Zago y Eduardo Falcone ).

El ministro del Interior, Diego Santilli , fue uno de los responsables de conseguir aliados: fueron clave los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) que ofreció a cada gobernador aliado. "El último mes repartieron 66 mil millones de pesos. Se la dieron a los que mandaron al arco como Osvaldo Jaldo (Tucumán), que recibió 20 mil millones de pesos para aprobar el Presupuesto. A Jalil le están dando 10.500 millones por mes", se molestó Pablo Juliano , de Provincias Unidas.

El PRO también necesitó ayudas. Las tuvo, pero se quedó sin nada. El libertario Bertie Benegas Lynch incrementó el presupuesto de la justicia en 21 mil millones de pesos y facultó al jefe de Gabinete a aumentar la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de lo decidido por la Corte Suprema, pero sumó esos ítems al artículo 11 que no pasó el filtro.

El kirchnerismo cuestionó que no esté definido el origen de los fondos y el libertario se defendió. "Es dinero de la Corte que transfiere a la Magistratura -que administra los fondos judiciales-. Y para cumplir el fallo, vamos a bajar el gasto", respondió a las críticas.

La negociación fallida

Benegas Lynch propuso estos cambios antes de la votación en general y los incorporó en el capítulo 1. "Esto no es lo que corresponde. Tenía que ir al capítulo 2. Como tampoco corresponde que se traten temas que no están en extraordinarias", denunció Cristian Ritondo, jefe de la bancada amarilla. Su aclaración se debió a la versión sobre un reparto de los cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN) como parte de la negociación.

Las maniobras para sostener las derogaciones a las leyes de discapacidad y universidades no funcionaron. Menem no supo evitarlo: la oposición le propuso que se votaran por separado los artículos 75 y 76 (que derogaban las leyes y cambiaban el nomenclador de discapacidad). El riojano no aceptó y se cayó el capítulo entero.

Por lo tanto, una eventual sanción de la ley no tendrá otros temas caídos en este fragmento del proyecto, como el plan de pago de Cammesa a las empresas eléctrica, el aporte a la Ciudad, la derogación de movilidad de asignaciones familiares y la modificación del subsidio por zonas frías, que se propone retrotraer a 2021, restringido a las provincias patagónicas y a las ciudades de Carmen de Patagones, Malargüe y la Puna.

La caída del capítulo 11 dejó en shock a La Libertad Avanza: Menem tuvo que pedir un cuarto intermedio con jefes de bloque, quienes detrás del cortinado del recinto lo convencieron de continuar con la sesión, que tambaleaba.

Los números de Javier Milei

El Presupuesto, presentado el 15 de septiembre por Javier Milei, proyecta un crecimiento del PIB del 5% para 2026, una inflación anual de 10,1%, y un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del año que viene, que puede resultar insuficiente con la flexibilización de las bandas cambiarias. Prevé además un superávit fiscal de 1,5% del PIB, una cifra que La Libertad Avanza defendió a capa y espada.

“Milei no tuvo Presupuesto todavía porque en tres oportunidades está sugiriendo bajar el gasto y desde el parlamento le pedimos que rompa el equilibrio fiscal, la deuda y más impuestos”, sostuvo Bertie Benegas Lynch, jefe de La Libertad Avanza.

El proyecto tiene recortes cuestionados por la oposición, como la eliminación de las leyes que obliga a tener un presupuesto mínimo en ciencia y técnica, y un financiamiento mínimo a la defensa.

Las últimas modificaciones que hizo el oficialismo se conocieron durante la firma del dictamen, el martes, y fueron enviadas por la Casa Rosada y ningún diputado de LLA las describió. Apareció una eximición de impuestos y tasas a INVAP y DIOXITEK 4. Se eliminan los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y Diesel oil. Hay además una compensación a distribuidoras y una prórroga hasta 2045 de la eximición de tributos a la energía renovable.

Debate largo

La sesión comenzó a las 14.26 y estuvo a punto de caerse porque varios diputados oficialistas llegaron tarde. LLA cuidó de hacer su trabajo de oficialismo: no puso los discursos y buscó los votos. El correntino Lisandro Almirón fue uno de los habilitados a hablar, aunque se equivocó al leer obras públicas viejas.

La UCR fue un aliado en toda la sesión. “Venimos de una Argentina con crecimiento del gasto y constante presión sobre el sector privado. Buscamos dar calidad en los servicios públicos como educación, seguridad y justicia”, sostuvo el mendocino Lisandro Nieri.

De los partidos provinciales, se presentó como renovada aliada la salteña Yolanda Vega. Consideró que el Presupuesto "se apoya en principios de superávit fiscal, financiero y desinflación. Es una herramienta necesaria que nos brindará como país mayor seguridad institucional y jurídica para el crecimiento económico”.

La nueva oposición

La oposición animó el debate, con discapacidad y universidades en casi todas las intervenciones. “Nos negamos a convalidar la salida que propone Javier Milei de más ajuste, más recesión, pérdida de empleo, pérdida de salario, baja del consumo y la destrucción del entramado PyME-industrial”, dijo Victoria Tolosa Paz.

Miguel Pichetto (PU) volvió a pegarle duro a las importaciones chinas. “La política del Gobierno es más pro-China que proamericana. Tratemos de mejorar la vida de nuestros trabajadores que están a niveles de pobreza”, pidió el rionegrino.

Uno de los retornos fue el de Martín Lousteau, de Provincias Unidas. "Para cumplir la proyección de inflación de 2025 hace falta que noviembre y diciembre sean deflacionarios, por ende, la proyección no se cumple. El valor del dólar será $1423, hoy el Banco Nación lo vende en $1475 y, además, cambiaron el tipo de bandas y con esto vamos a tener desplazamiento cambiario y más dificultades de cumplir con las metas inflacionarias”.