en vivo CONGRESO

Senado: La Libertad Avanza se reúne para coordinar una mayoría que permita la asunción de Lorena Villaverde

Las decisiones del presidente Javier Milei, las reacciones de la oposición, festejos y reproches después del 26 de octubre y la relación con Estados Unidos.

Lorena Villaverde, senadora electa por Río Negro. Foto: Gentileza.&nbsp;

Lorena Villaverde, senadora electa por Río Negro. Foto: Gentileza. 

EN VIVO

En esta nota, el minuto a minuto de las decisiones del presidente Javier Milei en el rearmado del gobierno libertario tras la victoria en las elecciones nacionales del 26 de octubre. Las respuestas de la oposición, que también se reorganiza tras la derrota.

Live Blog Post

Senado: LLA se reúne para coordinar una mayoría que permita la asunción de Lorena Villaverde

La vicepresidenta Victoria Villarruel recibirá este jueves en el Salón Gris del Senado al bloque de La Libertad Avanza para coordinar una mayoría que permita a la libertaria Lorena Villaverde asumir en su banca, luego de la impugnación presentada por el peronismo. La sesión de jura será este viernes a las 11.

Villaverde fue objetada por presuntos vínculos con el empresario argentino extraditado a Estados Unidos, Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico, entre otros delitos. La senadora se defendió en redes sociales y la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, la respaldó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LoreVillaverde1/status/1993410714380161521?s=20&partner=&hide_thread=false

Bullrich convocó a una reunión de bloque para este jueves a las 15 para definir la estrategia que permita revertir el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que recomendó rechazar su diploma.

Live Blog Post

Sturzenegger aseguró que el Consejo de Mayo "sirvió para escuchar, dialogar y recibir devolución"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró las reuniones que mantuvo el Consejo de Mayo durante seis meses "con asistencia perfecta para conformar un documento con un análisis de los puntos más importantes que propusieron el Presidente y los gobernadores en el Pacto de Mayo".

"La mesa sirvió para escuchar, dialogar y recibir devolución de los participantes", sostuvo el funcionario de Javier Milei este jueves y reconfirmó que el 9 de diciembre se presentará el análisis, un resumen de las discusiones y los proyectos que impulsará el Gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1993836638456217913&partner=&hide_thread=false

Temas
También te puede interesar
Lorena Villaverde, senadora electa de La Libertad Avanza. Unión por la Patria quiere que no asuma. 
ESTELAS DEL ESCÁNDALO MACHADO

Senado: Unión por la Patria suma aliados para que no asuma Lorena Villaverde y define la UCR

El pliego de la rionegrina no fue aceptado. Bullrich y Márquez, salvadas. El oficialismo apuntó al rionegrino y al exgobernador. Se define el recinto.
Javier Milei y Alfredo Cornejo
CONGRESO | SENADO

Milei presiona a gobernadores radicales para garantizar la asunción de Villaverde

Alfredo Cornejo y Leandro Zdero tienen los votos decisivos para el futuro de la rionegrina, acusada de vínculos narco. Cumbres y chances de división.
Patricia Bullrich. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Patricia Bullrich se cruzó fuerte con la oposición por las denuncias que la vinculan a Fred Machado

La ministra se presentó en la comisión de Presupuesto. Defendió su vínculo con una láctea involucrada por el narco cercano a Espert. Milei le recortó fondos.

Notas Relacionadas

Lorena Villaverde, senadora electa de La Libertad Avanza. Unión por la Patria quiere que no asuma. 
ESTELAS DEL ESCÁNDALO MACHADO

Senado: Unión por la Patria suma aliados para que no asuma Lorena Villaverde y define la UCR

Por  Mauricio Cantando
Javier Milei y Alfredo Cornejo
CONGRESO | SENADO

Milei presiona a gobernadores radicales para garantizar la asunción de Villaverde

Por  Mauricio Cantando
Patricia Bullrich. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Patricia Bullrich se cruzó fuerte con la oposición por las denuncias que la vinculan a Fred Machado

Por  Mauricio Cantando