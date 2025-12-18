Martín Menem negoció con el kirchnerismo y dejó al PRO sin lugares en la Auditoría General de la Nación

La sesión en la que estuvo por caerse el Presupuesto terminó con una ruptura de La Libertad Avanza con el PRO , por la elección de los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN), a través de un acuerdo que Martín Menem hizo con el kirchnerismo e Innovación Federal, la fuerza que integran Salta y Misiones.

El pacto permitió que juraran por ocho años en el organismo Mónica Almada , quien trabaja con Lule Menem ; el kirchnerista Juan Ignacio Forón (que fue auditor por ocho años y es cercano a Máximo Kirchner ) y la exdiputada Pamela Caletti , quien responde al gobernador Gustavo Sáenz .

Si bien su bloque, Innovación Federal, tiene siete miembros, los usos y costumbres permiten hacer acuerdos legislativos y en este caso quedaron afuera el PRO y la UCR. Como explicó Letra P , ambas fuerzas integran un interbloque (Fuerza por el cambio) que puede darle al gobierno el cuórum. Menem no tuvo en cuenta estas cosas y podría tener una discusión con los amarillos en Tribunales.

Desde su banca, el jefe del PRO, Cristian Ritondo , estalló en ira. “Este bloque del PRO, el que lo viene sosteniendo como hasta ahora, va a ir a la Justicia para declararlo inconstitucional. La falta de códigos, de compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza y por quien preside esta Cámara", le dijo Ritondo a Menem.

La votación de los auditores llegó al final de la jornada y provocó que abandonaran sus bancas los miembros del interbloque Provincias Unidas, por lo que el recinto quedó con UP, LLA y el puñado de partidos provinciales que se sumó al acuerdo. El año pasado, el radicalismo y el PRO propusieron como auditores a Mario Negri y Jorge Triaca .

Encuentro Federal (hoy Provincias Unidas) propuso sin éxito a Emilio Monzó. Ritondo advirtió que dará pelea. "¿En qué lugar del reglamento dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no es de competencia de esta cámara? Para esto no está citado el Congreso por el Ejecutivo. Es un vicio de incompetencia”, amenazó el diputado.

Y a continuación leyó un texto especificando las razones por las cuales era ilegal lo que se estaba por votar, advirtiendo “estoy leyendo lo que mandaron abogados suyos, abogados de su equipo”, afirmando que la AGN “es un órgano extrapoder. No constituye una cuestión interna del Poder Legislativo, no se puede tratar, es anticonstitucional”.

La izquierda se quedó en sus bancas y protestó por quedar afuera del acuerdo. “Lamento si acá han asumido compromisos, han pagado cargos en la AGN, compromisos nefastos, lo lamento mucho. Pero la designación de cargos en la Auditoría no está en la convocatoria de extraordinarias del Poder Ejecutivo. No se puede incorporar", sostuvo Romina Del Plá.

El Senado, próxima parada

La AGN se encarga de supervisar las cuentas del Poder Ejecutivo: emite informes que luego son validados por el Congreso, a través de un estudio de la comisión bicameral mixta revisora de cuentas, que durante los últimos dos años presidió Miguel Pichetto.

El organismo lo preside un funcionario propuesto por el partido opositor de mayor presencia en el Congreso. El actual es Juan Manuel Olmos, del peronismo. Lo completan tres auditores por cámara y el Senado no tiene a nadie. Hubo intento de UP por acordar el trío en noviembre, sin libertarios, que con la nueva conformación podrán reclamar lugares.

Se espera que en las próximas sesiones Patricia Bullrich busque un acuerdo. No podría dejar fuera a la UCR, que tiene diez votos. El PRO tiene tres. Difícilmente tenga un lugar.