NO TAN HÉROES

Enojado con sus aliados, Javier Milei evalúa vetar su propio Presupuesto 2026

LLA intentó voltear las leyes de discapacidad y universidades, pero no lo logró. Para el Gobierno, ese proyecto "vulnera el déficit cero". El rol de Santilli.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Enojado con sus aliados, Javier Milei evalúa vetar su propio Presupuesto 2026

Enojado con sus aliados, Javier Milei evalúa vetar su propio Presupuesto 2026

Notas Relacionadas
Martín Menem, durante la sesión de Presupuesto de Javier Milei. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Milei logró aprobar el Presupuesto, pero la oposición sostuvo las leyes de discapacidad y universidades

Por  Mauricio Cantando

El malestar del jefe de Estado, que comparte con la mesa chica del Gobierno, es con la oposición dialoguista que le propinó un duro golpe en la cámara baja, al rechazar el capítulo XI entero que el oficialismo consideraba "central", ya que contenía la derogación de la ley de Emergencia en Discapacidad y el refuerzo al presupuesto universitario.

Ante el fracaso de esa maniobra en Diputados, Milei ya tiene en mente vetar el Presupuesto si la cámara alta no contempla estos puntos. Su postura es un mensaje político a los miembros del Senado que se preparan para debatir la iniciativa en el marco de las sesiones extraordinarias.

De todos modos, la administración libertaria hará todo lo posible para que el Senado modifique el proyecto antes del 30 de diciembre y así devolverlo al recinto de origen. En ese caso, sería imposible iniciar el próximo año con la denominada ley de leyes, tal como lo deseaba la Casa Rosada.

Martin Menem Diputados sesion
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

La mesa política de Javier Milei culpa a los gobernadores aliados

Desde temprano, en la sede del gobierno nacional se alzaron numerosas críticas contra la oposición. De hecho, al ya clásico rosario de cuestionamientos en contra kirchnerismo y la izquierda, se sumó una indignación generalizada contra los diputados y diputadas que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén), junto con un grupo algo más reducido de radicales supuestamente aliados que también rechazaron el polémico capítulo XI.

Para la cúpula violeta, el rechazo a este apartado tiene por objetivo "forzar al Presidente a administrar un presupuesto con déficit, algo que el Gobierno considera inaceptable". "Este presupuesto no nos sirve", lanzaron desde Balcarce 50. Si el proyecto lograra una sanción definitiva, sería la primera vez en la historia que un Presidente veta su propio Presupuesto.

La furia contra Jaldo, Jalil, Sáenz y Figueroa se debe a que no habrían respetado las negociaciones políticas con Diego Santilli, el ministro de Interior que fue designado para negociar con las provincia. Es más, en algunos despachos de Balcarce 50 aclaran que los caciques que conforman Provincias Unidas sí habían acordado con el Colorado dar cuórum, acompañar la votación en general y ausentarse en el capítulo mencionado, algo que, efectivamente, hicieron. Este último movimiento, de hecho, se acordó durante la tarde del miércoles entre Santilli y un histórico operador de las provincias, que pasó por su despacho y luego se retiró, sigiloso, hacia el Congreso.

131225santillijaldocedocg-2152604
Diego Santilli, ministro de Interior, y Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

Diego Santilli, ministro de Interior, y Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

Las lecturas tras el enojo por la caída del capítulo XI

Para La Libertad Avanza, lo central del debate "no es técnico ni reglamentario, sino político y económico" en referencia a la derogación de esas dos leyes claves. La frase hace mención a una suerte de nuevo slogan, en el que se contraponen "déficit versus superávit" y "pasado versus un nuevo esquema de responsabilidad fiscal".

"Las dos leyes que continúan vigentes generan obligaciones de gasto que ponen en riesgo el superávit fiscal, y consolidan un presupuesto que no le sirve al Gobierno para cumplir el mandato electoral", explican en el ecosistema violeta.

El Presupuesto pasará al Senado para su tratamiento y La Libertad Avanza intentará revertir en inferioridad numérica el rechazo al capítulo XI. Allí tendrá un rol central Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario que a su vez es una de las figuras de la mesa política de Milei.

Temas
Notas Relacionadas
Diego Santilli, ministro de Interior.
YA SE JUEGA EL SEGUNDO TIEMPO

Santilli se instala en el Congreso y acelera la rosca por el Presupuesto 2026

El ministro de Interior busca votos para aprobar el Presupuesto y el paquete de reformas. Planes para febrero y contactos con Martín Menem y Patricia Bullrich.
Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Presupuesto 2026: con recortes a discapacidad y universidades, Milei logra dictamen, pero sigue la negociación

Se derogan las dos leyes de este año. Hubo respaldo de gobernadores de Misiones, Mendoza, Tucumán, Jujuy y Catamarca. El PRO, en disidencia. PU, al ataque.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Axel Kicillof.
LA PLATA LA MANEJO YO

Buenos Aires: Kicillof rechazó el giro automático de fondos a Diputados y se calienta la interna peronista

Por  Juan Rubinacci
Diego Kravetz, el número dos de la SIDE.
PRÓLOGO DEL 2027

Kravetz, número dos de la SIDE, quiere volver a Lanús y ya prepara su candidatura a intendente

Por  Pablo Lapuente
Martín Rappallini lleva los reclamos de la UIA a Toto Caputo y contiene el frente interno
POLÍTICA PRODUCTIVA, ¡AFUERA!

Rappallini le arranca compromisos a Caputo para contener la interna de la UIA

Por  Francisco Aristi
Patricia Bullrich con la CGT durante el debate de la reforma laboral. 
CONGRESO | SENADO

Reforma laboral: la oposición dialoguista le pide cambios a Bullrich para dictaminar

Por  Mauricio Cantando