Los motivos de Axel Kicillof para postular a Verónica Magario a la presidencia del PJ bonaerense

Si bien el gobernador dice que él no participará de la disputa, sí está acompañando y poniendo voz a la estrategia que por estas horas despliegan los intendentes, funcionarios del gabinete y dirigentes que forman parte del partido, con la idea común que la conducción del PJ esté en manos de una persona alineada con Calle 6, ya sea por consenso con el kirchnerismo o a través de la competencia.

La vicegobernadora está dispuesta a ir por el partido. Durante la campaña electoral lo dejó entrever en su discurso en el acto por el 17 de octubre cuando le recordó al locutor que además de ser vicegobernadora era vicepresidenta del PJ bonaerense, el cargo que más la honra, según afirmó. “Me hubiera gustado que me presentaran hoy aquí en este lugar y a 80 años de esa gesta de lealtad peronista como vicepresidenta del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires , ese es el mayor honor que hoy tengo y que quiero reivindicar”, dijo y quedó resonando ya desde entonces.

Un consejero del partido alineado con Kicillof explicó a Letra P el por qué de la elección de la vicegobernadora: “Nosotros vamos con Vero porque es la más representativa, fue intendenta del municipio más grande del país, es la vicegobernadora, es la que mejor expresa a Axel y viene de hacer una gran elección encabezando la lista en la Tercera sección electoral” , marcó la fuente que también hace hincapié en que la “conducción política” de la provincia ya la definió “el pueblo de la provincia” en las elecciones, y no es otro que Kicillof.

“El rol de Axel excede la conducción partidaria, por eso no es él, pero el partido tiene que estar alineado con el gobernador, es la estructura política pero también la jurídica a la hora del proceso electoral, por eso es clave mirando el 2027”, afirma un dirigente que está participando de las diferentes reuniones que se vienen llevando adelante casi a diario para establecer la estrategia de cara a la elección interna.

La candidata de Axel Kicillof

El apoyo del gobernador a Magario y la confianza que tiene depositada en su vicegobernadora son expresados una y otra vez con las elecciones que hace. En 2023 Kicillof peleó hasta último momento con Máximo Kirchner y Martín Insaurralde para poder sostenerla como su compañera de fórmula cuando fueron por la reelección. Fue una discusión dura en la que el bonaerense hasta habría amenazado con no firmar su candidatura.

La volvió a elegir en la elección legislativa de este año para encabezar la lista en la poderosa Tercera sección electoral. Para ponerla en al topa de la nómina pulseó no solo con La Cámpora, sino con la propia Cristina Fernández de Kirchner, que luego de haber anunciado que ella ocuparía ese lugar y a los pocos días haber sido detenida e inhabilitada, quería que la cabeza de lista fuera para la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien finalmente ocupó el tercer lugar.

Axel Kicillof y Veronica Magario MDF Axel Kicillof y Veronica Magario lanzan el Movimiento Derecho al Futuro.

Ahora la vuelve a elegir como la figura más representativa de su sector y su propia figura para conducir el partido en Buenos Aires. Si bien Kicillof dice que apoya la estrategia planteada por los intendentes y dirigentes del MDF, todo el movimiento que llevan adelante cuenta con su aval. Días atrás, en una entrevista radial, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, levantó la figura de la vicegobernadora para ese cargo. Para 2027, la vicegobernadora ya piensa en su vuelta a la intendencia de La Matanza, cargo que ya ocupó entre 2015 y 2019, durante los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

Verónica Magario en medio del huracán

La vicegobernadora, que actualmente es también vicepresidenta del PJ bonaerense, viene con días agitados, especialmente en lo vinculado a lo legislativo. En la jura de los senadores que fueron electos en la última elección no se pudieron nominar las vicepresidencias del cuerpo ni la presidencia de bloque, debido a las diferencias en el seno de Fuerza Patria.

Tras eso, un grupo de senadores y senadoras kirchneristas presentaron un pedido de sesión para tratar dos proyectos enviados por el ejecutivo bajo el argumento de que pese a tener media sanción de diputados perdían estado parlamentario. De fondo se pretendía presionar por las autoridades. No surgió efecto, Magario no convocó y la situación sigue paralizada.

Donde sí activó después de que se generara cierto ruido, fue en la presentación de la renuncia a la banca que ganó en la Cámara de Diputados en la pasada elección, lo que permitió que jurara la suplente, una dirigente que responde al intendente de Ensenada, Mario Secco.

La relación con CFK

El vínculo de la matancera con la expresidenta tiene sus vaivenes. Había una buena relación, con diálogo, que se habría ido enfriando con el correr del tiempo. Cabe destacar que pese al quiebre que significó que Kicillof no apoyara a CFK cuando anunció que iría por la presidencia del PJ, Magario sí le dio su respaldo, e incluso fue una de las pocas figuras cercanas al gobernador que estuvo en el acto el día de su asunción.

CFK Kicillof Magario.jpg CFK durante la asunción de Kicillof y Magario en La Plata.

Ya este año, después de que la expresidenta anunciara que sería candidata en la Tercera sección, Magario fue a verla hasta el Instituto Patria para buscar una tregua con el sector del gobernador, le dijo que la iban a respaldar en su candidatura: “Si jugás vos, sos la candidata de todos”, le dijo y 72 horas después Kicillof firmaba el decreto del desdoblamiento de las elecciones.

Con el pasar de los meses y las fricciones, el vínculo entre ellas se fue enfriando. Hay quienes marcan que la pelea por el primer lugar en la lista de la Tercera sección tuve que ver, otros cuestionan que ni ella ni el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, visitaron a CFK en su detención domiciliaria. La distancia terminó de plasmarse con el cierre de listas nacional cuando por primera vez la expresidenta decidió que el intendente de La Matanza no tenga representante en la lista de diputados.