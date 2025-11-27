Senado: La Libertad Avanza se reúne para coordinar una mayoría que permita la asunción de Lorena Villaverde

En esta nota, el minuto a minuto de las decisiones del presidente Javier Milei en el rearmado del gobierno libertario tras la victoria en las elecciones nacionales del 26 de octubre. Las respuestas de la oposición, que también se reorganiza tras la derrota.
Senado: LLA se reúne para coordinar una mayoría que permita la asunción de Lorena Villaverde
La vicepresidenta Victoria Villarruel recibirá este jueves en el Salón Gris del Senado al bloque de La Libertad Avanza para coordinar una mayoría que permita a la libertaria Lorena Villaverde asumir en su banca, luego de la impugnación presentada por el peronismo. La sesión de jura será este viernes a las 11.
Villaverde fue objetada por presuntos vínculos con el empresario argentino extraditado a Estados Unidos, Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico, entre otros delitos. La senadora se defendió en redes sociales y la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, la respaldó.
Bullrich convocó a una reunión de bloque para este jueves a las 15 para definir la estrategia que permita revertir el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que recomendó rechazar su diploma.