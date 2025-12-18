La Casa Rosada apuesta a un plan B para sancionar el Presupuesto 2026 antes de fin de año

Diego Santilli, Manuel Adorni y Raúl Jalil.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Notas Relacionadas LA PROTESTA EN LA CALLE La CGT marchó contra la reforma laboral de Milei y articula un frente opositor al Gobierno Por José Maldonado

La decisión se tomó este jueves por la tarde en una cumbre de la mesa política que se desarrolló por casi dos horas en el Salón de los Escudos del primer piso de Balcarce 50. Sin la presencia de Javier Milei, que sólo pasó por la sede administrativa a actualizar su firma digital que estaba pronto a vencerse, se reunieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Interior, Diego Santilli, su par de Economía, Toto Caputo, la senadora Patricia Bullrich, el diputado Martín Menem, el asesor Santiago Caputo y el operador del círculo rojo Ignacio Devitt.

Durante buena parte de la mañana, cuando todavía persistían las secuelas políticas del rechazo del capítulo 11 (el que incluía las derogaciones a las leyes resistidas por Milei), la mesa política del Presidente había evaluado la posibilidad de vetar el Presupuesto si es que, finalmente, la cámara alta sanciona el proyecto tal cual salió de Diputados. Sin embargo, ahora sería un plan C, ya que en el transcurso del día idearon una suerte de plan B para intentar contentar al jefe de Estado y sancionar la ley de leyes antes de fin de año.

img_2025-12-05_2 El cronograma de la Casa Rosada para sancionar el Presupuesto Si bien la idea de La Libertad Avanza es sostener la iniciativa tal cual la mandó el Ejecutivo, dos fuentes que estuvieron en el encuentro de este jueves aseguraron que escucharán a los gobernadores aliados y los senadores para "trabajar sobre el capítulo 11", es decir, que podrían haber cambios en este punto si es que logran sostener el tan mentado equilibrio fiscal. "Hay temas importantes sobre los que podemos hablar, como el energético o, incluso, la coparticipación de la Ciudad", dejaron trascender en el gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2001743214642897082&partner=&hide_thread=false #Presupuesto Santilli dijo que los temas del capítulo 11 se trabajarán en el Senado: "A ver si podemos introducir unas modificaciones"



@PConurbano pic.twitter.com/y9TKDMHG9E — LETRA P (@Letra_P) December 18, 2025 En rigor, sabiendo que los números en el Senado son más que ajustados, lo que probablemente hará el oficialismo es intentar agregar durante la discusión en la cámara alta algún apartado vinculado al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si es que no logran insistir con el proyecto original, que directamente derogaba ambas leyes.

Para esto, el Gobierno tendrá que negociar con la oposición a contrarreloj. Es decir que Bullrich, en su rol de interlocutora en el Senado y jefa del bloque violeta, deberá conseguir un dictamen del proyecto este viernes, para que pasen los siete días reglamentarios y pueda llevarlo, recién ahí, a votación en el pleno el 26 de diciembre. G62vu3uWoAAeMgl Diego Santilli y Manuel Adorni, junto a Karina Milei. El objetivo que les marcó el Presidente es intentar enviar el texto corregido a la cámara baja el 29 de este mismo mes, para lograr ahí su sanción definitiva. Ese es el último día antes de que se venzan los plazos de sesiones extraordinarias. "El Presupuesto 2026 es una herramienta clave para garantizar el equilibrio fiscal, ordenar las cuentas públicas y sentar las bases del nuevo modelo económico", defendieron la denominada ley de leyes en un comunicado oficial del gobierno.

Compartir en:







