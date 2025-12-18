CONGRESO | DIPUTADOS

Martín Menem negoció con el kirchnerismo y dejó al PRO sin lugares en la Auditoría General de la Nación

Los elegidos fueron la libertaria Almada, el kirchnerista Forlón y la exdiputada Caletti, cercana al gobernador Gustavo Sáenz. Ritondo amenazó con denunciar.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Cristian Ritondo, del PRO, relegado por Martín Menem.&nbsp;

Cristian Ritondo, del PRO, relegado por Martín Menem. 

La sesión en la que estuvo por caerse el Presupuesto terminó con una ruptura de La Libertad Avanza con el PRO, por la elección de los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN), a través de un acuerdo que Martín Menem hizo con el kirchnerismo e Innovación Federal, la fuerza que integran Salta y Misiones.

Notas Relacionadas
Martín Menem. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Menem se asegura el control de las comisiones con aliados y margina a Provincias Unidas

Por  Mauricio Cantando

El pacto permitió que juraran por ocho años en el organismo Mónica Almada, quien trabaja con Lule Menem; el kirchnerista Juan Ignacio Forón (que fue auditor por ocho años y es cercano a Máximo Kirchner) y la exdiputada Pamela Caletti, quien responde al gobernador Gustavo Sáenz.

Si bien su bloque, Innovación Federal, tiene siete miembros, los usos y costumbres permiten hacer acuerdos legislativos y en este caso quedaron afuera el PRO y la UCR. Como explicó Letra P, ambas fuerzas integran un interbloque (Fuerza por el cambio) que puede darle al gobierno el cuórum. Menem no tuvo en cuenta estas cosas y podría tener una discusión con los amarillos en Tribunales.

Desde su banca, el jefe del PRO, Cristian Ritondo, estalló en ira. “Este bloque del PRO, el que lo viene sosteniendo como hasta ahora, va a ir a la Justicia para declararlo inconstitucional. La falta de códigos, de compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza y por quien preside esta Cámara", le dijo Ritondo a Menem.

WhatsApp Image 2025-12-17 at 15.33.50

La jugada de Martín Menem

La votación de los auditores llegó al final de la jornada y provocó que abandonaran sus bancas los miembros del interbloque Provincias Unidas, por lo que el recinto quedó con UP, LLA y el puñado de partidos provinciales que se sumó al acuerdo. El año pasado, el radicalismo y el PRO propusieron como auditores a Mario Negri y Jorge Triaca.

Encuentro Federal (hoy Provincias Unidas) propuso sin éxito a Emilio Monzó. Ritondo advirtió que dará pelea. "¿En qué lugar del reglamento dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no es de competencia de esta cámara? Para esto no está citado el Congreso por el Ejecutivo. Es un vicio de incompetencia”, amenazó el diputado.

Y a continuación leyó un texto especificando las razones por las cuales era ilegal lo que se estaba por votar, advirtiendo “estoy leyendo lo que mandaron abogados suyos, abogados de su equipo”, afirmando que la AGN “es un órgano extrapoder. No constituye una cuestión interna del Poder Legislativo, no se puede tratar, es anticonstitucional”.

La izquierda se quedó en sus bancas y protestó por quedar afuera del acuerdo. “Lamento si acá han asumido compromisos, han pagado cargos en la AGN, compromisos nefastos, lo lamento mucho. Pero la designación de cargos en la Auditoría no está en la convocatoria de extraordinarias del Poder Ejecutivo. No se puede incorporar", sostuvo Romina Del Plá.

WhatsApp Image 2025-12-17 at 14.49.27

El Senado, próxima parada

La AGN se encarga de supervisar las cuentas del Poder Ejecutivo: emite informes que luego son validados por el Congreso, a través de un estudio de la comisión bicameral mixta revisora de cuentas, que durante los últimos dos años presidió Miguel Pichetto.

El organismo lo preside un funcionario propuesto por el partido opositor de mayor presencia en el Congreso. El actual es Juan Manuel Olmos, del peronismo. Lo completan tres auditores por cámara y el Senado no tiene a nadie. Hubo intento de UP por acordar el trío en noviembre, sin libertarios, que con la nueva conformación podrán reclamar lugares.

Se espera que en las próximas sesiones Patricia Bullrich busque un acuerdo. No podría dejar fuera a la UCR, que tiene diez votos. El PRO tiene tres. Difícilmente tenga un lugar.

Temas
Notas Relacionadas
Cristian Ritondo, del PRO, que hace una alianza con la UCR. 
EL TEG DEL CONGRESO

La UCR y el PRO armaron el interbloque "Fuerza del Cambio" y le manejarán el cuórum a Milei en Diputados

Son 22 miembros y con Provincias Unidas volcada a la oposición, el Presidente los necesita para abrir el recinto. Quienes son y cuáles pueden complicarlo.
El larretista Álvaro González junto a Cristian Ritondo.
EL TEG DEL CONGRESO

Milei exhibió su alianza con la UCR, el PRO y los gobernadores afines y controla Diputados

El Presidente alineó a los exJxC. Ayudaron mandatarios a San Juan, Catamarca, Tucumán, San Juan, Misiones y Salta. PU, aislada. Ajuste en discapacidad, a tiro.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Diego Kravetz, el número dos de la SIDE.
PRÓLOGO DEL 2027

Kravetz, número dos de la SIDE, quiere volver a Lanús y ya prepara su candidatura a intendente

Por  Pablo Lapuente
Martín Rappallini lleva los reclamos de la UIA a Toto Caputo y contiene el frente interno
POLÍTICA PRODUCTIVA, ¡AFUERA!

Rappallini le arranca compromisos a Caputo para contener la interna de la UIA

Por  Francisco Aristi
Axel Kicillof y Gildo Insfrán
OBJETIVO PRESIDENCIA

Con respaldo de Insfrán, Kicillof inició en Formosa su Tour Federal 2027

Por  José Maldonado
Diputados.
CONGRESO | DIPUTADOS

Presupuesto: Provincias Unidas ayudó con el cuórum y Milei dio un paso para sostener el recorte en discapacidad

Por  Mauricio Cantando