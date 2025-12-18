PARA NO VETARLO

La Casa Rosada apuesta a un plan B para sancionar el Presupuesto 2026 antes de fin de año

Intentará que el Senado apruebe el texto original, con las derogaciones de las leyes resistidas por Milei. La cámara alta sesionaría el 26 y Diputados el 29.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Diego Santilli, Manuel Adorni y Raúl Jalil.&nbsp;

Diego Santilli, Manuel Adorni y Raúl Jalil. 

Notas Relacionadas
la cgt marcho contra la reforma laboral de milei y articula un frente opositor al gobierno
LA PROTESTA EN LA CALLE

La CGT marchó contra la reforma laboral de Milei y articula un frente opositor al Gobierno

Por  José Maldonado

La decisión se tomó este jueves por la tarde en una cumbre de la mesa política que se desarrolló por casi dos horas en el Salón de los Escudos del primer piso de Balcarce 50. Sin la presencia de Javier Milei, que sólo pasó por la sede administrativa a actualizar su firma digital que estaba pronto a vencerse, se reunieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Interior, Diego Santilli, su par de Economía, Toto Caputo, la senadora Patricia Bullrich, el diputado Martín Menem, el asesor Santiago Caputo y el operador del círculo rojo Ignacio Devitt.

Durante buena parte de la mañana, cuando todavía persistían las secuelas políticas del rechazo del capítulo 11 (el que incluía las derogaciones a las leyes resistidas por Milei), la mesa política del Presidente había evaluado la posibilidad de vetar el Presupuesto si es que, finalmente, la cámara alta sanciona el proyecto tal cual salió de Diputados. Sin embargo, ahora sería un plan C, ya que en el transcurso del día idearon una suerte de plan B para intentar contentar al jefe de Estado y sancionar la ley de leyes antes de fin de año.

img_2025-12-05_2

El cronograma de la Casa Rosada para sancionar el Presupuesto

Si bien la idea de La Libertad Avanza es sostener la iniciativa tal cual la mandó el Ejecutivo, dos fuentes que estuvieron en el encuentro de este jueves aseguraron que escucharán a los gobernadores aliados y los senadores para "trabajar sobre el capítulo 11", es decir, que podrían haber cambios en este punto si es que logran sostener el tan mentado equilibrio fiscal. "Hay temas importantes sobre los que podemos hablar, como el energético o, incluso, la coparticipación de la Ciudad", dejaron trascender en el gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2001743214642897082&partner=&hide_thread=false

En rigor, sabiendo que los números en el Senado son más que ajustados, lo que probablemente hará el oficialismo es intentar agregar durante la discusión en la cámara alta algún apartado vinculado al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si es que no logran insistir con el proyecto original, que directamente derogaba ambas leyes.

Para esto, el Gobierno tendrá que negociar con la oposición a contrarreloj. Es decir que Bullrich, en su rol de interlocutora en el Senado y jefa del bloque violeta, deberá conseguir un dictamen del proyecto este viernes, para que pasen los siete días reglamentarios y pueda llevarlo, recién ahí, a votación en el pleno el 26 de diciembre.

G62vu3uWoAAeMgl
Diego Santilli y Manuel Adorni, junto a Karina Milei.

Diego Santilli y Manuel Adorni, junto a Karina Milei.

El objetivo que les marcó el Presidente es intentar enviar el texto corregido a la cámara baja el 29 de este mismo mes, para lograr ahí su sanción definitiva. Ese es el último día antes de que se venzan los plazos de sesiones extraordinarias.

"El Presupuesto 2026 es una herramienta clave para garantizar el equilibrio fiscal, ordenar las cuentas públicas y sentar las bases del nuevo modelo económico", defendieron la denominada ley de leyes en un comunicado oficial del gobierno.

Temas
Notas Relacionadas
Martín Menem, durante la sesión de Presupuesto de Javier Milei. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Milei logró aprobar el Presupuesto, pero la oposición sostuvo las leyes de discapacidad y universidades

Una maniobra de Martín Menem logró
Enojado con sus aliados, Javier Milei evalúa vetar su propio Presupuesto 2026
NO TAN HÉROES

Enojado con sus aliados, Milei evalúa vetar su propio Presupuesto 2026

Si el Senado sanciona el proyecto tal como salió de Diputados, el Presidente vetaría la ley que él mismo mandó. El rol de Bullrich y el enojo con los aliados.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Diego Barreto es un chacarero de Entre Ríos. Javier Milei le regaló un mameluco de YPF.
UN LEÓN SUELTO

De Entre Ríos a Carajo: el Milei del campo se ganó el mameluco presidencial

Por  Letra P | Periodismo Político
Martín Menem, durante la sesión de Presupuesto de Javier Milei. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Milei logró aprobar el Presupuesto, pero la oposición sostuvo las leyes de discapacidad y universidades

Por  Mauricio Cantando
El bloque La Libertad Avanza de Diputados. 
CONGRESO | DIPUTADOS

La Libertad Avanza dejó caer el proyecto de Milei para encarcelar a funcionarios si hay déficit

Por  Mauricio Cantando
Diego Kravetz, el número dos de la SIDE.
PRÓLOGO DEL 2027

Kravetz, número dos de la SIDE, quiere volver a Lanús y ya prepara su candidatura a intendente

Por  Pablo Lapuente