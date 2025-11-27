Senado: La Libertad Avanza se reúne para coordinar una mayoría que permita la asunción de Lorena Villaverde

Live Blog Post

Senado: LLA se reúne para coordinar una mayoría que permita la asunción de Lorena Villaverde

La vicepresidenta Victoria Villarruel recibirá este jueves en el Salón Gris del Senado al bloque de La Libertad Avanza para coordinar una mayoría que permita a la libertaria Lorena Villaverde asumir en su banca, luego de la impugnación presentada por el peronismo. La sesión de jura será este viernes a las 11.

Villaverde fue objetada por presuntos vínculos con el empresario argentino extraditado a Estados Unidos, Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico, entre otros delitos. La senadora se defendió en redes sociales y la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, la respaldó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LoreVillaverde1/status/1993410714380161521?s=20&partner=&hide_thread=false “Para impedir la asunción de alguien al Senado tiene que haber una condena. Villaverde no tiene ninguna.”



“No tiene condena, no tiene causas: esta impugnación es 100% política.”



“La Constitución es clarísima: las únicas razones válidas para impugnar son objetivas. Nada de eso… pic.twitter.com/0MBICVQ6Ac — Lore Villaverde (@LoreVillaverde1) November 25, 2025

Bullrich convocó a una reunión de bloque para este jueves a las 15 para definir la estrategia que permita revertir el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que recomendó rechazar su diploma.