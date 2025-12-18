El kirchnerismo presiona a Verónica Magario: pide "legalidad" y "respeto a las normas" en el Senado bonaerense

La interna del peronismo en el Senado de Buenos Aires suma un nuevo capítulo: el kirchnerismo le pidió una “audiencia urgente” a la vicegobernadora Verónica Magario para acelerar el tratamiento de varios puntos que consideran de “relevancia institucional”, como las licencias otorgadas viciadas "de nulidad" , la jura de sus reemplazantes, la regularización de autoridades y proyectos que pierden estado parlamentario.

En la noche de este miércoles la presidenta de la cámara alta convocó a una sesión para el 26 de febrero a las 15 horas, en la que se supone se tratarán algunos de esos temas. No obstante, el kirchnerismo reiteró la solicitud que había presentado el pasado 12 de diciembre y su posterior reiteración el lunes último. En la nota que le enviaron destacan que “la urgencia de esta reunión radica en la necesidad de dar tratamiento a temas de relevancia institucional y de vital importancia para la gestión provincial”.

La nota enviada a Magario sostiene que “como representantes del pueblo de la provincia, nuestra prioridad es asegurar que las instituciones funcionen dentro del marco de la legalidad y del respeto a las normas que nos rigen. Por ello aguardamos su pronta respuesta para fijar día y hora a dicho encuentro”.

Uno de los puntos que le preocupa al grupo de 11 senadores referenciados en CFK es el tratamiento de los pedidos de licencia pendientes: son los de Gabriel Katopodis (continúa al frente de Infraestructura bonaerense) y de Diego Valenzuela (asumirá en Migraciones nacional). Sostienen que existe una “nulidad insanable de las licencias otorgadas en la sesión preparatoria en razón de la palmaria violación de lo preceptuado en el art. 107 del Reglamento Interno, resulta imperioso regularizar dicha situación”. Sergio Berni fue el primero en manifestar esa situación en una carta que le envió a Magario el mismo día de la sesión preparatoria.

A partir de esa regularización, el espacio pretende garantizar la integración del cuerpo con la jura de las senadoras Roxana Alejandra López y Marisa Pirillo , en caso de aceptarse las licencias pendientes. Sostienen que eso asegurará la representación política y el derecho de las legisladoras a ejercer su mandato.

Además de lo mencionado, el kirchnerismo pretende regularizar uno de los temas que mayor controversia generó en las últimas semanas: la elección de autoridades de cámara. Como contó Letra P, hay una fuerte disputa entre La Cámpora y el Frente Renovador para impulsar a Mario Ishii como vicepresidente I, mientras que el círculo más cercano a Axel Kicillof empuja la postulación de Ayelén Durán. A su vez, Berni no se baja de esa pelea.

En la carta enviada a la vicegobernadora, solicitan definir la elección de autoridades de la cámara, “salvaguardando la continuidad administrativa conforme a las previsiones del artículo 212 del reglamento”.

Los proyectos de Axel Kicillof que se caen

Por otro lado, el sector busca darle tratamiento a dos proyectos que habitan en el Senado desde hace meses y que, de no tratarse antes de fin de año, perderán estado parlamentario a pesar de haber sido sancionados en Diputados. Se trata de la creación de dos empresas estatales para producir medicamentos y vacunas, además de una sociedad que coordine el sistema de emergencias sanitario en el territorio bonaerense.

Según explicaron los senadores de la nota, esos expedientes que están a punto de caer son “fundamentales para el esquema de salud y farmacéutica de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a lo expresado y solicitado por el ministro de Salud provincial, Dr. Nicolás Kreplak”.

Los representantes del kirchnerismo que firmaron la nota son, además de Berni, Evelyn Díaz, Mónica Macha, María Rosa Martínez, Maria Laurini, Diego Videla, Fernanda Raverta, Emmanuel Santalla, Laura Clark, Sabrina Bastida y Amira Curi.